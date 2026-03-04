Miguel Bosé en Lima: horarios, accesos, recomendaciones y más para el concierto del español

El reconocido cantante español Miguel Bosé posa para la promoción de su "Importante Tour 2026", que incluirá una esperada presentación en Lima con detalles próximos.

El esperado concierto de Miguel Bosé llega hoy al Arena 1 de la Costa Verde en San Miguel, marcando el regreso del artista a Perú después de catorce años sin presentaciones en el país. El cantante español se reencuentra con su público limeño con una sola función, como parte de su extensa gira mundial Importante Tour 2025-2026.

La fecha del espectáculo, programada para el miércoles 4 de marzo de 2026, ha generado gran expectativa entre los seguidores locales, quienes aguardan la oportunidad de presenciar un show que promete repasar los éxitos más reconocidos de su trayectoria y nuevas canciones.

Horario de ingreso al concierto de Miguel Bosé

Las puertas del Arena 1 abrirán a las 5:00 p.m. y el acceso se realizará de forma escalonada. El público podrá ingresar desde ese momento y ubicarse en la zona asignada según el tipo de entrada adquirida. Miguel Bosé tiene previsto su ingreso al escenario a las 9:00 p.m., por lo que se recomienda llegar con suficiente antelación para evitar largas filas y contratiempos en los controles de seguridad.

Imagen promocional detallando los horarios de apertura de puertas a las 5:00 PM y el inicio del concierto de Miguel Bosé a las 9:00 PM, para su presentación en Lima.

¿Qué llevar para mi ingreso a Arena 1?

Para ingresar al concierto, será indispensable presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente junto con la entrada. En el caso de asistentes extranjeros, el acceso se realiza mostrando el boleto y el pasaporte o documento de identidad emitido por el país de origen. Si una persona no dispone del DNI físico, podrá presentar una copia digital emitida por la Reniec, acompañada de otro documento oficial que incluya fotografía.

La organización ha enfatizado que estos requisitos son indispensables para todos los asistentes, sin excepciones. El cumplimiento de estas medidas agiliza el proceso de ingreso y contribuye a un ambiente seguro en el evento.

Este gráfico detalla los documentos de identidad necesarios para ingresar al concierto de Miguel Bosé en Lima, incluyendo opciones para peruanos y extranjeros.

¿Cómo llegar a Arena 1?

El recinto Arena 1 se ubica en la Costa Verde de San Miguel y puede accederse por diferentes vías. Para quienes opten por vehículo privado, la avenida Costanera es la ruta recomendada, ya que conecta de manera directa con la zona de estacionamiento habilitada.

Los asistentes que prefieran llegar a pie pueden utilizar accesos señalizados como el parque Belén, la bajada parque Medialuna y la bajada parque John Lennon. Estas alternativas están pensadas para facilitar la llegada de quienes se desplazan desde distintos puntos de la ciudad.

Mapa detallado con rutas vehiculares, accesos peatonales y distribución de ingresos para el concierto de Miguel Bosé en Arena 1, Lima.

La entrada al recinto será general y, una vez dentro, cada asistente deberá ubicar su localidad según la zona que figura en su entrada. Se aconseja identificar rápidamente la ubicación correspondiente y, si surge alguna duda, solicitar asistencia al personal de seguridad, que estará dispuesto en puntos estratégicos.

Recomendaciones

Las autoridades del evento sugieren tomar precauciones ante posibles imprevistos relacionados con el clima, la movilidad urbana y los controles. El estacionamiento habilitado será gratuito, pero tiene una capacidad limitada, por lo que es recomendable considerar el uso de taxis autorizados o transporte público para evitar congestión y retrasos en el acceso.

Durante el desarrollo del concierto, es esencial mantener despejadas las vías de evacuación y conocer la ubicación de las salidas de emergencia en caso de requerir una evacuación rápida. El ingreso de objetos como selfie sticks, cámaras profesionales, sustancias ilícitas o elementos punzocortantes está prohibido. Estas restricciones buscan proteger a los asistentes y asegurar el correcto desarrollo del espectáculo.

La imagen muestra un cartel informativo con recomendaciones y una lista de elementos prohibidos para los asistentes al concierto de Miguel Bosé en Lima.

¿Aún hay entradas para Miguel Bosé?

La venta de entradas para el concierto de Miguel Bosé sigue habilitada en los canales oficiales, incluso en el mismo día del evento. Las localidades disponibles contemplan diferentes precios, que van desde S/117,5 hasta S/520, según la proximidad al escenario y los beneficios asociados a cada zona. Existen descuentos especiales para quienes realicen la compra de último minuto, información que puede consultarse en la web del evento.

El concierto de Miguel Bosé en Lima se perfila como uno de los principales eventos musicales del año, con todos los preparativos enfocados en ofrecer una experiencia memorable en la Costa Verde.

Mapa de zonas y tabla de precios para las entradas del concierto de Miguel Bosé en Lima, detallando las opciones Platinum, VIP y Tribuna con descuentos por promoción y El Comercio.