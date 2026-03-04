Desabastecimiento de GNV podría extenderse a más de 14 días: aún no se controla fuga de gas en Camisea

El titular del Ministerio de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, admitió que el horizonte de 15 días fijado por la concesionaria responde a un cálculo técnico que depende de factores climáticos y operativos. Foto: El Gas Noticias

El desabastecimiento de gas natural vehicular (GNV) podría prolongarse más allá de los 14 días inicialmente previstos, luego de que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) admitiera que aún no se logra controlar por completo la fuga registrada en el ducto de Camisea, en Cusco. La emergencia, originada por una deflagración en el kilómetro 43 del sistema operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), mantiene restringido el suministro para industrias y miles de taxistas en Lima.

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, reconoció que el plazo máximo de 14 días planteado por la concesionaria es una estimación técnica sujeta a condiciones climáticas y logísticas. “Nadie puede asegurar” que el problema quedará resuelto en ese periodo, afirmó, aunque garantizó que el Ejecutivo está desplegando todos los recursos disponibles para acelerar la reparación.

Falla aún bajo investigación

El titular del sector explicó que el incendio en la tubería impide todavía una inspección directa para determinar la causa exacta de la falla. Según detalló, recién cuando se logre extinguir completamente la combustión y se inertice el ducto se podrá realizar el análisis técnico correspondiente.

Alfaro descartó de plano un atentado y señaló que trabajadores de la propia empresa se encontraban en la zona cuando ocurrió el incidente. Subrayó que la responsabilidad sobre la infraestructura recae en TGP, como propietaria y operadora del sistema, pero evitó adelantar conclusiones hasta que Osinergmin emita un informe oficial.

El ducto, con 21 años de operación, transporta el 100% del gas de Camisea hacia la costa. El ministro comparó la investigación con la de un accidente aéreo: primero se identifica la pieza o el factor que falló y luego se replican las medidas preventivas en todo el sistema.

Electricidad más cara, pero sin apagones

La emergencia impactó de inmediato en el sistema eléctrico. El gas natural representa cerca del 40% de la generación del país y abastece a las principales termoeléctricas de Lima. Tras la interrupción, el precio spot de la electricidad se disparó de un rango habitual de USD 30 a USD 40 por megavatio/hora (MWh) a más de USD 200 por MWh en apenas 24 horas.

Ante la caída de la oferta a gas, el Comité de Operación Económica del Sistema (COES) activó centrales a diésel y la llamada reserva fría para cubrir la demanda. El ministro precisó que el sistema interconectado cuenta con respaldo suficiente y que no habrá racionamiento eléctrico para los hogares, cuya tarifa está protegida por contratos de largo plazo.

Prioridad para hogares y transporte masivo

Mediante la Resolución Directoral N° 020-2026-MINEM/DGH, el Gobierno declaró en emergencia el suministro de gas del 1 al 14 de marzo y activó un esquema de racionamiento. El 70% del volumen disponible se destina a usuarios residenciales, comercios regulados, hospitales y transporte público masivo.

“Lo más crítico para mantener la tranquilidad y el desenvolvimiento de la población ya está asumido”, sostuvo Alfaro. El remanente del ducto —estimado en 70 millones de pies cúbicos diarios frente a una demanda nacional de 585 millones— resulta insuficiente para abastecer a todos los sectores.

Como consecuencia, se suspendió la venta de GNV a taxis y vehículos particulares en la mayoría de grifos, generando largas colas y congestión en varios distritos de Lima.

Alrededor del 70% del gas remanente se orienta al abastecimiento de viviendas, establecimientos comerciales regulados, centros de salud y buses del transporte público masivo. Foto: Revista Energía

Taxistas deberán migrar temporalmente

Consultado sobre el impacto en más de 335 mil vehículos livianos que dependen del GNV, el ministro fue enfático: no existe alternativa inmediata. Recordó que la mayoría de unidades son duales y pueden operar con gasolina, aunque ello implique mayores costos.

“Van a tener que, en estos 14 días, asumir esa carga”, indicó. Añadió que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles podría amortiguar eventuales alzas vinculadas también al conflicto en Medio Oriente, que presiona el mercado internacional.

Si la reparación se retrasa, el Ejecutivo evaluará medidas adicionales para mitigar el impacto económico en los sectores más afectados, por encargo directo de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Industria con combustibles alternativos

Las industrias que dependen del gas natural ya están autorizadas a migrar a diésel, GLP u otros combustibles, conforme al Decreto Supremo 063-2010-EM. El Minem aclaró que no se requiere una nueva norma, pues el marco vigente permite a Osinergmin exonerar temporalmente ciertos requisitos para agilizar el cambio de matriz energética.

Respecto al GLP en balones, el ministro aseguró que no habrá desabastecimiento ni incrementos significativos, dado que los usuarios de gas natural no pueden sustituir automáticamente su sistema por balones domésticos.

En relación con el GLP envasado, el ministro afirmó que no se prevén faltantes en el mercado ni alzas relevantes en su precio. Foto: Desde Adentro

Mientras helicópteros del Ministerio de Defensa trasladan equipos pesados a la zona afectada, el comité de crisis —integrado por COES, Osinergmin, Cálidda, TGP y otras entidades— opera las 24 horas. El desafío ahora es contener la fuga, reemplazar el tramo dañado y evitar que una nueva contingencia vuelva a paralizar el corazón energético del país.