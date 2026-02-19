El presidente del Congreso considera un "error gravísimo" la destitución de Jerí: "Un salto al vacío"

Durante una conversación con periodistas, Fernando Rospigliosi planteó interrogantes sobre quién realmente apoya a José María Balcázar, luego de que este asumiera como jefe de Estado tras la destitución de José Jerí. Rospigliosi, quien ocupa de manera interina la presidencia del Congreso, alertó sobre la falta de consensos previos en la elección de nuevas autoridades y advirtió que esta situación podría poner en jaque el proceso electoral previsto en Perú para mediados de abril. Según consignó el medio, el legislador expresó preocupación por la situación institucional y remarcó que este episodio se suma a la inestabilidad política que arrastra el país en los últimos años.

El diputado de Fuerza Popular, Rospigliosi, criticó abiertamente la decisión tomada contra Jerí, a la que calificó como un “error gravísimo” y un “salto al vacío”, según informó el medio. De acuerdo con Rospigliosi, la única vía constitucional adecuada para apartar al entonces presidente era la figura de la vacancia presidencial; sin embargo, se recurrió a una moción de censura, algo que él considera absolutamente irregular. “Era absolutamente irregular tratar de censurar al presidente José Jerí cuando el único camino era la vacancia (...) Era un error gravísimo destituir al señor Jerí y dar un salto al vacío (...) Lo hicieron a pesar de todas las advertencias”, fueron sus palabras según detalló el medio.

Para Rospigliosi, quienes impulsaron la salida de Jerí no previeron las consecuencias de esta medida, señalando que no existía un plan concreto respecto a su reemplazo. El medio publicó que el legislador cuestionó que se impulsara a una candidata como Maricarmen Alva para la sucesión, sin haber alcanzado los acuerdos políticos necesarios para asegurar su elección. “Destituyeron a Jerí sin saber qué venía y ahora tenemos las consecuencias”, afirmó el titular interino del Congreso, subrayando la ausencia de consensos y la improvisación con la que, según afirma, se gestionó el relevo presidencial.

El contexto político peruano se ve atravesado así por otra crisis institucional. Rospigliosi enfatizó la irresponsabilidad de quienes promovieron la destitución de Jerí, según publicó el medio, y advirtió que nuevas incertidumbres rodean no solo al ejecutivo sino también al futuro del proceso electoral nacional. El legislador llamó la atención sobre el origen político de Balcázar —dirigente de Perú Libre— y se preguntó en voz alta quién podría estar detrás de su designación, aludiendo directamente al líder partidario Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia desde hace más de dos años. “¿Quién está detrás de él? Vamos a ver qué gabinete tiene”, reiteró ante la prensa.

La cobertura del medio recogió también el contexto en el cual Vladimir Cerrón celebró la victoria de Balcázar como un logro “simbólico” tras la crisis política ocurrida en 2022. La situación, según insistió Rospigliosi, dispara alertas en un momento delicado para la democracia peruana, donde se prevé la realización de uno de los procesos electorales más fragmentados de la región, con alrededor de treinta candidatos compitiendo por la presidencia. Del resultado de esos comicios surgirá el noveno presidente del país en algo menos de diez años, reflejando el ciclo de constante inestabilidad que ha marcado la historia política reciente del país.

Rospigliosi recomendó que la sociedad permanezca atenta en las próximas semanas, ya que considera que la “irresponsabilidad” en la toma de decisiones y la falta de acuerdos pueden traer consecuencias para la institucionalidad y para la transparencia en la elección programada. Según reportó el medio, el legislador ve en la actual coyuntura un elemento más de una cadena de crisis sucesivas que desafían el marco democrático de Perú.

El texto también resalta que Fuerza Popular ha sido el único partido que se opuso al cese de Jerí, lo que evidencia la fragmentación política que caracteriza al Congreso actual, tal como señaló el medio. La sucesión de gobiernos y la perenne crisis política configuran un escenario en donde la incertidumbre y la falta de consensos predominan en la vida institucional peruana, según la información presentada por el medio de referencia.