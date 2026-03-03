Perú

Convocan a plantón frente al Ministerio de la Producción tras denuncias de corrupción en Compras a MyPerú

Gremio de mypes llamó a protestar ante el ministerio tras denunciar corrupción en el programa estatal. Exigen la salida de dos funcionarios y medidas de apoyo concretas para el sector

Guardar
Los gremios de medianas y
Los gremios de medianas y pequeñas empresas (MYPEs) han organizado un plantón frente al Ministerio de la Producción el miércoles 11 de marzo a las 10:00

Los gremios de medianas y pequeñas empresas (mypes) han programado un plantón en las inmediaciones del Ministerio de la Producción para este miércoles 11 de marzo a las 10:00 horas, a raíz de la presunta corrupción en el programa Compras a MYPErú denunciadas ante la Contraloría.

La movilización exige la destitución de Jeferson Moreno, exdirector ejecutivo del programa y actual coordinador de la Unidad de Supervisión de los Núcleos Ejecutor de Compras (NEC), y de Jorge Hernández, exjefe de supervisión y hoy secretario ejecutivo del NEC Textil Confecciones, por presunta inacción ante los hechos denunciados, además de la implementación de nuevos programas de apoyo para el sector.

El Frente de Defensa de la Micro y Pequeña Empresa (Fredemype), dirigido por Renee Cobeña, acusa a las autoridades de mantener “silencio cómplice” y exige respuestas inmediatas del portafolio y de su titular, César Quispe.

El caso se refiere a presuntos actos irregulares en la administración de los recursos asignados al programa, identificados por el presidente de NEC Textil Confecciones, Jorge Luis Julca.

Se solicita la destitución de
Se solicita la destitución de Jeferson Moreno y Jorge Hernández, quienes ocupaban cargos de supervisión en el programa, por presunta inacción ante irregularidades denunciadas

En un documento enviado en enero a la Contraloría, al que accedió Infobae Perú, Julca detalló la contratación de empresas proveedoras por montos inferiores a seis Unidades Impositivas Tributarias (UIT), mecanismo que habría permitido operaciones sin control y posibles sobrecostos. El informe mencionó al menos diez compañías bajo investigación por supuestas irregularidades en facturación y manejo de fondos públicos.

Cobeña advirtió que las adquisiciones incluyeron insumos y materiales innecesarios a precios que duplican o triplican el valor de mercado. “En muchas ocasiones compraron cajas o parihuelas hasta tres veces más caras de lo que deberían costar”, indicó el dirigente.

Según el gremio, el monto comprometido supera el millón y medio de soles, de los cuales medio millón permanece pendiente de pago. Varias proveedoras no existirían en los domicilios declarados, lo que dificulta la verificación de las operaciones.

La antigua oficina de prensa del ministerio, en respuesta a este medio, informó sobre la separación de algunos trabajadores; sin embargo, Moreno y Hernández continúan en funciones, pese a que ocuparon cargos clave durante el periodo evaluado.

Fredemype y su dirigente Renee
Fredemype y su dirigente Renee Cobeña acusan a las autoridades del Ministerio de “silencio cómplice” y de proteger a los responsables, mientras denuncian posibles represalias contra su gremio por las denuncias

El dirigente denunció, además, que desde el portafolio se estaría preparando “una cacería de brujas” contra su gremio por incidir en la denuncia, aunque afirmó que no temer al respecto. “Hay preocupación porque se revelarán nuevos casos de presunta corrupción que implican a altos funcionarios, como la sospechosa forma de cómo se adjudicaron a los ganadores para distribuir el millón uniformes escolares Ministerio de Educación”, mencionó.

El ratificado titular del Produce y el viceministro de Mype e Industria, Juan Carlos Requejo, fueron notificados desde diciembre sobre las anomalías, según Cobeña, quien afirmó además que la presión de los empresarios permitió la salida de algunos funcionarios, pero no la de quienes debieron supervisar los procesos cuestionados.

“Todos se encubren, eso es lo que está pasando. Ya todos saben que eso es un robo, un delito, y el señor Julca lo ha denunciado a la Contraloría”, concluyó, al solicitar que el ministro y Requejo sean investigados por inacción, al igual que el actual director del programa, Edgar Quispe.

“Estamos a la espera de la notificación oficial de (lo que disponga) la Contraloría. No vamos a tolerar ningún caso de corrupción. He pedido que se actúe con agilidad en este proceso y que no se demore la toma de decisiones, pero también considero que no podemos proceder basándonos únicamente en presunciones”, dijo este último al ser consultado al respecto.

Temas Relacionados

Ministerio de la ProducciónCésar Quispeperu-politicamypes

Más Noticias

Juez descoloca a Adrián Villar: “¿Por qué no atendiste (a Lizeth Marzano)? ¿Por qué huiste? ¿Qué pasó por tu cabeza?"

Durante la audiencia en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva en su contra por la muerte de Lizeth Marzano, Adrián Villar admitió responsabilidad y expresó arrepentimiento ante el juez Adolfo Farfán

Juez descoloca a Adrián Villar:

Día Mundial de la Obesidad: la alerta global por una enfermedad crónica en expansión

Cada 4 de marzo se conmemora esta fecha para reconocer esta condición como enfermedad crónica, promover su prevención y exigir políticas públicas que frenen su avance en todos los continentes

Día Mundial de la Obesidad:

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

El primer cruce de clubes peruanos tendrá lugar en el estadio Mansiche. El vencedor tendrá derecho a instalarse en la Fase de Grupos. Ambos, eso sí, se presentan con un ritmo liguero irregular

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso

EsSalud alerta sobre aumento de exceso de peso infantil: más de 140 niños atendidos por obesidad en el Hospital Rebagliati

El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins atendió 694 consultas pediátricas vinculadas al peso corporal elevado en lo que va del año, cifra que supera las 461 registradas en el mismo periodo de 2025

EsSalud alerta sobre aumento de

Crisis del gas deja sin GNV a grifos y taxistas: precios, cuánto tiempo no habrá este combustible y las acciones del Minem

La interrupción del ducto en Cusco obligó al Gobierno a racionar el gas natural por 14 días, priorizando hogares y buses, mientras miles de conductores migran a combustibles más caros y el costo de la electricidad se multiplica en el mercado mayorista

Crisis del gas deja sin
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista Adriana Tudela admite ignorar

Congresista Adriana Tudela admite ignorar cifra de peruanos sin acceso a agua potable y precio del balón de gas: “No consumo”

Daniel Urresti salió en libertad tras casi 3 años preso: Podemos Perú alista conferencia de prensa en Paseo Colón

Delia Espinoza afronta nueva inhabilitación este 12 de marzo: Congreso debatirá denuncia constitucional en su contra

Piden a José María Balcázar que todas sus reuniones sean transmitidas en vivo: “La transparencia es una obligación”

Ministra Lily Vásquez, denunciada por maltrato laboral: cinco empleados la acusaron y el caso sigue bajo investigación

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams logró sold out

Robbie Williams logró sold out en Lima y fans piden segunda fecha en Arena 1 Park

Padre de Francesca Montenegro revela prioridad para la familia de Adrián Villar: “Preocupados en que Marisel no pierda el trabajo”

Marisel Linares, Adrián Villar y su papá fueron al lugar donde falleció Lizeth Marzano: el video que Magaly TV: La Firme mostrará esta noche

Periodista Marisel Linares llamó a César Nakasaki horas después del atropello a Lizeth Marzano: "La conocía de los programas"

Gino Marzano, hermano de Lizeth, agradece muestras de cariño y clama justicia: “Esto no se trata solo de nosotros, sino de todo el Perú”

DEPORTES

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Carlos Zambrano cuenta con una oportunidad en la Liga 1 2026: se asoma al Sport Boys, aunque su fichaje pasará por evaluación

Felipe Vizeu no se considera “en deuda” con Sporting Cristal por su discreto aporte goleador: “Estoy siempre mejorando”

Juan Pablo Varillas confiesa que la lesión en el cartílago de su cadera “es un poco irreversible” y explica cómo compite

Hernán Barcos mantiene diálogo con Mano Menezes tras su designación como técnico de Perú: “Hablé con él, estamos para lo que necesite”