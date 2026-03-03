Convocan a plantón frente al Ministerio de la Producción tras denuncias de corrupción en Compras a MyPerú

Los gremios de medianas y pequeñas empresas (MYPEs) han organizado un plantón frente al Ministerio de la Producción el miércoles 11 de marzo a las 10:00

La movilización exige la destitución de Jeferson Moreno, exdirector ejecutivo del programa y actual coordinador de la Unidad de Supervisión de los Núcleos Ejecutor de Compras (NEC), y de Jorge Hernández, exjefe de supervisión y hoy secretario ejecutivo del NEC Textil Confecciones, por presunta inacción ante los hechos denunciados, además de la implementación de nuevos programas de apoyo para el sector.

El Frente de Defensa de la Micro y Pequeña Empresa (Fredemype), dirigido por Renee Cobeña, acusa a las autoridades de mantener “silencio cómplice” y exige respuestas inmediatas del portafolio y de su titular, César Quispe.

El caso se refiere a presuntos actos irregulares en la administración de los recursos asignados al programa, identificados por el presidente de NEC Textil Confecciones, Jorge Luis Julca.

En un documento enviado en enero a la Contraloría, al que accedió Infobae Perú, Julca detalló la contratación de empresas proveedoras por montos inferiores a seis Unidades Impositivas Tributarias (UIT), mecanismo que habría permitido operaciones sin control y posibles sobrecostos. El informe mencionó al menos diez compañías bajo investigación por supuestas irregularidades en facturación y manejo de fondos públicos.

Cobeña advirtió que las adquisiciones incluyeron insumos y materiales innecesarios a precios que duplican o triplican el valor de mercado. “En muchas ocasiones compraron cajas o parihuelas hasta tres veces más caras de lo que deberían costar”, indicó el dirigente.

Según el gremio, el monto comprometido supera el millón y medio de soles, de los cuales medio millón permanece pendiente de pago. Varias proveedoras no existirían en los domicilios declarados, lo que dificulta la verificación de las operaciones.

La antigua oficina de prensa del ministerio, en respuesta a este medio, informó sobre la separación de algunos trabajadores; sin embargo, Moreno y Hernández continúan en funciones, pese a que ocuparon cargos clave durante el periodo evaluado.

El dirigente denunció, además, que desde el portafolio se estaría preparando “una cacería de brujas” contra su gremio por incidir en la denuncia, aunque afirmó que no temer al respecto. “Hay preocupación porque se revelarán nuevos casos de presunta corrupción que implican a altos funcionarios, como la sospechosa forma de cómo se adjudicaron a los ganadores para distribuir el millón uniformes escolares Ministerio de Educación”, mencionó.

El ratificado titular del Produce y el viceministro de Mype e Industria, Juan Carlos Requejo, fueron notificados desde diciembre sobre las anomalías, según Cobeña, quien afirmó además que la presión de los empresarios permitió la salida de algunos funcionarios, pero no la de quienes debieron supervisar los procesos cuestionados.

“Todos se encubren, eso es lo que está pasando. Ya todos saben que eso es un robo, un delito, y el señor Julca lo ha denunciado a la Contraloría”, concluyó, al solicitar que el ministro y Requejo sean investigados por inacción, al igual que el actual director del programa, Edgar Quispe.

“Estamos a la espera de la notificación oficial de (lo que disponga) la Contraloría. No vamos a tolerar ningún caso de corrupción. He pedido que se actúe con agilidad en este proceso y que no se demore la toma de decisiones, pero también considero que no podemos proceder basándonos únicamente en presunciones”, dijo este último al ser consultado al respecto.