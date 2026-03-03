Beca 18-2026: Esta es la fecha oficial que se conocerán a los primeros ganadores, informó Pronabec

Convocatoria Beca 18-2026: así se calculará el puntaje para definir a los beneficiarios| Pronabec

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), adscrito al Ministerio de Educación (Minedu), informó que los primeros ganadores de la Beca 18-2026 serán anunciados a partir del 31 de marzo se conocerán a los primeros ganadores, quienes podrán estudiar una carrera profesional con cobertura total. Este proceso corresponde al primer momento de la Etapa de Selección, en la que se otorgará el 30 % de las becas disponibles, es decir, 1555 plazas.

Según detalló Pronabec, la convocatoria 2026 de Beca 18 cuenta con un total de 5184 becas para carreras universitarias y técnicas en instituciones de educación superior (IES) públicas y privadas. El concurso se organiza en dos momentos principales para facilitar la postulación de los preseleccionados y alinearse con los cronogramas de admisión de las diferentes IES.

Primer momento de selección

Para el primer momento, la postulación estará habilitada en formato virtual y gratuito desde el 2 de febrero hasta este 6 de marzo de 2026. El proceso incluye una fase de asignación de puntajes y selección del 24 al 30 de marzo, seguida por la publicación de resultados el 31 de marzo. La aceptación de la beca por parte de los seleccionados se realizará entre el 1 y el 7 de abril. Finalmente, los resultados finales con la aprobación final se hará pública a partir del 8 de abril de 2026.

De acuerdo con las bases del concurso, si durante el primer momento no se cubre la totalidad de las vacantes, las becas no adjudicadas pasarán al segundo momento, que contempla la entrega de 3629 plazas restantes. Este segundo periodo de postulación se llevará a cabo del 6 al 27 de abril. En caso de persistir vacantes no asignadas, el programa contempla la posibilidad de habilitar un tercer momento para completar la entrega.

Pronabec indicó que la distribución de las vacantes considera la priorización según la gestión de la institución de educación superior elegida por los postulantes. Además, el Ministerio de Educación anunció que se encuentra gestionando una nueva asignación presupuestal para incrementar el número de becas en el marco de la convocatoria 2026.

¿Cómo se calcula el puntaje para Beca 18?

El puntaje para acceder a Beca 18 se calcula sumando varios criterios establecidos en las bases del concurso. El principal factor es el resultado del examen nacional de preselección, que otorga hasta 120 puntos. A este puntaje se le suman otros adicionales según las condiciones priorizables acreditadas durante la etapa de preselección, lo que puede aportar hasta 20 puntos, o hasta 25 en la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe.

También se consideran puntos por la calidad educativa de la institución elegible: ingresar a una del grupo 1 otorga 10 puntos, del grupo 2 suma 8 puntos y del grupo 3, aplicable solo a universidades, suma 6 puntos. Según el tipo de gestión, ingresar a una institución pública otorga 10 puntos y a una privada, 5 puntos.

Por la carrera elegida, quienes opten por carreras de alta demanda laboral en instituciones tecnológicas reciben 10 puntos adicionales. En la modalidad Hijos de Docentes, quienes elijan la carrera de Educación o Pedagogía también suman 10 puntos. Además, se asignan hasta 10 puntos extra a quienes estudien en regiones con menor cantidad de estudiantes en educación superior, ya sea por permanencia regional o movilidad estudiantil.