Perú

Beca 18-2026: Esta es la fecha oficial que se conocerán a los primeros ganadores, informó Pronabec

En esta etapa se asignarán 1555 becas, que cubren todos los costos académicos y no académicos para estudios superiores. Conoce detalles del cronograma

Guardar
Convocatoria Beca 18-2026: así se
Convocatoria Beca 18-2026: así se calculará el puntaje para definir a los beneficiarios| Pronabec

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), adscrito al Ministerio de Educación (Minedu), informó que los primeros ganadores de la Beca 18-2026 serán anunciados a partir del 31 de marzo se conocerán a los primeros ganadores, quienes podrán estudiar una carrera profesional con cobertura total. Este proceso corresponde al primer momento de la Etapa de Selección, en la que se otorgará el 30 % de las becas disponibles, es decir, 1555 plazas.

Según detalló Pronabec, la convocatoria 2026 de Beca 18 cuenta con un total de 5184 becas para carreras universitarias y técnicas en instituciones de educación superior (IES) públicas y privadas. El concurso se organiza en dos momentos principales para facilitar la postulación de los preseleccionados y alinearse con los cronogramas de admisión de las diferentes IES.

Beca 18: El 31 de
Beca 18: El 31 de marzo se publicarán los primeros resultados de la convocatoria 2026| Pronabec

Primer momento de selección

Para el primer momento, la postulación estará habilitada en formato virtual y gratuito desde el 2 de febrero hasta este 6 de marzo de 2026. El proceso incluye una fase de asignación de puntajes y selección del 24 al 30 de marzo, seguida por la publicación de resultados el 31 de marzo. La aceptación de la beca por parte de los seleccionados se realizará entre el 1 y el 7 de abril. Finalmente, los resultados finales con la aprobación final se hará pública a partir del 8 de abril de 2026.

De acuerdo con las bases del concurso, si durante el primer momento no se cubre la totalidad de las vacantes, las becas no adjudicadas pasarán al segundo momento, que contempla la entrega de 3629 plazas restantes. Este segundo periodo de postulación se llevará a cabo del 6 al 27 de abril. En caso de persistir vacantes no asignadas, el programa contempla la posibilidad de habilitar un tercer momento para completar la entrega.

Pronabec indicó que la distribución de las vacantes considera la priorización según la gestión de la institución de educación superior elegida por los postulantes. Además, el Ministerio de Educación anunció que se encuentra gestionando una nueva asignación presupuestal para incrementar el número de becas en el marco de la convocatoria 2026.

Pronabec define fecha clave para
Pronabec define fecha clave para resultados del ENP y detalla los beneficios completos de Beca 18| Pronabec

¿Cómo se calcula el puntaje para Beca 18?

El puntaje para acceder a Beca 18 se calcula sumando varios criterios establecidos en las bases del concurso. El principal factor es el resultado del examen nacional de preselección, que otorga hasta 120 puntos. A este puntaje se le suman otros adicionales según las condiciones priorizables acreditadas durante la etapa de preselección, lo que puede aportar hasta 20 puntos, o hasta 25 en la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe.

También se consideran puntos por la calidad educativa de la institución elegible: ingresar a una del grupo 1 otorga 10 puntos, del grupo 2 suma 8 puntos y del grupo 3, aplicable solo a universidades, suma 6 puntos. Según el tipo de gestión, ingresar a una institución pública otorga 10 puntos y a una privada, 5 puntos.

Por la carrera elegida, quienes opten por carreras de alta demanda laboral en instituciones tecnológicas reciben 10 puntos adicionales. En la modalidad Hijos de Docentes, quienes elijan la carrera de Educación o Pedagogía también suman 10 puntos. Además, se asignan hasta 10 puntos extra a quienes estudien en regiones con menor cantidad de estudiantes en educación superior, ya sea por permanencia regional o movilidad estudiantil.

Temas Relacionados

Beca 18Beca 18-2026peru-noticiasPronabecMinisterio de Educación

Más Noticias

Revelan video de Adrián Villar sonriendo días después de atropellar a Lizeth Marzano: hoy martes se define si va a prisión preventiva

Las imágenes fueron grabadas el 23 de febrero, nueve días después del trágico accidente en San Isidro. La Fiscalía solicita 9 meses de cárcel preventiva por presunto homicidio culposo, fuga y omisión de auxilio

Revelan video de Adrián Villar

BCP podrá cerrar cuentas personales si se usan para colectas, rifas, sorteos y más

Cada vez más los emprendimientos de suscripciones por sorteos se hacen más común. Pero los usuarios no podrán usar sus cuentas personales para esta clase de ‘negocios’

BCP podrá cerrar cuentas personales

Cronograma de pagos de remuneraciones públicas en el Banco de la Nación para marzo 2026

Sector público. Los servidores estatales terminaron de cobrar su pagos en febrero y ya pueden revisar las fechas en marzo

Cronograma de pagos de remuneraciones

Emergencia por el gas natural en Perú EN VIVO: situación de los taxis y transporte tras declaratoria del Minem

Algunos conductores pasaron la noche haciendo colas en los grifos, mientras que el precio en ciertos casos se triplicó, en tanto otros simplemente dejaron de vender el combustible

Emergencia por el gas natural

Cronograma de Pensión 65 adelanta pagos de marzo por emergencia climática

Intensas lluvias han dejado graves consecuencias las últimas semanas a nivel nacional y el Gobierno decide pagar más pronto el bono para los ancianos más pobres a través del Banco de la Nación

Cronograma de Pensión 65 adelanta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori expresa su “desconfianza”

Keiko Fujimori expresa su “desconfianza” hacia el gabinete de Denisse Miralles antes del voto de confianza

Gabinete encabezado por Denisse Miralles, ¿tendrá el voto de confianza? Estas son las posturas en el Congreso previo al 18 de marzo

Fernando Rospigliosi: José Balcázar podría ser “procesado” por impulsar una ley que benefició a su hijo tras dejar la Presidencia

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

Rafael López Aliaga invita a Pancho de Piérola a ‘La Noche de Barranco’ y profiere insulto transfóbico contra Javiera Arnillas

ENTRETENIMIENTO

Madre de Adrián Villar y

Madre de Adrián Villar y la vez que denunció a Rubén Villar por chocar su auto y darse a la fuga: “Por nueva pareja”

Magaly Medina convoca a vecinos a entregar videos del atropello de Lizeth Marzano: “Ver quién escondió el carro”

Magaly Medina expone video inédito que muestra la brutalidad del atropello a Lizeth Marzano: “Iba a más de 80 km/h”

Notario revela detalle en sello que evidenciaría falsificación en documento de Marisel Linares sobre donación del vehículo a Adrián Villar

Notario Donato Carpio reta a abogado de Marisel Linares a mostrar pruebas del supuesto documento: “No hay recibos ni comprobantes”

DEPORTES

Diego Romero dio detalles de

Diego Romero dio detalles de la tensa reunión con Jean Ferrari que le impidió su salida de Universitario: “Sentí cólera”

Jefferson Farfán le dedicó emotivo mensaje a Matías Succar tras agónico gol en triunfo de Cienciano: “Los tiempos de Dios son perfectos”

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid en Perú HOY: canal tv online del partido por semifinales vuelta de la Copa del Rey 2026

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid en Perú HOY: partido por semifinales vuelta de la Copa del Rey 2026