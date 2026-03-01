Río Rímac baja su caudal tras alarma roja pero vigilancia permanente se mantiene

Río Rímac alcanza nivel crítico y autoridades advierten riesgo de desbordes en zonas cercanas. (Foto: Agencia Andina)

El cauce del río Rímac, conocido también como “río hablador”, mostró este sábado 28 de febrero una reducción en su caudal tras haber alcanzado el umbral rojo, considerado de riesgo por posible inundación.

Según reportó la Agencia Andina en su recorrido por las riberas a la altura de los puentes Ñaña y Huachipa, en el distrito de Lurigancho-Chosica, el nivel del agua descendió al umbral amarillo, lo que alivió la tensión entre las comunidades cercanas.

A pesar de la aparente calma, la preocupación no desaparece en los distritos de Chosica y Chaclacayo. Residentes que viven cerca de las riberas reforzaron sus viviendas con bolsas de arena y barreras improvisadas, buscando protegerse ante un posible desborde. La vigilancia de las autoridades municipales y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) se mantiene constante.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), organismo encargado del monitoreo de ríos y lluvias, actualiza en tiempo real el comportamiento de las estaciones hidrológicas. El Senamhi recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de sus plataformas oficiales y no confiarse ante la pausa momentánea de las precipitaciones.

Lurigancho-Chosica limita acceso en puente Caracol ante riesgo por lluvias| Andina /Ricardo Cuba

Puente Caracol

El pasado 26 de febrero, el acceso sobre el puente Caracol en Lurigancho-Chosica fue restringido por orden de la municipalidad debido al incremento del río Rímac.

El puente, fundamental para conectar sectores residenciales y educativos con el área urbana, quedó delimitado con cintas de seguridad y vigilancia permanente. A pesar de estas precauciones, se detectaron personas que cruzaron la estructura, exponiéndose a riesgos innecesarios, según constató la Agencia Andina.

Vecinos del distrito reconocen la urgencia de la medida, aunque expresan que la intervención pudo ejecutarse antes. El cierre del puente obliga a recorrer mayores distancias para desplazarse entre ambos márgenes y pone de relieve la necesidad de reforzar y ampliar la infraestructura, compromiso pendiente desde hace meses.

El Senamhi advirtió que a partir del 4 de marzo iniciará un nuevo ciclo de lluvias en la costa peruana. El pronóstico indica que las precipitaciones se desplazarán de sur a norte, comenzando en Arequipa (4 y 5 de marzo), Lima (7 y 8) y el norte del país, como Tumbes y Piura, hacia el 9 o 10 de marzo. El fenómeno está vinculado a la llegada de ondas Kelvin cálidas.

En paralelo, el clima presenta desafíos en otras regiones. El Senamhi emitió una alerta de lluvias intensas con vigencia de 24 horas en la sierra, la selva y la costa. Para la sierra central se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. En zonas superiores a los 2.800 metros se anticipa la posibilidad de granizo, mientras que en alturas mayores a 3.800 metros podrían producirse nevadas.

El organismo recomienda evitar cruzar ríos o quebradas y revisar techos y canaletas para asegurar el drenaje del agua. Además, sugiere tener preparado un plan familiar de emergencia y evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas. La vigilancia se mantiene activa y la población sigue atenta a los reportes oficiales, ante la probabilidad de desbordes y afectaciones en la infraestructura vial.