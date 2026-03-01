Perú condena ataques contra Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Jordania y otros países del Golfo

Ministerio de Relaciones Exteriores. (Foto: Agencia Andina)

El Gobierno de Perú expresó su condena oficial a los recientes ataques registrados contra varios países del Golfo y Medio Oriente, según un pronunciamiento difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. El comunicado rechaza las acciones dirigidas contra territorios de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar y Jordania, además de otros Estados de la región.

La Cancillería señaló que el país sudamericano formula votos para que se reduzcan las tensiones bélicas en la zona, subrayando la necesidad de evitar una escalada del conflicto. El pronunciamiento también incluyó referencias a ataques contra Bahréin y Kuwait, naciones que forman parte del entorno geopolítico afectado por los recientes hechos.

Perú rechaza ofensivas en países del Golfo y exhorta a priorizar el diálogo diplomático. (Foto: X/@Cancillería)

Posición diplomática y llamado a la desescalada

En su declaración, el Ejecutivo reafirmó su postura en favor del respeto irrestricto al derecho internacional y a los principios que rigen las relaciones entre Estados. En esa línea, reiteró su respaldo a la soberanía nacional, la integridad territorial y la resolución pacífica de controversias como bases fundamentales del orden internacional.

Asimismo, el mensaje oficial enfatizó que estos principios están alineados con lo establecido por la Naciones Unidas, organismo que promueve mecanismos diplomáticos para prevenir conflictos y preservar la estabilidad global. El pronunciamiento busca reflejar la posición tradicional de la política exterior peruana frente a crisis internacionales.

Contexto regional de los ataques

El posicionamiento del gobierno peruano se produjo luego de que Estados Unidos e Israel ejecutaran operaciones militares contra objetivos en Irán, específicamente en Teherán y otras ciudades. Estos hechos desencadenaron una respuesta iraní mediante el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y hacia bases militares estadounidenses en distintos puntos de la región.

La situación ha incrementado la tensión geopolítica en el Golfo y el Medio Oriente, zonas consideradas estratégicas por su relevancia energética, comercial y militar. Diversos países y organismos internacionales han manifestado preocupación ante el riesgo de una escalada que pueda involucrar a más actores y ampliar el alcance del conflicto.

February 28, 2026, Tehran, Iran: Smoke rises on the skyline after an explosion in Tehran, Iran, after the US and Israel launched an attack. (Credit Image: � Tasnim News Agency via ZUMA Press Wire)

Reacciones y postura peruana

El comunicado oficial no solo expresa rechazo a los ataques, sino también un llamado a que las partes involucradas prioricen el diálogo y la diplomacia para evitar un deterioro mayor de la seguridad regional. En ese sentido, el Gobierno peruano reiteró su expectativa de que se adopten medidas orientadas a la distensión.

Este tipo de pronunciamientos forma parte de la práctica diplomática mediante la cual los Estados fijan posición frente a crisis internacionales, especialmente cuando estas pueden afectar la estabilidad global. Con esta declaración, Perú se suma a otros países que han pedido contención y respeto a las normas internacionales en el desarrollo de las operaciones militares en curso.

La diplomacia costarricense califica los ataques de Irán en países del Golfo como una amenaza a la estabilidad regional (Cortesía: BBC)