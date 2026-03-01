Perú

Perú condena ataques contra Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Jordania y otros países del Golfo

Las autoridades peruanas remarcaron que las controversias entre Estados deben resolverse mediante mecanismos pacíficos y conforme a los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas

Guardar
Ministerio de Relaciones Exteriores. (Foto:
Ministerio de Relaciones Exteriores. (Foto: Agencia Andina)

El Gobierno de Perú expresó su condena oficial a los recientes ataques registrados contra varios países del Golfo y Medio Oriente, según un pronunciamiento difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. El comunicado rechaza las acciones dirigidas contra territorios de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar y Jordania, además de otros Estados de la región.

La Cancillería señaló que el país sudamericano formula votos para que se reduzcan las tensiones bélicas en la zona, subrayando la necesidad de evitar una escalada del conflicto. El pronunciamiento también incluyó referencias a ataques contra Bahréin y Kuwait, naciones que forman parte del entorno geopolítico afectado por los recientes hechos.

Perú rechaza ofensivas en países
Perú rechaza ofensivas en países del Golfo y exhorta a priorizar el diálogo diplomático. (Foto: X/@Cancillería)

Posición diplomática y llamado a la desescalada

En su declaración, el Ejecutivo reafirmó su postura en favor del respeto irrestricto al derecho internacional y a los principios que rigen las relaciones entre Estados. En esa línea, reiteró su respaldo a la soberanía nacional, la integridad territorial y la resolución pacífica de controversias como bases fundamentales del orden internacional.

Asimismo, el mensaje oficial enfatizó que estos principios están alineados con lo establecido por la Naciones Unidas, organismo que promueve mecanismos diplomáticos para prevenir conflictos y preservar la estabilidad global. El pronunciamiento busca reflejar la posición tradicional de la política exterior peruana frente a crisis internacionales.

Contexto regional de los ataques

El posicionamiento del gobierno peruano se produjo luego de que Estados Unidos e Israel ejecutaran operaciones militares contra objetivos en Irán, específicamente en Teherán y otras ciudades. Estos hechos desencadenaron una respuesta iraní mediante el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y hacia bases militares estadounidenses en distintos puntos de la región.

La situación ha incrementado la tensión geopolítica en el Golfo y el Medio Oriente, zonas consideradas estratégicas por su relevancia energética, comercial y militar. Diversos países y organismos internacionales han manifestado preocupación ante el riesgo de una escalada que pueda involucrar a más actores y ampliar el alcance del conflicto.

February 28, 2026, Tehran, Iran:
February 28, 2026, Tehran, Iran: Smoke rises on the skyline after an explosion in Tehran, Iran, after the US and Israel launched an attack. (Credit Image: � Tasnim News Agency via ZUMA Press Wire)

Reacciones y postura peruana

El comunicado oficial no solo expresa rechazo a los ataques, sino también un llamado a que las partes involucradas prioricen el diálogo y la diplomacia para evitar un deterioro mayor de la seguridad regional. En ese sentido, el Gobierno peruano reiteró su expectativa de que se adopten medidas orientadas a la distensión.

Este tipo de pronunciamientos forma parte de la práctica diplomática mediante la cual los Estados fijan posición frente a crisis internacionales, especialmente cuando estas pueden afectar la estabilidad global. Con esta declaración, Perú se suma a otros países que han pedido contención y respeto a las normas internacionales en el desarrollo de las operaciones militares en curso.

La diplomacia costarricense califica los
La diplomacia costarricense califica los ataques de Irán en países del Golfo como una amenaza a la estabilidad regional (Cortesía: BBC)

Temas Relacionados

CancilleríaIránEE.UU.IsraelGuerraAyatolaperu-politica

Más Noticias

León XIV regresará a Perú a finales del 2026 para participar en importante celebración religiosa en Chiclayo

La visita de Robert Francis Prevost a territorio nacional reavivará el vínculo histórico y espiritual que mantiene con la comunidad al norte del país, donde ejerció como obispo y mantiene su domicilio electoral

León XIV regresará a Perú

Programa de Tilsa Lozano, Karla Tarazona y Carlos Cacho cambia de horario y un conductor será eliminado

‘Mesa Caliente’ cambia de horario y se emitirá desde las 6:00 p.m. a partir del miércoles 4 de marzo, con la eliminación de uno de sus presentadores.

Programa de Tilsa Lozano, Karla

Masiel Málaga grita su soltería en pleno concierto tras terminar con ‘Churrito’ Hinostroza: “El amor no es solo decirlo”

La salsera utilizó sus redes sociales y un show en vivo para compartir su situación sentimental y enviar un mensaje de autovaloración a sus seguidores.

Masiel Málaga grita su soltería

Serums 2026-I: Minsa reprograma fechas de inscripción y examen para postulantes

Las fechas del examen han sido modificadas por el Ministerio de Salud, que publicó un nuevo cronograma oficial para asegurar condiciones adecuadas y salvaguardar la integridad de los participantes

Serums 2026-I: Minsa reprograma fechas

¿Cuál es el precio de la gasolina en Lima este 28 de febrero de 2026?

El precio de los combustibles varía a diario, por lo que conviene estar al tanto de sus valores para evitar imprevistos

¿Cuál es el precio de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Enma Benavides: ANC del PJ

Enma Benavides: ANC del PJ rechaza propuesta de destitución y le impone suspensión por 4 meses

José Jerí y la última ‘ley procrimen’ que dejó antes de ser censurado por el Congreso

Grupo especial contra las extorsiones no podrá implementarse: José Jerí modificó el financiamiento y lo dejó sin presupuesto

Alejandro Cavero y Sigrid Bazán habrían dado información falsa en sus hojas de vida

Crisis en el Ministerio Público: Falta de presupuesto pone en riesgo operativos contra el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Programa de Tilsa Lozano, Karla

Programa de Tilsa Lozano, Karla Tarazona y Carlos Cacho cambia de horario y un conductor será eliminado

Masiel Málaga grita su soltería en pleno concierto tras terminar con ‘Churrito’ Hinostroza: “El amor no es solo decirlo”

Andrea Arana, conductora de ‘Un día en el mall’, debutará en la actuación

Papá de Monserrat habría lanzado advertencia a Melcochita: “No quiero hacerte daño, controla a tus hijas”

Fabian, hijo de Gian Marco, abrirá el concierto de Jason Mraz en Lima

DEPORTES

Natalia Málaga advierte a voleibolistas

Natalia Málaga advierte a voleibolistas peruanas ante aumento de extranjeras en la Liga: “Si quieren jugar, que les cueste”

Sekou Gassama volvió a quedar fuera de los convocados de Universitario: registra apenas 30 minutos en 5 fechas

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos de la fecha 8 - fase 2

Dos jugadores peruanos afectados tras bombardeos en Medio Oriente: Partidos del campeonato de Israel suspendidos por ataques de Irán

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 HOY: así van los equipos previo a la fecha 8