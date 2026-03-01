Marisel Linares dispuesta a pagar reparación civil solidaria por muerte de Lizeth Marzano, según su abogado

Marisel Linares, periodista peruana, es investigada como posible encubridora en el accidente que ocasionó la muerte de Lizeth Marzano en San Isidro.

El caso de Lizeth Marzano, la deportista fallecida tras ser atropellada por Adrian Villar el pasado martes 17 de febrero en San Isidro, sumó un nuevo capítulo a raíz de declaraciones del abogado de Marisel Linares.

El letrado Percy Sampén aseguró que su patrocinada esta dispuesta a asumir una reparación civil solidaria aun si la justicia no lo indica, aún así se compruebe la transferencia del vehículo involucrado. Según explicó, Linares no pretende eludir obligaciones civiles, independientemente de la situación legal del automóvil.

“Quiero manifestar que, en caso se determine (que donó el vehículo y ya no estaba bajo su poder), esto no va a eximir a Marisel Linares de asumir una reparación civil solidaria por el accidente. Ella va a actuar acorde a la responsabilidad de la familia”, declaró a RPP.

La controversia surgió luego de que se divulgara un documento notarial que, según se reportó, acreditaría la donación del vehículo de placa C4L-243 a Adrián Villar el 18 de septiembre.

Sin embargo, el documento, que lleva el sello de la notaría Carpio Vélez, viene generando polémica. Horas después de que este saliera a la luz, la notaría emitió un comunicado señalando que no obra en sus archivos ninguna escritura pública ni acta de transferencia entre Linares y Villar, ni facturas, boletas o consultas biométricas vinculadas a la operación.

La unidad en cuestión, conducida por Villar al momento del accidente, seguía registrada a nombre de Linares, quien confirmó esta información en un comunicado emitido al día siguiente de los hechos.

A pesar de todo lo expuesto, Sampén sostuvo que el documento cuenta con un sello válido y que la notaría no ha declarado su falsedad, sino que no fue elevado a registros públicos, lo que, según su defensa, constituye una formalidad pendiente y no una irregularidad.

“Nosotros negamos que haya habido algún tipo de contradicción en función que haya sido citada dentro de este proceso. Ella está dando toda la información correspondiente en función a lo que ella tiene a la mano”, manifestó.

Notaría descarta registro de contrato de donación de auto entre Linares y Villar. (Foto: X/@cviguria)

Reapareció en público

Marisel Linares reapareció en público este sábado 28 de febrero tras varios días de silencio, luego de ser incluida oficialmente en la investigación por presunto encubrimiento en el caso de la muerte de Marzano.

La periodista fue captada por las cámaras de televisión, junto a su pareja Rubén Villar y Marcela Chirinos, madre de Adrián Villar, en las inmediaciones de un estudio de abogados en Surco, donde se presume que buscaban asesoría legal. A pesar de los intentos de la prensa por obtener declaraciones, Linares evitó responder preguntas sobre su rol en el accidente y el proceso judicial.

La Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro – Lince le solicitó rendir declaración, aunque Linares pidió hacerlo de manera virtual para evitar mayor exposición.

El caso ha generado amplia repercusión, no solo por la gravedad del accidente, sino también por la actitud reservada de la periodista. Autoridades policiales señalaron que Linares no colaboró en la identificación inmediata del responsable ni brindó información relevante, lo que dificultó la investigación.