Abogado de Marisel Linares afirmó que “le falta formalidad” a la donación del vehículo que mató a Lizeth Marzano

La notaría Carpio Vélez indicó en un comunicado que documento presentado como prueba no se encuentra en su archivo

La defensa legal de Marisel Linares ha respondido a la notaría Carpio Vélez, luego de que esta afirmara en un comunicado público que el documento presentado por la periodista, en el que se haría oficial la donación del vehículo con el que Adrián Villar atropelló a Lizeth Marzano, “no obra en nuestro archivo notarial”.

Según Percy Sampén, abogado de Linares, el comunicado de la notaría no implica que el documento de la donación sea inválido. Afirmó que aunque no haya registro de la transferencia, esta sí es válida. Esto mientras el proceso judicial en contra de Adrián Villar sigue su curso y permanece en detención preliminar.

El argumento de Sampén se sostiene en que el documento sí cuenta con un sello notarial reconocido y que su validéz no fue puesta en duda por la notaría en el comunicado emitido. “El sello es válido, falta formalidad”, indicó en contacto con la prensa.

El abogado explicó que el automóvil se transfirió mediante un documento sellado por la notaría y que la observación notarial refiere solo a la falta de escritura pública formal y defendió que ello no invalida el acto de donación hecho por la periodista.

Las investigaciones por el atropello y muerte de Lizeth Marzano continúan. Francesca Montenegro, expareja del presunto responsable Adrián Villar, acudió a la división de accidentes de tránsito de La Victoria para rendir su manifestación sobre los hechos.

¿Qué dice el comunicado de la notaría?

La Notaría Carpio Vélez informó el pasado 27 de febrero que no ha realizado ningún trámite notarial relacionado con un presunto contrato de donación de un vehículo entre Marisel Linares Chávez y su hijastro, Adrián Villar Chirinos.

En el documento, el notario precisa que, tras la verificación correspondiente, no se encontró en el archivo notarial ninguna escritura pública ni acta de transferencia en la que conste la entrega de la propiedad —a título gratuito u oneroso— del vehículo de placa C4L-243 entre las personas mencionadas.

Cabe señalar que este vehículo fue conducido por Villar Chirinos el día en que la joven deportista Lizeth Marzano fue atropellada en San Isidro y que, producto del impacto, perdió la vida.

Adrián Villar cumplió 72 horas de detención preliminar

Adrián Villar Chirinos, de 21 años, completó este domingo 1 de marzo las 72 horas de detención preliminar dictadas por el Poder Judicial tras ser acusado de atropellar y causar la muerte de la campeona Lizeth Marzano. Ante ello, la Fiscalía de la Nación solicitó nueve meses de prisión preventiva para Villar, a quien se le imputa haber abandonado a la deportista sin prestarle auxilio tras el impacto.

Las diligencias por el caso continúan en la División de Accidentes de Tránsito de La Victoria. Francesca Montenegro De Negri, expareja de Villar, acudió acompañada de su madre para dar su declaración sobre lo ocurrido la noche del accidente. Durante varias horas respondió preguntas ante las autoridades y, al salir, mostró un visible estado de agotamiento y preocupación.

Su padre, Juan Montenegro, también se presentó a declarar, asegurando que su familia siempre ha colaborado con la investigación.

El documentodetalla que el investigado abandonó la escena del accidente, se trasladó fuera de la jurisdicción y pudo haber coordinado con terceros tras los hechos, lo que podría obstaculizar la investigación penal (Créditos: Canal N)

Por otro lado, el abogado de Marisel Linares —propietaria del vehículo involucrado y periodista investigada por presunto encubrimiento personal— afirmó que su clienta acatará las disposiciones judiciales y está dispuesta a asumir cualquier responsabilidad civil que determine el juzgado. Linares busca deslindarse de la acusación de encubrimiento, mientras el Ministerio Público continúa con las indagaciones.

