Perú

Enma Benavides: ANC del PJ rechaza propuesta de destitución y le impone suspensión por 4 meses

Por declarar valores inferiores al real de dos inmuebles y omitir consignar dos estacionamientos en sus declaraciones de bienes y rentas

La jueza superior Enma Benavides
La jueza superior Enma Benavides y su abogado Elio Riera en una audiencia ante la JNJ. Foto: JNJ

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) rechazó la propuesta de destitución contra Enma Benavides, jueza superior titular y hermana de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, por presuntamente falsear información en sus declaraciones de bienes y rentas.

Inicialmente, la Unidad de Sanción y Apelación de la ANC del PJ planteó que la hermana de Patricia Benavides sea destituida por este caso, pero el jefe de la ANC-PJ, Roberto Palacios Bran, desaprobó la propuesta en octubre de 2025 y ordenó que se emita un nuevo pronunciamiento, según pudo conocer Infobae.

Acatando lo dispuesto por el jefe nacional, el 23 de febrero de este año, el juez contralor Aníbal Paredes dispuso que se le imponga 4 meses de suspensión a Enma Benavides por faltas muy graves. La sanción se ejecutará una vez que sea confirmada por la Oficina Central del Procedimiento Administrativo Disciplinario.

El caso

El proceso disciplinarios contra Enma Benavides no es por los fallos a favor de procesados por narcotráfico —por los que también enfrenta una investigación fiscal— ni por algún hecho relacionado a su hermana Patricia Benavides. Este caso es por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas de bienes y rentas, desde 2015 a 2023.

La investigación es por presuntamente no consignar el valor real de dos inmuebles, así como no declarar dos estacionamientos.

Por ejemplo, entre 2015 y 2023, Benavides dijo que una vivienda en La Molina valía entre 680 mil y 355 mil soles cuando el valor de compra fue de más de 465 mil dólares.

“La consignación reiterada de valores que no corresponden con el precio real de adquisición del inmueble vulnera el deber de mantener conducta intachable, íntimamente vinculado a los principios de probidad, honestidad y corrección funcional exigibles a la magistratura, configurándose así el incumplimiento inexcusable de los deberes judiciales”, se lee en la resolución a la que accedió Infobae.

Lo mismo ocurrió, según la Unidad de Sanción y Apelación, respecto a un inmueble en Surco que Benavides adquirió por 100 mil dólares, pero que en sus declaraciones juradas de 2019 a 2023 consignó valores por debajo (entre 32 mil y 127 mil soles).

La defensa de Enma Benavides alegó que los montos declarados correspondían al autovalúo de los bienes, pero la Unidad de Sanción y Apelación no aceptó este argumento.

Por otro lado, de acuerdo con la resolución, la jueza superior también omitió transparentar en sus declaraciones de rentas y bienes, desde 2017 a 2023, la adquisición de dos estacionamientos en Cañete por 10 mil dólares. Sí incluyó el inmueble principal, un exfundo, pero, dice la ANC, también tenía que consignar los estacionamientos porque estos cuentan con su propia partida registral.

Para la Unidad quedó acreditado que la jueza superior en faltas muy graves, pero opta por imponer una suspensión de 4 meses, el mínimo para este tipo de falta. Ello porque el jefe de la ANC ya desaprobó la propuesta de destitución inicial, Enma Benavides no tiene antecedentes disciplinarios, y no hay agravantes.

Por ello, dice el fallo, una suspensión por 4 meses es “adecuada, necesaria y proporcional”.

Temas Relacionados

Enma BenavidesANCPatricia BenavidesPoder Judicialperu-politica

