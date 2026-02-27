Perú

Wanda Del Valle, expareja de “Maldito Cris”, fue condenada a seis años de cárcel por ofrecimiento para sicariato

La sentencia contra la denominada “Bebecita del Crimen” fue emitida tras la evaluación de pruebas, testimonios y peritajes presentados durante el juicio oral

Guardar
Condenan a Wanda Del Valle
Condenan a Wanda Del Valle Bermúdez a seis años de prisión por ofrecimiento para sicariato. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

El Quinto Juzgado Penal Unipersonal Permanente de San Juan de Lurigancho condenó a seis años de prisión a Wanda Del Valle Bermúdez por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de ofrecimiento para sicariato. La sentencia fue emitida por el juez Yosept Rodríguez Vásquez tras la realización del juicio oral correspondiente.

Durante el proceso, el magistrado evaluó las pruebas presentadas, analizó las declaraciones de testigos y peritos, y escuchó los alegatos de las partes procesales antes de dictar el fallo condenatorio. La resolución judicial se basó en la valoración integral de los elementos probatorios expuestos durante la audiencia.

La investigación contra la sentenciada se inició a partir del testimonio de un colaborador protegido, quien afirmó haber recibido un ofrecimiento de 14 mil soles para atentar contra la vida del ahora general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Revoredo Farfán. Según el expediente, esa declaración fue uno de los elementos clave que motivaron la apertura del proceso penal.

(Noticia en desarrollo)

Temas Relacionados

Wanda del VallePoder JudicialSicariatoFiscalíaperu-noticias

Más Noticias

Lo matan al llegar a su vivienda luego de retirar S/30 mil de su AFP: delincuentes en moto lo interceptaron

La víctima regresaba con su esposa tras retirar su fondo de pensiones cuando fue interceptado por delincuentes en moto. Durante el asalto, uno de ellos le disparó y huyó con el dinero

Lo matan al llegar a

“Confío que no han hecho nada indebido”: André Carrillo respalda a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia por abuso

La ‘Culebra’ habló sobre la fuerte acusación que recibieron sus excompañeros y amigos de la selección peruana por parte de una joven argentina

“Confío que no han hecho

André Carrillo opinó sobre jugar en altura con Perú en Eliminatorias y dejó mensaje a Mano Menezes: “Que no me convoquen”

La ‘Culebra’ se pronunció sobre la posibilidad de que la selección nacional juegue como local en Arequipa o Cusco durante las próximas eliminatorias al Mundial

André Carrillo opinó sobre jugar

Universitario pierde a Aldo Corzo por 10 días y alista la vuelta de Anderson Santamaría para el duelo ante FC Cajamarca por Liga 1

El entrenador Javier Rabanal no podrá contar con el capitán del equipo para los dos próximos encuentros en el torneo doméstico; ante el elenco ‘azul y oro’, el exMelgar se prepara para ser una opción en la zaga

Universitario pierde a Aldo Corzo

Pánico en Mallplaza Bellavista: Parte del techo se cae en concurrido centro comercial del Callao

Clientes y trabajadores del establecimiento chalaco fueron evacuados para salvaguardar su integridad física. Autoridades investigan lo ocurrido

Pánico en Mallplaza Bellavista: Parte
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alfonso López Chau habría dado

Alfonso López Chau habría dado información falsa en su hoja de vida

Keiko Fujimori casi sufre accidente: escenario estuvo a punto de caer cuando iba a dar mensaje en comunidad de Pampa Michi

“Ya conversaremos”: filtran chats de César Acuña a Hernando De Soto antes de frustrarse su designación como primer ministro

Ministerio Público podría quedar inoperativo por falta de presupuesto: advierten despidos y falta de pago de sueldos

TC admite demanda del defensor del Pueblo contra el decreto de urgencia que privatiza Petroperú

ENTRETENIMIENTO

“Si no fuera por Magaly

“Si no fuera por Magaly Medina”, la frase tendencia donde usuarios destacan su investigación en el caso de Lizeth Marzano

Carlos Alcántara se separó de su esposa Jossie Lindley tras 15 años de matrimonio, según Andrea Arana

Magaly Medina critica a Pancho de Pierola por lamentable comentario sobre caso Lizeth Marzano y cuestiona sus disculpas públicas

Gorillaz llega a Lima: fecha, lugar y preventa de entradas para su primer concierto en Perú

Stephanie Cayo apareció en el concierto de Alejandro Sanz: español la abraza y cierra el show agarrándola de la mano

DEPORTES

“Confío que no han hecho

“Confío que no han hecho nada indebido”: André Carrillo respalda a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia por abuso

André Carrillo opinó sobre jugar en altura con Perú en Eliminatorias y dejó mensaje a Mano Menezes: “Que no me convoquen”

Universitario pierde a Aldo Corzo por 10 días y alista la vuelta de Anderson Santamaría para el duelo ante FC Cajamarca por Liga 1

Natalia Málaga explicó la ausencia de Se-Yun Park en Géminis y marca distancia con las otras extranjeras: “No hay punto de comparación”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 5 del Torneo Apertura