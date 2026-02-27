Wanda Del Valle, expareja de “Maldito Cris”, fue condenada a seis años de cárcel por ofrecimiento para sicariato

Condenan a Wanda Del Valle Bermúdez a seis años de prisión por ofrecimiento para sicariato. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

El Quinto Juzgado Penal Unipersonal Permanente de San Juan de Lurigancho condenó a seis años de prisión a Wanda Del Valle Bermúdez por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de ofrecimiento para sicariato. La sentencia fue emitida por el juez Yosept Rodríguez Vásquez tras la realización del juicio oral correspondiente.

Durante el proceso, el magistrado evaluó las pruebas presentadas, analizó las declaraciones de testigos y peritos, y escuchó los alegatos de las partes procesales antes de dictar el fallo condenatorio. La resolución judicial se basó en la valoración integral de los elementos probatorios expuestos durante la audiencia.

La investigación contra la sentenciada se inició a partir del testimonio de un colaborador protegido, quien afirmó haber recibido un ofrecimiento de 14 mil soles para atentar contra la vida del ahora general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Revoredo Farfán. Según el expediente, esa declaración fue uno de los elementos clave que motivaron la apertura del proceso penal.

(Noticia en desarrollo)