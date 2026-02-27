Rescate en Ancón: seis jóvenes salvan la vida tras ser arrastrados por el mar durante entrenamiento en playa Miramar

Equipos de emergencia, incluyendo salvavidas, Policía Nacional, Marina y SAMU, rescataron a seis menores que fueron arrastrados por las olas durante un entrenamiento en la playa Miramar de Ancón. (Composición: Infobae Perú / Ancón Noticias)

Seis menores de edad fueron arrastrados por las olas en la playa Miramar, en Ancón, mientras realizaban un entrenamiento, y debieron ser rescatados tras presentar indicios de ahogamiento. El incidente movilizó a personal de salvavidas, la Policía Nacional, la Marina, serenazgo, bomberos y unidades del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), que lograron poner a salvo a los jóvenes.

La cifra de menores involucrados se actualizó tras la evaluación de las autoridades. Aunque inicialmente se informó que eran cuatro víctimas, el Ministerio de Salud del Perú confirmó que el número exacto fue de seis adolescentes quienes, durante la tarde del viernes 27 de febrero de 2024, fueron sorprendidos por el mar y sufrieron síntomas de ahogamiento.

El ministerio informó a través de sus canales oficiales que, minutos después del incidente, desplazaron "dos ambulancias con profesionales de la salud para brindar atención médica", y mantuvieron “otra ambulancia de SAMU en alerta, con la finalidad de garantizar una respuesta inmediata”.

Los jóvenes rescatados fueron trasladados en patrulleros y ambulancias hasta el Centro Materno Infantil de Ancón, donde reciben atención especializada y continúan en observación, según indicó el diario peruano La República. Los adolescentes, todos alumnos de la academia prepolicial Marianista de Puente Piedra, participaban en actividades de entrenamiento cuando ocurrió el accidente.

Tras un incidente en la playa Miramar de Ancón donde seis menores fueron arrastrados por las olas, el Minsa desplegó unidades del SAMU para brindar atención médica a los rescatados.

Seis adolescentes resultaron ahogados en la playa Miramar

En los primeros reportes sobre la situación, se mencionó la presencia de “cuatro menores” involucrados. Más tarde, después de que el personal de emergencia evacuara la playa y se realizaran las verificaciones correspondientes, el Ministerio de Salud del Perú actualizó la cifra a seis menores de edad afectados. De ellos, "tres se encuentran en estado grave“, de acuerdo con el informe preliminar del SAMU.

Tras la llegada de serenazgo, la unidad de salvavidas y el personal de emergencia, se logró el rescate de los adolescentes. Voceros del Minsa detallaron que: "Dos ambulancias llegaron desde Los Olivos y San Martín de Porres para brindar apoyo asistencial". Todos los menores permanecen bajo observación médica especializada, según confirmaron las autoridades de salud.

La Policía Nacional ha iniciado diligencias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y continúa con el monitoreo de la evolución clínica de los afectados, quienes se mantienen bajo vigilancia médica continua.

Personal de rescate y seguridad asiste a uno de los seis menores salvados de ser arrastrados por las olas durante un entrenamiento en la playa Miramar de Ancón. (Foto: Ancón Noticias)

SAMU atendió y trasladó a los adolescentes afectados por ahogamiento

El operativo de rescate incluyó la intervención de equipos de serenazgo de Ancón, personal de la unidad de salvataje de la Policía Nacional, la Marina de Guerra del Perú, bomberos y el SAMU. Testigos presenciales comunicaron que la situación se declaró cuando vieron que los adolescentes eran arrastrados mar adentro.

Los rescatistas lograron sacar a los seis jóvenes con el apoyo de salvavidas y equipos de emergencia acuática, coordinando un despliegue simultáneo en tierra y mar. Las unidades de SAMU que llegaron al lugar se encargaron de estabilizar a los menores y trasladarlos en ambulancias de emergencia y patrulleros hacia el Centro Materno Infantil de Ancón.

Según precisó el Ministerio de Salud del Perú, "dos ambulancias con profesionales de la salud fueron desplegadas de inmediato" tras recibirse el aviso de la situación. Una tercera ambulancia permaneció en alerta en las inmediaciones para dar cobertura ante posibles complicaciones adicionales.

Las brigadas de rescate enviadas provenían, en parte, de los distritos de Los Olivos y San Martín de Porres, reforzando la respuesta sanitaria y asegurando la continuidad de la atención prehospitalaria. Las fuerzas participantes permitieron salvar la vida de los adolescentes y reducir riesgos para el resto de visitantes del balneario.

Personal de salvavidas, Policía Nacional y Marina asisten a jóvenes del Colegio Militar Marianistas tras ser arrastrados por las olas durante un entrenamiento en la playa Miramar de Ancón. (Foto: Ancón Noticias)

¿Qué hacer si presencias un ahogamiento en la playa?

El Minsa y los servicios de emergencia recomiendan actuar con rapidez y seguridad ante un episodio de ahogamiento en playas como Miramar. En primer lugar, se debe solicitar auxilio marcando a los números de emergencia locales: Unidad de Salvataje de la Policía Nacional (105) (teléfono de emergencia nacional), Central de Emergencias SAMU (106) y Bomberos Voluntarios del Perú (116), describiendo con precisión el punto donde ocurre el incidente.

No se debe ingresar al agua sin entrenamiento especializado, ya que se corre el riesgo de sumarse al número de víctimas. La persona que presencia el hecho debe buscar a un salvavidas o equipo de rescate y alertarlos de inmediato. Desde la orilla, es recomendable intentar acercar un salvavidas o elemento flotante si es posible, y animar a la persona atrapada a conservar la calma y flotar hasta recibir ayuda.

Una vez que la persona ha sido rescatada del agua, se debe verificar su estado de conciencia y respiración. Si no respira y se cuenta con conocimientos de reanimación, debe iniciarse RCP (reanimación cardiopulmonar) mientras llegan los profesionales. También resulta esencial abrigarla para prevenir la hipotermia.

No se debe dejar sin supervisión a la víctima hasta la llegada de los servicios médicos. La vigilancia continua y el acompañamiento pueden marcar la diferencia en la evolución del paciente.

Entre las recomendaciones para evitar incidentes similares figuran: respetar el sistema de banderas y señalización en las playas, evitar el ingreso al mar bajo los efectos de alcohol, no nadar si no se tiene experiencia y vigilar siempre a los menores, especialmente en zonas sin vigilancia permanente de salvavidas.