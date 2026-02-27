Perú

Hallan 18 delfines, un lobo marino y una tortuga varados en el litoral norte de Piura, según IMARPE

El informe técnico señala que la mayoría de los ejemplares habría muerto días o semanas antes de llegar a la costa. No se detectaron indicios de intervención humana

Guardar
Se registraron 18 delfines comunes,
Se registraron 18 delfines comunes, un lobo marino y una tortuga marina en el litoral norte de Piura. Gob

La mañana del 24 de febrero dejó una escena inusual en el litoral norte de Piura. Entre la arena y el oleaje, varios cuerpos de fauna marina aparecieron dispersos en un tramo de costa que conecta las playas El Audaz y Las Gaviotas, al norte de Yacila. La presencia de estos ejemplares activó el protocolo del Instituto del Mar del Perú.

El aviso permitió que especialistas de la sede desconcentrada en Paita acudieran a la zona para verificar la situación. El recorrido cubrió 3,7 kilómetros de franja litoral. En ese trayecto, el equipo técnico registró distintas especies y evaluó su estado de conservación con base en criterios científicos establecidos.

La información recogida ofrece detalles sobre el número de animales, su condición y los posibles tiempos de fallecimiento. También incluye un llamado directo a la población para evitar riesgos y facilitar el trabajo de investigación.

Registro en la franja litoral

El monitoreo cubrió 3,7 km
El monitoreo cubrió 3,7 km entre las playas El Audaz y Las Gaviotas.

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) informó que durante la inspección se identificaron 18 ejemplares de “delfín común” Delphinus delphis, un ejemplar de tortuga “pico de loro” Lepidochelys olivacea y un “lobo chusco” Otaria byronia. El hallazgo se concentró entre las playas El Audaz y Las Gaviotas, ubicadas en la provincia de Piura.

Según el reporte institucional, del total de delfines registrados, el 61% se encontró en estado de descomposición correspondiente a la categoría 4. El 39% restante presentó estado esquelético o momificado, clasificado como categoría 5. Además, 17 ejemplares, es decir el 94%, evidenciaron señales compatibles que indican que murieron en el mar varios días o semanas antes de llegar a la playa.

Solo un individuo mostró rastros de aprovechamiento posterior al varamiento. En cuanto a las otras especies, el lobo marino fue hallado en estado esquelético y la tortuga marina en avanzado estado de descomposición. En ambos casos, no se observaron indicios de manipulación o aprovechamiento por parte de personas.

El informe precisa que estas categorías corresponden al grado de descomposición del cuerpo de los animales. Este sistema permite estimar el tiempo aproximado del fallecimiento y descartar causas asociadas a actividades recientes en la zona.

El 94% habría fallecido en
El 94% habría fallecido en el mar antes de ser arrastrado a la orilla.

Recomendaciones a la población

Tras el registro, el IMARPE recordó a la ciudadanía que no debe acercarse ni manipular animales marinos varados. La entidad advirtió que estos ejemplares pueden representar riesgos sanitarios y de seguridad. También señaló que la manipulación inadecuada afecta el registro científico necesario para determinar las causas de la mortalidad.

La institución solicitó a la comunidad reportar de inmediato cualquier hallazgo de delfines, ballenas, marsopas o tortugas marinas. Para ello, habilitó el número de WhatsApp 975 345 546, al que se deben enviar fotografías o videos del ejemplar junto con la ubicación exacta del evento.

El monitoreo de estos casos forma parte de las acciones regulares que realiza el IMARPE en el litoral peruano, con el objetivo de documentar eventos de varamiento y recopilar información que contribuya al análisis de la fauna marina en la región.

El delfín común de hocico corto en el mar peruano

El delfín común de hocico corto (Delphinus delphis) es una de las especies de cetáceos más emblemáticas del litoral peruano. Su presencia está asociada a las aguas frías y productivas del Océano Pacífico oriental, especialmente bajo la influencia de la Corriente de Humboldt, que genera un entorno rico en alimento.

Estos delfines suelen desplazarse en grupos numerosos, a veces con más de cien individuos, mostrando comportamientos activos como saltos y desplazamientos rápidos cerca de la superficie. Su dieta se basa en peces pelágicos pequeños, como la anchoveta y la sardina, además de calamares, lo que los posiciona como depredadores clave y reguladores de las cadenas tróficas marinas en Perú.

Aunque la especie es catalogada como de “preocupación menor” a escala global, en el contexto peruano enfrenta amenazas como la captura incidental por pesca, la contaminación y el tráfico marítimo. Esto convierte al Delphinus delphis en un importante bioindicador de la salud del ecosistema marino y subraya la necesidad de fortalecer las medidas de protección y manejo de la biodiversidad en la región costera.

Temas Relacionados

PiuraIMARPEdelfinesperu-noticias

Más Noticias

Francesca Montenegro responde a seguidora tras polémica por caso Lizeth Marzano: “Estoy tratando de cuidar mi paz”

La influencer peruana reapareció en redes sociales con un mensaje, donde habló de la difícil situación por la que está pasando y defendió su postura en medio de la atención mediática

Francesca Montenegro responde a seguidora

La gasolina más barata y más cara de Lima este jueves 26 de febrero

Los precios de los combustibles dependen de una serie de factores nacionales e internacionales

La gasolina más barata y

Paolo Guerrero queda fuera del Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026 debido a una particular decisión de Pablo Guede

El entrenador del equipo ‘victoriano’ ha optado por darle descanso al ‘Depredador’ para el enfrentamiento que definirá la cima del Torneo Apertura 2026. Su lugar, aparentemente, será ocupado por Luis Ramos

Paolo Guerrero queda fuera del

Sancionan a chifa por negarse a entregar el Libro de Reclamaciones tras demora en pedido

El propietario del restaurante se allanó a las imputaciones formuladas por el Indecopi Cajamarca, lo que permitió cerrar anticipadamente el procedimiento y evitar una multa económica. Sin embargo, deberá pagar S/ 36 por concepto de costas y será inscrito en el registro público de infracciones por cuatro años una vez que la resolución quede firme

Sancionan a chifa por negarse

Atención miembros de mesa y suplentes: ONPE inicia capacitaciones virtuales para las elecciones 2026

El programa contempla también jornadas presenciales en instituciones educativas del país programadas para fines de marzo y comienzos de abril

Atención miembros de mesa y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE advierte que Ejecutivo no

JNE advierte que Ejecutivo no cubrió S/ 403 millones para Elecciones 2026, aunque Presidencia asegura haber transferido recursos

Rafael López Aliaga propone clausurar el penal de Barbadillo y enviar a expresidentes a cárcel en la selva

Rafael López Aliaga: José Balcázar es un “pobre hombre extorsionado” por Vladimir Cerrón, César Acuña y Keiko Fujimori

Caso Baguazo: histórico fallo condena a altos mandos PNP por homicidio

Alcalde de Junín al borde de la muerte tras ataque armado cuando iba a municipalidad: es evacuado de emergencia a Lima

ENTRETENIMIENTO

Francesca Montenegro responde a seguidora

Francesca Montenegro responde a seguidora tras polémica por caso Lizeth Marzano: “Estoy tratando de cuidar mi paz”

Isabella Ladera defiende a Hugo García de cruel challengue en Perú: “Son personas que destilan odio y morbo”

Caso Lizeth Marzano: Esta noche peritos replicarán minuto a minuto el atropello de Adrián Villar que acabó con la vida de la deportista

Natalie Vértiz sale en defensa de Yaco Eskenazi: “Nunca ha sido un mantenido y es un padre comprometido”

Temblor interrumpe transmisión en vivo de Curwen: “ahora sí confirman que no es grabadazo”

DEPORTES

Paolo Guerrero queda fuera del

Paolo Guerrero queda fuera del Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026 debido a una particular decisión de Pablo Guede

Ignacio Buse evita marearse por elogios del público que lo ubican como la primera raqueta del Perú: “Trato de gestionarlo de la mejor manera”

Manisha Kalyan, flamante incorporación de Alianza Lima Femenino, recibió el llamado de la India para disputar la Copa Asiática 2026

Erick Noriega brilló con Gremio al concretar su primer gol en el Brasileirao frente a Atlético Mineiro

Nolberto Solano minimizó ‘hat-trick’ de Hernán Barcos y criticó el fútbol peruano: “Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga”