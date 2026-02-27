Hallan 18 delfines, un lobo marino y una tortuga varados en el litoral norte de Piura, según IMARPE

Se registraron 18 delfines comunes, un lobo marino y una tortuga marina en el litoral norte de Piura. Gob

La mañana del 24 de febrero dejó una escena inusual en el litoral norte de Piura. Entre la arena y el oleaje, varios cuerpos de fauna marina aparecieron dispersos en un tramo de costa que conecta las playas El Audaz y Las Gaviotas, al norte de Yacila. La presencia de estos ejemplares activó el protocolo del Instituto del Mar del Perú.

El aviso permitió que especialistas de la sede desconcentrada en Paita acudieran a la zona para verificar la situación. El recorrido cubrió 3,7 kilómetros de franja litoral. En ese trayecto, el equipo técnico registró distintas especies y evaluó su estado de conservación con base en criterios científicos establecidos.

La información recogida ofrece detalles sobre el número de animales, su condición y los posibles tiempos de fallecimiento. También incluye un llamado directo a la población para evitar riesgos y facilitar el trabajo de investigación.

Registro en la franja litoral

El monitoreo cubrió 3,7 km entre las playas El Audaz y Las Gaviotas.

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) informó que durante la inspección se identificaron 18 ejemplares de “delfín común” Delphinus delphis, un ejemplar de tortuga “pico de loro” Lepidochelys olivacea y un “lobo chusco” Otaria byronia. El hallazgo se concentró entre las playas El Audaz y Las Gaviotas, ubicadas en la provincia de Piura.

Según el reporte institucional, del total de delfines registrados, el 61% se encontró en estado de descomposición correspondiente a la categoría 4. El 39% restante presentó estado esquelético o momificado, clasificado como categoría 5. Además, 17 ejemplares, es decir el 94%, evidenciaron señales compatibles que indican que murieron en el mar varios días o semanas antes de llegar a la playa.

Solo un individuo mostró rastros de aprovechamiento posterior al varamiento. En cuanto a las otras especies, el lobo marino fue hallado en estado esquelético y la tortuga marina en avanzado estado de descomposición. En ambos casos, no se observaron indicios de manipulación o aprovechamiento por parte de personas.

El informe precisa que estas categorías corresponden al grado de descomposición del cuerpo de los animales. Este sistema permite estimar el tiempo aproximado del fallecimiento y descartar causas asociadas a actividades recientes en la zona.

El 94% habría fallecido en el mar antes de ser arrastrado a la orilla.

Recomendaciones a la población

Tras el registro, el IMARPE recordó a la ciudadanía que no debe acercarse ni manipular animales marinos varados. La entidad advirtió que estos ejemplares pueden representar riesgos sanitarios y de seguridad. También señaló que la manipulación inadecuada afecta el registro científico necesario para determinar las causas de la mortalidad.

La institución solicitó a la comunidad reportar de inmediato cualquier hallazgo de delfines, ballenas, marsopas o tortugas marinas. Para ello, habilitó el número de WhatsApp 975 345 546, al que se deben enviar fotografías o videos del ejemplar junto con la ubicación exacta del evento.

El monitoreo de estos casos forma parte de las acciones regulares que realiza el IMARPE en el litoral peruano, con el objetivo de documentar eventos de varamiento y recopilar información que contribuya al análisis de la fauna marina en la región.

El delfín común de hocico corto en el mar peruano

El delfín común de hocico corto (Delphinus delphis) es una de las especies de cetáceos más emblemáticas del litoral peruano. Su presencia está asociada a las aguas frías y productivas del Océano Pacífico oriental, especialmente bajo la influencia de la Corriente de Humboldt, que genera un entorno rico en alimento.

Estos delfines suelen desplazarse en grupos numerosos, a veces con más de cien individuos, mostrando comportamientos activos como saltos y desplazamientos rápidos cerca de la superficie. Su dieta se basa en peces pelágicos pequeños, como la anchoveta y la sardina, además de calamares, lo que los posiciona como depredadores clave y reguladores de las cadenas tróficas marinas en Perú.

Aunque la especie es catalogada como de “preocupación menor” a escala global, en el contexto peruano enfrenta amenazas como la captura incidental por pesca, la contaminación y el tráfico marítimo. Esto convierte al Delphinus delphis en un importante bioindicador de la salud del ecosistema marino y subraya la necesidad de fortalecer las medidas de protección y manejo de la biodiversidad en la región costera.