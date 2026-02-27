Perú

El nuevo equilibrio en el aula: Docente + Estudiante + IA

Por años, muchos estudiantes avanzaron con dudas no resueltas, no por falta de interés o talento, sino por la limitación de recursos y tiempo

(Imagen ilustrativa Infobae)
(Imagen ilustrativa Infobae)

Durante décadas, las aulas universitarias han operado bajo un modelo de transmisión vertical: un docente que posee el conocimiento y un estudiante que intenta asimilarlo en un tiempo y ritmo estandarizados. Hoy, la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) no sólo desafía este método, sino que invita (casi nos empuja) a repensar los roles del docente, del estudiante y de la tecnología dentro del aula. Desde mi experiencia, tengo una convicción clara: la IA no viene a reemplazar el trabajo de ningún docente sino a potenciar su rol, ayudando a resolver un problema estructural histórico en Latinoamérica: la imposibilidad de ofrecer acompañamiento personalizado a gran escala.

Por años, muchos estudiantes avanzaron con dudas no resueltas, no por falta de interés o talento, sino por la limitación de recursos y tiempo. Hoy, herramientas como los tutores con IA permiten que el aprendizaje ocurra sobre bases pedagógicas responsables, respetando el ritmo de cada estudiante y acompañándolo según su forma particular de aprender. Es un cambio profundo, pero también muy necesario.

Si el conocimiento ya es ampliamente accesible y la tecnología puede encargarse del refuerzo individualizado, surge una pregunta clave: ¿cuál es ahora el rol del docente? Y aquí hay una buena noticia. La respuesta es profundamente humana. El docente deja de ser sólo un transmisor de conceptos para asumir, con más fuerza que nunca, su rol como mentor, coach y guía del aprendizaje. Su valor diferencial está en formar criterio, fortalecer la perseverancia y desarrollar ese pensamiento crítico que ninguna IA puede replicar. En este nuevo escenario, la tecnología actúa como un catalizador: asume tareas de soporte y libera tiempo para que el docente se enfoque en lo que lo hace verdaderamente único, que es acompañar, inspirar y formar competencias blandas esenciales para la vida profesional y personal de los estudiantes.

Y en este nuevo equilibrio, ¿qué pasa con el estudiante? Su rol también cambia, y mucho. El estudiante deja de ser un receptor pasivo para convertirse en un protagonista activo y responsable de su propio aprendizaje. Esto implica cuestionar lo que aprende, validar fuentes con criterio, usar la IA con integridad y reconocer al docente como un aliado clave en su proceso formativo. Aquí no hay atajos: la curiosidad crítica, el juicio ético y la autonomía reflexiva no se delegan a ningún algoritmo. El reto para los estudiantes es grande, pero también profundamente formador, y vuelve a poner en valor el rol insustituible del docente.

Nada de esto ocurre de forma automática. El cambio institucional requiere intención, liderazgo y estructura. Un camino seguro para avanzar es el diseño e implementación de buenas prácticas de gobernanza de IA, o incluso la construcción de un modelo propio de gobernanza institucional. ¿El objetivo? Darle un rumbo claro y con sentido pedagógico al uso de la tecnología. No se trata de imponer reglas porque sí, sino de construir una cultura de confianza y diálogo, donde estudiantes y docentes entiendan cuándo, cómo y para qué usar la IA. Cuando este proceso es acompañado desde la dirección académica, la adopción tecnológica deja de generar resistencia y se vuelve mucho más natural y sostenible.

En este nuevo equilibrio del aula: docente + estudiante + IA, la tecnología no suplanta roles humanos, sino que actúa como catalizador poderoso: libera a los docentes para forjar competencias blandas irremplazables y empodera a los estudiantes como protagonistas éticos, críticos y autónomos. Esta sinergia rompe las barreras de la educación tradicional, haciendo posible una enseñanza inclusiva, escalable y verdaderamente personalizada, donde el potencial único de cada joven se despliega sin límites ni deudas pendientes.

