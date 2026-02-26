Perú

Usuarios exponen a Marisel Linares: su duro discurso contra la impunidad vuelve a circular tras el caso Lizeth Marzano

Un video en el que la conductora condena la inacción de la justicia peruana se viraliza mientras crecen las críticas por su presunto encubrimiento a Adrián Villar, acusado de atropellar y abandonar a la deportista Lizeth Marzano.

En este impactante video, la periodista Marisel Linares critica duramente el sistema de justicia y la falta de responsabilidad frente a la delincuencia, sin saber que sus palabras se convertirían en una escalofriante predicción sobre su propio destino.

La periodista Marisel Linares es objeto de críticas tras la difusión de imágenes que la muestran reunida con Adrián Villar, su hijastro, poco después del accidente en el que resultó muerta la deportista Lizeth Marzano. El escrutinio público se intensificó cuando usuarios en redes sociales viralizaron un antiguo video de Linares en el que expresa su indignación por la impunidad en el sistema judicial peruano. La frase “Así funciona nuestra justicia” cobró nueva relevancia, pues ahora la propia periodista enfrenta cuestionamientos sobre su accionar en el caso que involucra a Villar.

La situación de Linares se agravó luego de que se confirmara que el vehículo involucrado estaba registrado a su nombre y que, durante los primeros días posteriores al accidente, evitó mencionar a su hijastro. Las imágenes difundidas muestran a Linares en compañía de Villar tras el atropello a Marzano, lo que generó sospechas sobre un posible intento de encubrimiento. En las plataformas digitales, usuarios expresaron su rechazo y recordaron el mencionado video, en el que la periodista cuestiona el funcionamiento de la justicia peruana y la falta de sanciones claras.

Indignada por la impunidad

En el fragmento divulgado por internautas, Linares declara: “¿Y quién asume esa responsabilidad? ¿Qué va a ocurrir con otra clase de delincuentes? Es por eso que debe haber una responsabilidad asumida como tal y no decir fue fulano o fue mengano y la verdad que deshaciéndonos del problema. Habrá sanciones para verificar primero qué pasó”. El video, originalmente emitido en su programa de noticias, fue rescatado por usuarios de TikTok, quienes lo compartieron junto a críticas hacia la postura adoptada por la periodista tras el accidente de Marzano.

La viralización del video, en el que Linares manifiesta su enojo por la impunidad en el país, amplificó la controversia. En el registro, la periodista agrega: “Se van a tomar medidas, porque eso es lo que se sospecha. Por qué liberar a alguien que se sabe va a tener contacto directo con sus familiares que también siguen inmersos... Bueno, así funciona nuestra justicia, así funciona nuestro sistema que pueden gozar de una libertad que no merecen”. Estas palabras, emitidas meses atrás, fueron retomadas en el contexto actual, generando comentarios que cuestionan la coherencia entre lo expresado en el pasado y su actuación reciente.

Familia de Lizeth Marzano contra Marisel Linares

El entorno de la víctima, en particular la familia de Lizeth Marzano, ha solicitado que se investigue a todos los presentes en la vivienda tras el accidente. En el video se ve que la policía acudió en dos ocasiones al domicilio de Linares sin que se produjera la detención de Villar. Este hecho alimentó las sospechas de la familia Marzano sobre un posible encubrimiento y falta de colaboración con la justicia.

La trayectoria profesional de Marisel Linares incluye años de experiencia como conductora y reportera en televisión peruana, destacándose por su estilo directo y su papel en el noticiero de Willax Televisión. Su carrera se ha caracterizado por abordar temas de interés público y mantener una postura crítica frente a la corrupción y la ineficiencia institucional. No obstante, la exposición de su vínculo familiar con el principal implicado en el caso Marzano provocó un intenso debate sobre el límite entre la vida personal y la responsabilidad pública.

En redes sociales y programas de espectáculos, la figura de Linares ha sido objeto de análisis y cuestionamientos. La difusión de las imágenes y el avance de las investigaciones mantuvieron la atención sobre el caso, mientras se espera la resolución judicial respecto a Adrián Villar y la posible implicación de terceros en el encubrimiento del hecho.

Marisel Linares decidió desparecer de las redes sociales tras ser involucrada en el caso Lizeth Zambrano.

Marisel Linares

