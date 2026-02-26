Perú

Caso Lizeth Marzano: Fiscalía dispone revisión del teléfono de Adrián Villar tras su detención

La investigación contra el joven de 21 años incluye la visualización de los videos obtenidos en el restaurante donde él y su pareja cenaron horas antes

Guardar
Adrián Villar es trasladado por
Adrián Villar es trasladado por efectivos de la Policía Nacional del Perú tras su detención vinculada al caso Lizeth Marzano. (Latina)

La Fiscalía ha dispuesto la revisión del celular de Adrián Villar Chirinos y el análisis de los videos del restaurante Tanta como parte de la investigación en su contra por la muerte de Lizeth Marzano, según se revela en un documento emitido por Yanet Roller Rodriguez, fiscal provincial de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro - Lince.

Según el despacho fiscal, se autorizó la revisión del dispositivo móvil de Villar para contribuir al esclarecimiento de los hechos como medida urgente en el marco del proceso de investigación, que será realizado en presencia del detenido.

“Previa autorización del detenido, se lleve a cabo la lectura de su celular personal a fin de visualizar en el mismo minuto, antes, durante y después del accidente de tránsito, y poder esclarecer los hechos materia de investigación, diligencia que se realizará a las 14:30 horas del 26 de febrero del 2026 en la dependencia policial”, se lee en el documento oficial.

Fiscalía dispone revisión del teléfono
Fiscalía dispone revisión del teléfono de Adrián Villar luego de su detención. (Foto: Exitosa)

Análisis de videos del restaurante Tanta

La Fiscalía también ordenó la revisión de grabaciones obtenidas del restaurante Tanta en Miraflores, donde Villar cenó el 17 de febrero horas antes del incidente que acabó con la vida de Liseth Marzano. La visualización de estos videos fue programada para mañana, el 27 de febrero a las 8:30 horas, en presencia del detenido y su abogado defensor.

Según la Fiscalía, el propósito de analizar este material audiovisual es determinar si existió consumo de bebidas alcohólicas antes del accidente, elemento considerado relevante para la investigación penal y la definición de responsabilidades.

Estas diligencias han examinado registros y actividades de Villar previas a los hechos en cuestión, con la intención de obtener pruebas objetivas y fundamentar el proceso.

Imágenes de la detención de Adrián Villar, el joven acusado de atropellar y causar la muerte de Lizeth Marzano. La policía intervino su vivienda durante la madrugada para efectuar la captura.

Próximos pasos en la investigación del caso Lizeth Marzano

El equipo fiscal mantiene abiertas distintas líneas de indagación en busca de pruebas que aclaren el desarrollo del accidente. El análisis tanto de dispositivos electrónicos como de grabaciones del entorno forma parte de una estrategia que prioriza evidencia objetiva y documentada.

Una vez evaluada la información recopilada, se prevé que la Fiscalía adopte nuevas acciones procesales para proseguir con el esclarecimiento de la muerte de Marzano y definir la situación jurídica de Villar.

El avance de estas diligencias apunta a establecer si Adrián Villar estuvo involucrado en circunstancias que pudieran haber influido en el incidente, en particular, la posible ingesta de bebidas alcohólicas antes del suceso.

El general de la PNP defiende la actuación de la institución en el caso de la muerte de Lizeth Marsano, mientras se cuestiona duramente por qué no se capturó al sospechoso la misma noche del crimen| Panamericana

Adrián Villar viajó a Cajamarca luego de la muerte de Lizeth Marzano

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, confirmó que Adrián Villar, investigado por la muerte de Lizeth Marzano, viajó a Cajamarca después del atropello. De esta manera, se podría complicar la situación del joven de 21 años, quien aseguró que fue internado en una clínica local.

Arriola detalló que la PNP realizó un seguimiento a Villar y pudo identificar que salió de Lima el 21 de febrero a las cinco de la mañana. “A este sujeto lo hemos seguido. Se estaba yendo de viaje; se fue de viaje a Cajamarca. Tenemos las imágenes”, declaró Arriola en entrevista a Panamericana.

Arriola también se refirió a la estrategia legal de la defensa de Villar, señalando que la coartada presentada por su abogado “ya se cayó” tras la aparición de nuevas pruebas. El comandante general reiteró el compromiso de la PNP con la búsqueda de justicia y la igualdad ante la ley, asegurando que la institución ha mantenido contacto directo con la familia de Lizeth Marzano.

Temas Relacionados

Adrián VillarPNPPolicía Nacional del PerúFiscalíaMinisterio Públicoperu-noticias

Más Noticias

Gobierno aprueba entrega de bono de S/500 mensuales por dos años a familias afectadas por lluvias: ¿Cómo acceder?

La medida permitirá que familias que perdieron sus viviendas por las lluvias intensas accedan a un subsidio mensual para alquilar un inmueble seguro por hasta dos años

Gobierno aprueba entrega de bono

Lima alcanzó casi los 35 °C y registró un calor extremo que no se veía desde hace casi 30 años

La entidad meteorológica atribuyó el repunte térmico al incremento de la temperatura del mar, debilitamiento de los vientos del sur y escasa nubosidad en la costa central

Lima alcanzó casi los 35

Carlos Alcántara se separó de su esposa Jossie Lindley tras 15 años de matrimonio, según Andrea Arana

Tras la coqueta entrevista entre el actor y Shirley Arica, incrementaron los rumores del nuevo estado civil del protagonista de ‘Asu Mare’

Carlos Alcántara se separó de

Magaly Medina arremete contra Laura Spoya por burlarse de lo que le pasó: “No es el momento”

La presentadora criticó que la conductora de La Manada retomara la exposición mediática con chistes sobre el accidente, mientras usuarios en redes sociales también cuestionaron la falta de reflexión y sensibilidad de la influencer.

Magaly Medina arremete contra Laura

Año Escolar 2026: qué no pueden exigir los colegios privados en la lista de útiles en el regreso a clases

Nancy Romero, representante de Indecopi, explicó que la lista de útiles debe concentrarse únicamente en materiales que el estudiante utilice para su proceso educativo

Año Escolar 2026: qué no
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Disputas en el CAL: Sucesor

Disputas en el CAL: Sucesor de Willy Ramírez en el JNE será proclamado luego de que acabe su mandato

Carlos Álvarez sigue en carrera: JEE archiva proceso de exclusión tras confirmar que fue absuelto

Rafael López Aliaga cae a 10% en la intención de voto tras la elección de José Balcázar, y Keiko Fujimori sube en encuesta

Minería ilegal bajo la lupa del 2026: expertos analizarán planes de gobierno y citarán a candidatos

Humberto Abanto defiende a Marisel Linares y cuestiona que sea investigada: “Ha sido un linchamiento”

ENTRETENIMIENTO

Carlos Alcántara se separó de

Carlos Alcántara se separó de su esposa Jossie Lindley tras 15 años de matrimonio, según Andrea Arana

Magaly Medina arremete contra Laura Spoya por burlarse de lo que le pasó: “No es el momento”

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo: ¿Cuál es la diferencia de edad entre el cantante y la actriz que están siendo vinculados?

Kabrones llega a Lima: exintegrantes de Mago de Oz presentarán sus clásicos en el Parque de la Exposición

Isabella Ladera responde fuerte a quienes llaman ‘padrastro’ a Hugo García por su embarazo

DEPORTES

Nolberto Solano minimizó ‘hat-trick’ de

Nolberto Solano minimizó ‘hat-trick’ de Hernán Barcos y criticó el fútbol peruano: “Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga”

Pablo Guede soltó inesperado comentario por cuestionado presente de Alianza Lima tras millonaria inversión: “Manchester City no campeona siempre”

Sorteo de octavos de la Champions League 2025/2026: hora y dónde ver en Perú la conformación de los choques del torneo UEFA

Pablo Guede aclaró indisciplina de Kevin Quevedo y señaló el motivo de su poco protagonismo en Alianza Lima: “Me dolió esa situación”

Así quedó la tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras dura derrota de Universitario previo al clásico con Alianza Lima