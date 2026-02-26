Caso Lizeth Marzano: Fiscalía dispone revisión del teléfono de Adrián Villar tras su detención

Adrián Villar es trasladado por efectivos de la Policía Nacional del Perú tras su detención vinculada al caso Lizeth Marzano. (Latina)

La Fiscalía ha dispuesto la revisión del celular de Adrián Villar Chirinos y el análisis de los videos del restaurante Tanta como parte de la investigación en su contra por la muerte de Lizeth Marzano, según se revela en un documento emitido por Yanet Roller Rodriguez, fiscal provincial de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro - Lince.

Según el despacho fiscal, se autorizó la revisión del dispositivo móvil de Villar para contribuir al esclarecimiento de los hechos como medida urgente en el marco del proceso de investigación, que será realizado en presencia del detenido.

“Previa autorización del detenido, se lleve a cabo la lectura de su celular personal a fin de visualizar en el mismo minuto, antes, durante y después del accidente de tránsito, y poder esclarecer los hechos materia de investigación, diligencia que se realizará a las 14:30 horas del 26 de febrero del 2026 en la dependencia policial”, se lee en el documento oficial.

Fiscalía dispone revisión del teléfono de Adrián Villar luego de su detención. (Foto: Exitosa)

Análisis de videos del restaurante Tanta

La Fiscalía también ordenó la revisión de grabaciones obtenidas del restaurante Tanta en Miraflores, donde Villar cenó el 17 de febrero horas antes del incidente que acabó con la vida de Liseth Marzano. La visualización de estos videos fue programada para mañana, el 27 de febrero a las 8:30 horas, en presencia del detenido y su abogado defensor.

Según la Fiscalía, el propósito de analizar este material audiovisual es determinar si existió consumo de bebidas alcohólicas antes del accidente, elemento considerado relevante para la investigación penal y la definición de responsabilidades.

Estas diligencias han examinado registros y actividades de Villar previas a los hechos en cuestión, con la intención de obtener pruebas objetivas y fundamentar el proceso.

Imágenes de la detención de Adrián Villar, el joven acusado de atropellar y causar la muerte de Lizeth Marzano. La policía intervino su vivienda durante la madrugada para efectuar la captura.

Próximos pasos en la investigación del caso Lizeth Marzano

El equipo fiscal mantiene abiertas distintas líneas de indagación en busca de pruebas que aclaren el desarrollo del accidente. El análisis tanto de dispositivos electrónicos como de grabaciones del entorno forma parte de una estrategia que prioriza evidencia objetiva y documentada.

Una vez evaluada la información recopilada, se prevé que la Fiscalía adopte nuevas acciones procesales para proseguir con el esclarecimiento de la muerte de Marzano y definir la situación jurídica de Villar.

El avance de estas diligencias apunta a establecer si Adrián Villar estuvo involucrado en circunstancias que pudieran haber influido en el incidente, en particular, la posible ingesta de bebidas alcohólicas antes del suceso.

El general de la PNP defiende la actuación de la institución en el caso de la muerte de Lizeth Marsano, mientras se cuestiona duramente por qué no se capturó al sospechoso la misma noche del crimen| Panamericana

Adrián Villar viajó a Cajamarca luego de la muerte de Lizeth Marzano

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, confirmó que Adrián Villar, investigado por la muerte de Lizeth Marzano, viajó a Cajamarca después del atropello. De esta manera, se podría complicar la situación del joven de 21 años, quien aseguró que fue internado en una clínica local.

Arriola detalló que la PNP realizó un seguimiento a Villar y pudo identificar que salió de Lima el 21 de febrero a las cinco de la mañana. “A este sujeto lo hemos seguido. Se estaba yendo de viaje; se fue de viaje a Cajamarca. Tenemos las imágenes”, declaró Arriola en entrevista a Panamericana.

Arriola también se refirió a la estrategia legal de la defensa de Villar, señalando que la coartada presentada por su abogado “ya se cayó” tras la aparición de nuevas pruebas. El comandante general reiteró el compromiso de la PNP con la búsqueda de justicia y la igualdad ante la ley, asegurando que la institución ha mantenido contacto directo con la familia de Lizeth Marzano.