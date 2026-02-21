Perú

Padres afrontan gastos de hasta S/500 solo en útiles escolares: “Y me faltan los uniformes y libros”

Padres con más de un hijo enfrentan mayores dificultades para cubrir todos los requerimientos escolares

Guardar
A pocos días del inicio del año escolar, los padres de familia recorren las ferias en busca de los útiles. Este reportaje muestra el alza de precios y las estrategias que implementan para cumplir con las largas listas sin afectar demasiado su economía. | Video: Latina

A pocas semanas del inicio del año escolar 2026, las ferias y librerías ya están llenas de padres de familia que buscan completar las listas de útiles. Pero el entusiasmo por el regreso a clases viene acompañado por la preocupación ante el incremento de precios, que este año, según comerciantes, registra un aumento cercano al 10% respecto a 2025.

Un vendedor relató en Latina que “la campaña escolar ya empezó, todo se está elevando. Un diez por ciento más a diferencia del año pasado”. Este aumento afecta el presupuesto familiar, especialmente en hogares con más de un hijo en etapa escolar.

El gasto en útiles varía entre S/200 y S/500, según el nivel educativo. En inicial, las listas suelen ser más extensas y específicas. Una madre de familia mencionó que su hijo ingresará a jardín de 3 años y ha decidido comprar los productos por partes: “Saldrá más de 250 soles, sí. Todavía faltan los uniformes y los libros”, refiriéndose a que el gasto final será mayor.

Para las familias con varios hijos, la situación se vuelve más compleja. Un padre detalló que primero cotiza toda la lista y luego adquiere lo más urgente. Solo en primaria, requiere hasta 16 cuadernos, además de cartulinas, plumones y papelotes. “Es un tema, claro. Llevo lo que es más urgente”, comentó.

Conoce dónde puedes comprar tus
Conoce dónde puedes comprar tus útiles escolares en este 2024| Andina

En este escenario, comparar precios y fraccionar las compras se ha transformado en la principal estrategia para reducir el impacto en la economía familiar. Algunos padres incluso envían la lista por WhatsApp a su vendedor de confianza para recibir la cotización total y ahorrar tiempo.

La campaña escolar de este año continúa entre precios en alza y presupuestos ajustados, lo que obliga a las familias a reorganizar sus gastos para cumplir con las exigencias del regreso a clases, sumando al mismo tiempo uniformes, libros y otros costos adicionales.

Regreso a clases: Claves para elegir el calzado escolar ideal

Con el inicio del año escolar, niños y adolescentes retoman rutinas que incluyen largas caminatas, recreos activos y muchas horas de actividad. Especialistas en salud podal aconsejan prestar atención a la elección del calzado, ya que afecta la comodidad diaria, la postura y el desarrollo adecuado del pie. En este escenario, Skechers brinda una serie de recomendaciones para que las familias puedan decidir informadamente antes de adquirir nuevos zapatos escolares.

1. Comodidad durante toda la jornada: Un zapato escolar de calidad debe contar con plantillas acolchadas y materiales suaves para reducir la presión en los pies, evitando molestias al final del día y favoreciendo el bienestar tanto en clase como en el recreo.

2. Amortiguación en cada paso: La absorción de impactos cobra particular importancia en las etapas de crecimiento. Un calzado que ofrezca buena amortiguación disminuye la carga sobre articulaciones y músculos, facilitando desplazamientos más ligeros y estables.

3. Soporte adecuado para el desarrollo: El diseño debe proporcionar estabilidad y sujeción sin ser rígido. Un soporte correcto mantiene la pisada alineada y previene eventuales problemas relacionados con la postura o el crecimiento.

4. Diseño práctico y funcional: Los sistemas de ajuste simples, como correas, elásticos o cierres rápidos, permiten que los niños se vistan con mayor autonomía y agilicen su rutina diaria.

5. Resistencia para el uso intensivo: El entorno escolar demanda materiales duraderos y fáciles de limpiar. Optar por modelos resistentes garantiza mayor vida útil y un mejor estado del calzado pese al uso frecuente.

Temas Relacionados

Año Escolar 2026útiles escolaresperu-noticias

Más Noticias

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ volverán a chocar con los rimenses en el Gallardo después de 15 años. Será una final adelantada que marcará el futuro de ambos equipos en la competencia. Sigue las incidencias del partidazo

Universitario vs Sporting Cristal EN

Willie Colón y la vez que fue detenido por supuesto plagio, pero salió librado de la justicia peruana

Pese a la controversia, el salsero continuó su carrera y cimentó un legado que hoy es homenajeado tras su fallecimiento a los 75 años.

Willie Colón y la vez

FC Cajamarca vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Se juega el segundo tiempo. Con gol de Alec Deneumostier, los ‘rojinegros’ tienen la ventaja frente el equipo de Hernán Barcos, quien está en la banca suplentes. Sigue las incidencias

FC Cajamarca vs Melgar EN

El precio de los metales cayó esta semana, ¿qué dice el análisis del BCRP?

Precio del oro, del cobre y del zinc cayó; mientras el dólar se apreció esta semana. Así explica el contexto internacional el Banco Central de Reserva

El precio de los metales

El Niño Costero ya está activo en Perú, según la NASA: Advierten que fenómeno se agravará con escenarios similares al del 2017

El calentamiento anómalo del mar frente a la costa peruana confirma un evento moderado que podría intensificarse en las próximas semanas, señala especialista Eduardo Parodi

El Niño Costero ya está
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José María Balcázar y el

José María Balcázar y el fallo a favor de un vinculado a Vladimiro Montesinos que luego no supo explicar

Congresista Lucinda Vásquez Vela falleció a los 67 años

José Jerí podría presentar una demanda para anular su censura, advierte presidenta del TC

Dina Boluarte deberá devolver los gastos asumidos por el Estado si al término de los procesos se determina su responsabilidad

¿Cuándo saldrá libre Daniel Urresti luego de que el TC anuló su condena del caso Bustíos?

ENTRETENIMIENTO

Willie Colón y la vez

Willie Colón y la vez que fue detenido por supuesto plagio, pero salió librado de la justicia peruana

Ric La Torre lanza fuerte advertencia a Flavia López: “Hoy eres viral, mañana puedes aburrir”

Willie Colón falleció a los 75 años: Daniela Darcourt, Willy Rivera y fans peruanos despiden a la leyenda de la salsa

Valentino Palacios reacciona a la aclaración de Gino Assereto: “Ya no me vinculen con nadie”

Hijastro de la periodista Marisel Linares, Adrián Villar, sería el conductor que atropelló y mató a la deportista Lizeth Marzano

DEPORTES

FC Cajamarca vs Melgar EN

FC Cajamarca vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 21 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal HOY: partido por fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Sesi EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026