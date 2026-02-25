Perú

Los helados solo representan el 0,8% de las ventas de Nestlé

La multinacional suiza avanza en la venta de su división heladera a Froneri como parte de una estrategia para priorizar categorías de mayor margen y escala, mientras evalúa el futuro de sus operaciones en el Perú

Guardar
Con ventas mundiales que alcanzan
Con ventas mundiales que alcanzan los USD 115.442 millones y un margen de rentabilidad de 16,1%, la división de helados tiene un peso reducido dentro de la estructura del grupo. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

En medio de su decisión de desprenderse del negocio global de helados, Nestlé enfrenta una realidad numérica contundente: esta categoría aporta apenas el 0,86% de sus ventas mundiales y alrededor del 0,5% de su utilidad corporativa. Así lo detalla un informe elaborado por Benjamín Justo, basado en la memoria anual de la compañía y en cifras del mercado internacional.

La magnitud del grupo explica el contraste. Con ingresos globales por USD 115.442 millones y una rentabilidad de 16,1%, el negocio de helados resulta marginal dentro de una estructura dominada por café, nutrición, cuidado de mascotas y alimentos procesados. En ese contexto, la venta a Froneri responde a una estrategia de concentración en categorías de mayor escala y margen.

Un gigante con focos más rentables

Las cifras consolidadas muestran dónde está el verdadero músculo financiero del grupo. La división de café, impulsada por marcas como Nescafé y Nespresso, genera USD 5.578 millones en utilidad. El negocio de cuidado de mascotas, encabezado por Purina, suma USD 5.160 millones.

En productos lácteos —con marcas como Nido y NAN, excluyendo helados— el margen supera el 24%, aportando USD 2.777 millones. Estas divisiones no solo representan mayores volúmenes, sino también mejores retornos, reforzando la apuesta por concentrar recursos en negocios de mayor contribución.

El segmento de café, respaldado
El segmento de café, respaldado por marcas como Nescafé y Nespresso, aporta USD 5.578 millones en ganancias. Foto: Nescafé

Frente a estos números, los helados exhiben un margen cercano al 9,8%, considerablemente menor al promedio corporativo. Además del bajo peso en ventas, la rentabilidad se ve presionada por los elevados costos logísticos de la cadena de frío, que exige transporte a -18°C y congeladoras distribuidas en miles de puntos de venta.

La transición hacia Froneri

La operación anunciada la semana pasada contempla la venta del negocio global de helados a Froneri, empresa conjunta que Nestlé mantiene con PAI Partners. El portafolio incluye marcas como Häagen-Dazs y Drumstick, valorizadas en cerca de USD 1.300 millones. El proceso comenzará en 2026 y se estima que tomará entre 12 y 18 meses a nivel global.

“Desde su creación hace 10 años, Froneri ha demostrado un modelo operativo exitoso en varias partes del mundo. Esta transición comenzará en el 2026 y esperamos que este proceso dure a nivel global entre 12 y 18 meses”, señaló la multinacional en un comunicado.

Froneri reporta ventas por aproximadamente USD 5.970 millones y un margen operativo cercano al 15%. Al tener un enfoque exclusivo en helados, logra eficiencias superiores en producción, distribución y gestión de la cadena de frío, un factor determinante en este negocio.

El acuerdo comunicado la semana
El acuerdo comunicado la semana pasada prevé la transferencia del negocio mundial de helados a Froneri. Foto: Froneri

El caso peruano y la marca D’Onofrio

En el Perú, la decisión abre interrogantes sobre el futuro de D’Onofrio, histórica marca adquirida por Nestlé en 1997 y fundada en 1897 por Pedro D’Onofrio. Su portafolio no se limita a helados, sino que incluye panetones, chocolates y golosinas, lo que complejiza cualquier eventual escisión.

La compañía indicó que se encuentra “evaluando detalles” y próximos pasos para su operación heladera en el país. “Desde Nestlé, estamos evaluando detalles y próximos pasos en Perú, estaremos informando de manera oportuna y con transparencia”, remarcó la firma.

A nivel global, la multinacional ha reiterado que busca fortalecer su enfoque en alimentos y snacks “con una continua racionalización del portafolio de marcas”. Incluso, ejecutivos han señalado que las seis marcas de helados eran una “distracción” dentro de un portafolio más amplio que incluye cereales, café, confitería y alimentos congelados.

La decisión se alinea con una tendencia del sector. Otras compañías de consumo masivo también han optado por desprenderse de unidades de helados debido a su estacionalidad y complejidades logísticas. Para Nestlé, los números son claros: en un conglomerado de más de USD 115.000 millones en ventas, el 0,8% difícilmente define la estrategia global.

Temas Relacionados

NestléD’Onofrioheladosperu-economia

Más Noticias

Existen 368 puntos críticos por peligros geológicos en Lima y Callao: Estas son las zonas más expuestas

El instituto identificó puntos de alto riesgo que afectan a la población, viviendas e infraestructura en plena temporada de lluvias intensas

Existen 368 puntos críticos por

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido pendiente por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

El conjunto liderado por Francisco Hervás busca alcanzar el liderato de la liga; mientras tanto, el equipo de Natalia Málaga llega con la intención de recuperarse después de su reciente derrota frente a Alianza Lima. En segundo turno, Circolo y Atenea medirán fuerzas

Universitario vs Géminis EN VIVO

Lluvias intensas inundan Chiclayo y distritos de Lambayeque: más de 3.500 afectados y 69 viviendas colapsadas

Las precipitaciones registradas hasta el 25 de febrero dejaron calles intransitables, familias evacuadas y reclamos por una respuesta más eficaz de las autoridades

Lluvias intensas inundan Chiclayo y

Cada vez más adolescentes consumen vapeadores en el Perú, advierte experto del Minsa: más de 200 mil escolares los han probado

Los dispositivos electrónicos con sabores llamativos y empaques coloridos han hecho que los jóvenes los prueben con frecuencia, ya que suelen pensar que son poco dañinos, según Miguel Hinojosa Mendoza, psicólogo de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud

Cada vez más adolescentes consumen

Piura golpeada por lluvias intensas: calles de Chulucanas quedan inundadas en tan solo 24 horas

Registros meteorológicos indican que otras zonas costeras superaron los 50 milímetros de lluvia, mientras que distritos de la sierra alcanzaron valores cercanos a 20 milímetros

Piura golpeada por lluvias intensas:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ANC del PJ absuelve a

ANC del PJ absuelve a Enma Benavides en caso de presunta ayuda a Patricia Benavides en su demanda contra la JNJ

Wilson Soto admite que pidió a María del Carmen Alva ser ministro de Agricultura: “Es normal”

El futuro de los encuentros con el Papa y Donald Trump: canciller se reunirá con José María Balcázar para definir próximas visitas

¿Proceso electoral en riesgo? Hernando de Soto advierte presiones y fallas, mientras que la nueva premier asegura neutralidad

Fiscalía cita a Delia Espinoza: deberá dar sus descargos este 10 de marzo por presunto peculado de uso

ENTRETENIMIENTO

Rosario Sasieta aconseja a Marisel

Rosario Sasieta aconseja a Marisel Linares tras caso de atropello: “Que un conviviente no te malogre el futuro”

Janet Barboza no se retracta y mantiene su postura sobre Valentino Palacios: "La familia se convierte en cómplice"

Alejandro Sanz comparte peculiar mensaje tras ser relacionado con Stephanie Cayo: “Nada me va a quitar este amor que siento”

Marisel Linares se reunió con su hijastro Adrián Villar a horas de atropellar a Lizeth Marzano

Rodrigo González se pronuncia sobre la salida de Marisel Linares: “Ya no pertenece a la familia de Willax TV”

DEPORTES

Universitario vs Géminis EN VIVO

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido pendiente por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Sporting Cristal comparte “su más enérgico rechazo” a los actos vandálicos que atentaron contra la vida de sus hinchas en el Callao

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 HOY: Universitario se enfrenta a Géminis por el liderato, y Circolo choca con Atenea por fecha 6

A qué hora juega Real Madrid vs Benfica HOY: partido en el Bernabéu por ‘play-offs’ vuelta de la Champions League 2026

Universitario enfrenta problemas por Matías Di Benedetto: nacionalización sin fecha definida y plantel con cupos de extranjeros completos