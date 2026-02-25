Los helados solo representan el 0,8% de las ventas de Nestlé

Con ventas mundiales que alcanzan los USD 115.442 millones y un margen de rentabilidad de 16,1%, la división de helados tiene un peso reducido dentro de la estructura del grupo. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

En medio de su decisión de desprenderse del negocio global de helados, Nestlé enfrenta una realidad numérica contundente: esta categoría aporta apenas el 0,86% de sus ventas mundiales y alrededor del 0,5% de su utilidad corporativa. Así lo detalla un informe elaborado por Benjamín Justo, basado en la memoria anual de la compañía y en cifras del mercado internacional.

La magnitud del grupo explica el contraste. Con ingresos globales por USD 115.442 millones y una rentabilidad de 16,1%, el negocio de helados resulta marginal dentro de una estructura dominada por café, nutrición, cuidado de mascotas y alimentos procesados. En ese contexto, la venta a Froneri responde a una estrategia de concentración en categorías de mayor escala y margen.

Un gigante con focos más rentables

Las cifras consolidadas muestran dónde está el verdadero músculo financiero del grupo. La división de café, impulsada por marcas como Nescafé y Nespresso, genera USD 5.578 millones en utilidad. El negocio de cuidado de mascotas, encabezado por Purina, suma USD 5.160 millones.

En productos lácteos —con marcas como Nido y NAN, excluyendo helados— el margen supera el 24%, aportando USD 2.777 millones. Estas divisiones no solo representan mayores volúmenes, sino también mejores retornos, reforzando la apuesta por concentrar recursos en negocios de mayor contribución.

El segmento de café, respaldado por marcas como Nescafé y Nespresso, aporta USD 5.578 millones en ganancias. Foto: Nescafé

Frente a estos números, los helados exhiben un margen cercano al 9,8%, considerablemente menor al promedio corporativo. Además del bajo peso en ventas, la rentabilidad se ve presionada por los elevados costos logísticos de la cadena de frío, que exige transporte a -18°C y congeladoras distribuidas en miles de puntos de venta.

La transición hacia Froneri

La operación anunciada la semana pasada contempla la venta del negocio global de helados a Froneri, empresa conjunta que Nestlé mantiene con PAI Partners. El portafolio incluye marcas como Häagen-Dazs y Drumstick, valorizadas en cerca de USD 1.300 millones. El proceso comenzará en 2026 y se estima que tomará entre 12 y 18 meses a nivel global.

“Desde su creación hace 10 años, Froneri ha demostrado un modelo operativo exitoso en varias partes del mundo. Esta transición comenzará en el 2026 y esperamos que este proceso dure a nivel global entre 12 y 18 meses”, señaló la multinacional en un comunicado.

Froneri reporta ventas por aproximadamente USD 5.970 millones y un margen operativo cercano al 15%. Al tener un enfoque exclusivo en helados, logra eficiencias superiores en producción, distribución y gestión de la cadena de frío, un factor determinante en este negocio.

El acuerdo comunicado la semana pasada prevé la transferencia del negocio mundial de helados a Froneri. Foto: Froneri

El caso peruano y la marca D’Onofrio

En el Perú, la decisión abre interrogantes sobre el futuro de D’Onofrio, histórica marca adquirida por Nestlé en 1997 y fundada en 1897 por Pedro D’Onofrio. Su portafolio no se limita a helados, sino que incluye panetones, chocolates y golosinas, lo que complejiza cualquier eventual escisión.

La compañía indicó que se encuentra “evaluando detalles” y próximos pasos para su operación heladera en el país. “Desde Nestlé, estamos evaluando detalles y próximos pasos en Perú, estaremos informando de manera oportuna y con transparencia”, remarcó la firma.

A nivel global, la multinacional ha reiterado que busca fortalecer su enfoque en alimentos y snacks “con una continua racionalización del portafolio de marcas”. Incluso, ejecutivos han señalado que las seis marcas de helados eran una “distracción” dentro de un portafolio más amplio que incluye cereales, café, confitería y alimentos congelados.

La decisión se alinea con una tendencia del sector. Otras compañías de consumo masivo también han optado por desprenderse de unidades de helados debido a su estacionalidad y complejidades logísticas. Para Nestlé, los números son claros: en un conglomerado de más de USD 115.000 millones en ventas, el 0,8% difícilmente define la estrategia global.