Nestlé ganó un 17% menos en 2025 y optimizará su cartera en torno a cuatro negocios

La reestructuración del portafolio de negocios de Nestlé prevé la concentración en cuatro segmentos globales estratégicos: café, productos para mascotas, nutrición y el área de alimentos y snacks. En paralelo, el grupo se encuentra en negociaciones avanzadas para desprenderse del resto de su unidad de helados, que planea vender a Froneri. Lo anterior responde a la necesidad de contrarrestar la caída de márgenes registrada durante el último ejercicio anual y a los efectos adversos observados en diversas regiones, tal como informó el medio de comunicación que reportó estos cambios.

Según publicó la firma suiza, el beneficio neto atribuido del ejercicio 2025 se situó en 9.033 millones de francos (9.900 millones de euros). Esta cifra representa un retroceso del 17% respecto al año anterior. La compañía, de acuerdo con lo detallado por la fuente, adoptará medidas para optimizar su cartera y simplificará su estructura organizativa, dando mayor autonomía y responsabilidad a las filiales locales.

La estrategia de transformación, anunciada oficialmente, involucra la reducción de plantilla que anticipó en otoño. Nestlé comunicó el recorte de 16.000 puestos de trabajo a implementar en un periodo de dos años, como parte de un plan para recortar costos. Según publicó el medio que dio a conocer estos datos, hasta el momento la compañía superó el ritmo previsto de ahorros alcanzando ya el 20% del objetivo total: 1.000 millones de francos (1.096 millones de euros) en eficiencias derivadas principalmente de operaciones de oficina.

Philipp Navratil, director ejecutivo de Nestlé, describió la adopción de una estrategia acelerada y centrada en los negocios clave. En declaraciones recogidas por el medio, Navratil señaló: "Estamos acelerando nuestra estrategia. Centramos nuestra cartera en cuatro negocios, liderados por nuestras marcas más sólidas, con recursos priorizados y una organización simplificada". El directivo también valoró los resultados obtenidos en un contexto internacional adverso y anticipó que la nueva dirección permitirá mejoras en el rendimiento futuro.

La facturación global de la multinacional durante 2025 alcanzó los 89.490 millones de francos (98.085 millones de euros), reflejando una caída interanual del 2%. El tipo de cambio desfavorable afectó los resultados con un lastre del 5,7%. Si se excluyen los efectos cambiarios y los ajustes por adquisiciones y ventas de activos, el crecimiento orgánico fue del 3,5%. Solo en el cuarto trimestre de 2025, Nestlé ingresó 23.621 millones de francos (25.890 millones de euros), una disminución del 2,4% respecto al mismo periodo del año previo, aunque el crecimiento orgánico trimestral llegó al 4%.

El análisis regional divulgado por la fuente muestra una evolución dispar. Los ingresos provenientes de América descendieron un 4,6%, quedando en 34.482 millones de francos (37.794 millones de euros). En Asia, Oceanía y África, la facturación se redujo en un 3%, hasta 20.553 millones de francos (22.527 millones de euros). Por el contrario, en Europa el grupo creció un 2,9%, hasta 17.581 millones de francos (19.270 millones de euros).

Al profundizar en las líneas de negocio, Nestlé Health Science facturó 6.551 millones de francos (7.180 millones de euros), lo que supuso una reducción del 2,8%. Nespresso, por su parte, amplió sus ingresos un 1,6%, alcanzando los 6.481 millones de francos (7.103 millones de euros). El negocio de aguas y bebidas premium mantuvo ingresos estables en 3.548 millones de francos (3.889 millones de euros).

El consejero delegado, citado por la fuente de información, expresó que el balance del año refleja "las acciones específicas que hemos implementado en un entorno externo difícil". Destacó que la mejora del crecimiento orgánico, el crecimiento interno real y las tendencias en la cuota de mercado durante el segundo semestre representan indicios de progreso respecto a la nueva estrategia. Navratil añadió: "Si bien queda mucho por hacer, confiamos en que la ejecución más rápida de una estrategia más enfocada generará una mejora sostenida a través de 2026 y más allá".

Las previsiones para 2026, según lo anticipado por la compañía y citado por el medio que informó sobre los resultados, estiman un crecimiento orgánico en un rango de entre el 3% y el 4%, y una aceleración del denominado crecimiento real interno respecto a 2025. La empresa espera que el plan de concentración en negocios prioritarios siga impulsando la evolución del grupo. No obstante, las perspectivas incluyen un posible impacto negativo de alrededor de 20 puntos básicos, relacionado con devoluciones y escasez de existencias, especialmente por la retirada de ciertas fórmulas infantiles.

El desarrollo de estas medidas, junto con la reorganización de la cartera de negocios y la simplificación de la estructura, representa el eje central de la respuesta de Nestlé ante los retos globales y las dificultades particulares en algunos mercados, según reportó el medio que sigue de cerca la evolución de la multinacional suiza.