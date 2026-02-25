Perú

Janet Barboza llamó “agresor de mujeres” a Valentino Palacios tras ser involucrado en brutal gresca: “¿Por qué no está detenido?"

La conductora de TV exigió que las autoridades actúen y cuestionó la falta de pronunciamiento del Ministerio de la Mujer y el Poder Judicial.

La conductora Janet Barboza no se guardó nada y arremetió contra el tiktoker Valentino Palacios tras la violenta pelea que protagonizó con una mujer. Barboza pidió que sea llevado al calabozo y criticó la inacción de las autoridades.

La polémica en torno a Valentino Palacios se intensificó luego de que la conductora Janet Barboza se pronunciara enérgicamente en ‘América Hoy’ la mañana del 24 de febrero.

Tras la difusión de imágenes donde el tiktoker aparece golpeando a una mujer en una gresca fuera de una discoteca en Ventanilla, Barboza condenó públicamente su conducta, exigiendo una respuesta firme de las autoridades y criticando la forma en que el caso ha sido manejado mediáticamente.

Janet Barboza en ‘América Hoy’: “Es un agresor de mujeres”

Durante la transmisión, Janet Barboza no dudó en calificar a Valentino Palacios como “agresor de mujeres”, cuestionando con dureza la actitud del influencer y la reacción de las instituciones ante el hecho:

“Siente que por ponerse un ganchito rosado ya puede puñetear, ya puede masacrar o patear a una mujer? ¿Qué corona tiene Valentino Palacios para agredir a una mujer? Luego sale haciendo un en vivo de la comisaría diciendo: ‘Me rompí una uña’”, declaró la conductora.

Barboza remarcó la desigualdad de fuerza física entre hombres y mujeres y subrayó la gravedad de la violencia de género en el país:

“La fuerza de un hombre con una mujer no es la misma y eso lo sabemos. Este es un país de altos índices de feminicidios. Todos los días se maltrata y se golpea a mujeres. ¿Por qué Valentino Palacios no está detenido? ¿Por qué no lo metieron a un calabozo? ¿Por qué el Poder Judicial no empieza a actuar de forma responsable e independiente?”, sentenció.

Janet Barboza llamó "agresor de
Janet Barboza llamó “agresor de mujeres” a Valentino Palacios tras ser involucrado en gresca. América TV

El video viral y la indignación pública

Las imágenes difundidas muestran a Valentino Palacios, figura popular en TikTok, involucrado en una violenta pelea en la que una joven termina en el suelo, aparentemente siendo golpeada y pateada por el influencer.

El video fue ampliamente replicado en redes sociales y prendió la alarma sobre la responsabilidad de los creadores de contenido y la respuesta del sistema judicial.

Durante el debate en ‘América Hoy’, Edson Dávila intentó matizar la situación sugiriendo que los personajes públicos deben evitar este tipo de enfrentamientos.

Sin embargo, Janet Barboza fue tajante: “Discúlpame, eso, no estoy de acuerdo contigo. Tú sabes que te quiero mucho, pero acá el asunto es una agresión de un hombre a una mujer. Es un agresor. Es un agresor de mujeres que la patea en el piso. Y yo me quedo con esa imagen y yo no entiendo cómo un Ministerio de la Mujer no se pronuncia, cómo no hacen algo. ¿Por qué tratamos con guantes de seda a este tiktoker? Es un hombre, es un sujeto que golpea a una mujer”, reiteró visiblemente indignada.

Testimonio de la víctima y gravedad del caso

Heimy Angélica Peche Valladares, la joven agredida, declaró en exclusiva para ‘Mesa Caliente’ y detalló el violento episodio: “Valentino a mí me tiró una cachetada, yo reacciono, yo le respondo. Cuando estoy a punto de retirarme, Valentino va hacia mí, me agarra de los pelos, nos samaquea y me caigo al piso y Valentino encima de nosotros”, relató, sumando gravedad al caso.

La joven resultó con lesiones y cortes en el rostro, lo que fue corroborado en el programa televisivo. Hasta el momento, Valentino no ha emitido una disculpa pública ni ha brindado declaraciones claras sobre el incidente.

La joven denunciante aseguró que
La joven denunciante aseguró que Palacios irrumpió en una discusión y la agredió, dejándola hospitalizada y lejos de su hijo. (YouTube / Q Bochinche)

Janet Barboza exige acción y no tolera justificaciones

La conductora de ‘América Hoy’ insistió en que no debe haber medias tintas ni justificaciones cuando se trata de agresión a mujeres: “No hay un consejo para Valentino. Es un agresor. Es un agresor de mujeres que la patea en el piso. Yo no entiendo cómo el Ministerio de la Mujer no se pronuncia”, enfatizó, pidiendo una reacción inmediata de las autoridades y del sistema judicial.

Barboza también cuestionó el rol de los medios y los responsables de dar visibilidad y fama a figuras que, según ella, han mostrado conductas inaceptables: “Si tenemos a un confeso maltratador de mujeres, ¿a quiénes hacemos famosos? ¿A qué tipo de sujetos?”, reflexionó en vivo.

En América Hoy, Janet Barboza
En América Hoy, Janet Barboza calificó a Valentino como “agresor” y cuestionó por qué no fue detenido, además de pedir mayor firmeza de las autoridades. (América Hoy)

Mamá de Valentino piensa demandar a Janet Barboza

En el pódcast ‘Face to Face’ de Zentral Studio, la madre de Valentino Palacios salió en defensa de la integridad de su hijo, lamentando que las acusaciones —que considera infundadas— estén afectando la salud mental y la estabilidad emocional de toda su familia. El caso, que involucra una denuncia policial y la hospitalización de Heimy Grados, continúa generando repercusiones tanto en redes sociales como en los principales medios de comunicación.

Fiorella, madre de Valentino, expresó su profunda indignación ante las declaraciones de Janet Barboza y anunció que llevará el caso “por la vía correspondiente”. En conversación con Carlitos TV, fue enfática: “Ella va a tener que demostrar que Valentino es un agresor de mujeres, que la pateó en el piso, que le causó la fractura de costillas, como ella afirma”.

Asimismo, defendió los valores con los que educó a su hijo y advirtió que no permitirá que se vulnere la tranquilidad ni la salud emocional de su familia. “Si tengo que defender a mi hijo, lo haré. Lo he criado con principios y felicidad, y no voy a tolerar que nadie dañe la paz de nuestra familia”, aseguró.

Fiorella añadió que las declaraciones de Barboza se apoyan únicamente en una versión y que, si bien hasta ahora había optado por el silencio, tomará las acciones judiciales que considere necesarias. “Es la primera y última vez que hablo sobre este tema. Todo seguirá su curso legal”, sentenció.

La madre del influencer aseguró
La madre del influencer aseguró que no permitirá que se afecte la tranquilidad de su hogar y afirmó que las declaraciones televisivas deberán sustentarse ante las autoridades. (Zentral Studio / Face to Face)

