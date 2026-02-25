El gran regreso de FMS Perú: 24 MCs batallarán por el pase a la Final Internacional en México

La emblemática competencia de freestyle presenta un torneo renovado donde consagrados y talentos emergentes se disputarán el honor de representar a Perú en el escenario más importante del rap mundial en 2026 (Difusión)

FMS Perú abrirá un nuevo capítulo el próximo 29 de marzo con un certamen clasificatorio que determinará quién llevará la bandera nacional a la Final Internacional 2026.

Tras cuatro temporadas consecutivas bajo el sistema de liga, la quinta edición no se desarrolló con ese esquema tradicional. La organización en el país pasa ahora a manos de La Marka, que asume la responsabilidad de reimpulsar la competencia con un planteamiento distinto para la cultura urbana local.

El encuentro se realizará en el Centro de Convenciones Festiva, en el Centro de Lima, con público en sala y transmisión vía streaming para la audiencia digital.

Un cambio de formato

La quinta edición deja atrás la tabla acumulativa y se transforma en un clasificatorio especial con nueva producción y enfoque renovado. (Difusión)

Durante cuatro años, FMS Perú se sostuvo bajo el modelo de liga, con jornadas acumulativas y tabla de posiciones. Ese esquema no pudo replicarse en esta oportunidad. En su lugar, la organización optó por un torneo único que definirá en una sola fecha al representante nacional para la instancia global de 2026.

La producción queda bajo la dirección de La Marka, que toma el control del evento en territorio peruano. La empresa asume el desafío de reactivar la marca con una propuesta distinta, orientada a renovar la experiencia tanto para competidores como para el público. El relanzamiento apunta a fortalecer la estructura del evento y proyectar una nueva etapa para el movimiento del freestyle en el país.

El clasificatorio se desarrollará el 29 de marzo en el Centro de Convenciones Festiva. El recinto, ubicado en el Centro de Lima, albergará una jornada decisiva con asistencia presencial. La organización confirmó que la competencia también contará con emisión en línea, lo que permitirá que seguidores de distintas regiones puedan seguir el desarrollo del torneo en tiempo real.

Veinticuatro MCs en busca de un único cupo

Entre invitados históricos, figuras consolidadas y nuevos talentos, el torneo reunirá a 24 MCs en una jornada decisiva. (FMS)

El evento reunirá a 24 competidores. El cuadro estará integrado por 16 invitados principales y ocho participantes adicionales que completarán la llave mediante invitaciones estratégicas y clasificaciones provenientes de plazas reconocidas de Lima.

La lista combinará perfiles diversos. Participarán MCs que formaron parte de temporadas anteriores de FMS, freestylers con recorrido en torneos nacionales e internacionales, nuevos talentos que han destacado en la escena local y representantes surgidos de espacios emblemáticos de la capital.

El formato será de eliminación directa. La estructura contempla una primera ronda entre los invitados principales, una instancia de repechaje y una fase final que conducirá hasta la definición del campeón. Cada enfrentamiento tendrá carácter decisivo, sin acumulación de puntos ni margen para jornadas posteriores.

Este diseño concentra la tensión competitiva en una sola fecha. Cada batalla será determinante para avanzar en el cuadro. El ganador no solo levantará el trofeo del clasificatorio, sino que asegurará el derecho de competir en la Final Internacional 2026.

Rumbo a Ciudad Juárez

El campeón del clasificatorio viajará a Ciudad Juárez para disputar la Final Internacional 2026 ante más de 35 mil espectadores. (FMS)

El premio en disputa trasciende el ámbito local. El campeón obtendrá el cupo para representar al Perú en la Final Internacional 2026, programada en Ciudad Juárez, México. El evento internacional se celebrará ante un aforo superior a las 35.000 personas, cifra que lo posiciona como uno de los escenarios más grandes del circuito global de freestyle.

La posibilidad de presentarse ante ese público convierte al clasificatorio en una instancia clave para la escena peruana. El representante nacional tendrá la oportunidad de medirse frente a exponentes de otras ligas y mostrar el nivel del país en una vitrina de alcance mundial.

La organización plantea esta edición como un punto de inflexión. Con una producción renovada y una visión diferente bajo la conducción de La Marka, el certamen busca consolidar una nueva etapa para la cultura urbana en el Perú. El evento combinará espectáculo en vivo, competencia directa y transmisión digital, en un formato que concentra toda la expectativa en una sola jornada.

El 29 de marzo, el Centro de Convenciones Festiva será el escenario donde 24 MCs disputarán un lugar en la élite internacional. La estructura eliminatoria, la mezcla de trayectorias consolidadas y nuevos nombres, y la proyección hacia Ciudad Juárez configuran un torneo que redefine el camino de FMS Perú rumbo a 2026.