Eclipse lunar total 2025: cuándo será el fenómeno astronómico que será visible en el cielo peruano

Un fenómeno celestial cautivará la noche. En marzo de 2025, la Luna desaparecerá bajo la sombra de la Tierra y se tornará rojiza, en un eclipse total que podrá observarse en el cielo del Perú. (AFP)

En marzo de 2025, un evento celestial de gran magnitud hará que los ojos de miles de personas en todo el mundo se fijen en el cielo: un eclipse lunar total. Este fenómeno natural ocurrirá la noche del 13 de marzo y la madrugada del 14 de marzo, y será visible en varias partes del planeta, incluyendo el Perú.

Para los amantes de la astronomía y quienes simplemente disfrutan de las maravillas del universo, el eclipse promete ser una experiencia inolvidable. Conocer cómo y cuándo verlo puede hacer que este evento sea aún más asombroso.

¿Qué es un eclipse lunar total?

Durante un eclipse lunar total, la sombra de la Tierra cubre a la Luna, transformándola en un brillante tono rojo. Este fenómeno es resultado de cómo la atmósfera dispersa la luz solar. (AFP)

Un eclipse lunar total es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Tierra se interpone completamente entre el Sol y la Luna. Esto provoca que la sombra de la Tierra cubra por completo la Luna, oscureciéndola.

Durante este tipo de eclipse, la Luna no se apaga por completo; en lugar de eso, adquiere un color rojizo, debido a la forma en que la atmósfera terrestre dispersa la luz solar. A este suceso se le conoce como “Luna de sangre”. La fascinación por este evento tiene sus raíces tanto en la ciencia como en la historia, ya que las antiguas civilizaciones observaban estos eclipses con asombro y, a veces, con temor.

El eclipse lunar total de 2025

El eclipse lunar total de 2025 será visible en Perú durante varias horas, y la Luna, al ser cubierta por la sombra de la Tierra, cambiará de color, ofreciendo un espectáculo astronómico único. (AFP)

El 13 de marzo de 2025, la Tierra proyectará su sombra sobre la Luna, cubriéndola de manera total durante un lapso de aproximadamente una hora y seis minutos. La fase de umbra, en la que la Luna se oscurece completamente, alcanzará su punto máximo a las 1:59 a. m. del 14 de marzo.

En total, el evento será visible durante varias horas, pero la fase total será relativamente breve. A lo largo de este periodo, la Luna cambiará gradualmente de un color dorado o anaranjado a un tono rojo, lo que la convierte en un espectáculo visual impresionante.

¿Cuándo será y cómo verlo desde el Perú?

Los peruanos tendrán la oportunidad de presenciar el eclipse lunar desde las 10:56 p.m. del 13 de marzo hasta la madrugada del 14 de marzo. Estar en zonas con cielo despejado mejorará la experiencia. (AFP)

Para los habitantes del Perú, este eclipse lunar será un evento difícil de perder. Dependiendo de la región en la que se encuentren, el eclipse será visible a partir de la noche del 13 de marzo y se extenderá hasta la madrugada del 14 de marzo.

A las 10:56 p.m. del 13 de marzo, la fase penumbral comenzará, lo que significa que la Luna comenzará a entrar parcialmente en la sombra de la Tierra. Sin embargo, la fase de oscurecimiento más notable no ocurrirá hasta las 12:08 a. m. del 14 de marzo, cuando la Luna comenzará a sumergirse en la sombra central de la Tierra.

El máximo del eclipse se alcanzará a la 1:59 a.m., y la fase de totalidad durará aproximadamente 1 hora y 6 minutos, hasta las 3:05 a.m. Después de este punto, la Luna comenzará a salir gradualmente de la sombra de la Tierra, y las fases de penumbra y parcialidad continuarán hasta las 4:58 a.m., cuando el eclipse finalmente termine.

Lo más importante para los peruanos que deseen presenciar este fenómeno es tener en cuenta la ubicación. El eclipse será visible en su totalidad desde gran parte del territorio peruano, pero la visibilidad dependerá de las condiciones climáticas. En las zonas con cielos despejados y sin contaminación lumínica, la vista será aún más espectacular. Las mejores oportunidades de observación se encuentran en áreas alejadas de las grandes ciudades, donde el cielo es más claro.

Preparación para observar el eclipse

Si deseas capturar imágenes del eclipse lunar, prepara tu cámara con exposición prolongada, y ubica el equipo en un lugar sin nubes para garantizar una vista clara y espectacular. (Freepik)

Ver un eclipse lunar total es sencillo y no requiere de equipo especializado como en los eclipses solares, lo que lo convierte en un evento accesible para casi cualquier persona. Sin embargo, algunos consejos pueden mejorar la experiencia de observación:

Ubicación : Busca un lugar alejado de las luces artificiales de la ciudad. Las zonas rurales o las áreas con cielos despejados ofrecerán una mejor vista del evento.

Hora : Asegúrate de estar listo con antelación. Las fases iniciales del eclipse, como la penumbra, comenzarán poco después de las 10:00 p.m., pero el espectáculo más impresionante será la fase total, que alcanzará su máximo alrededor de la 1:59 a.m.

Ópticos : Aunque no es necesario usar telescopios o binoculares para ver el eclipse, estas herramientas pueden hacer que la experiencia sea aún más fascinante, permitiendo una visión más detallada de la Luna. Revisa el clima para asegurarte de la ausencia de nubes para que te obstruyan la vista.

Clima : Como el eclipse será visible sin importar las condiciones meteorológicas (a diferencia de los eclipses solares), lo que realmente puede afectar la visibilidad es la cobertura de nubes. Estar en una zona con cielos despejados aumentará las probabilidades de tener una vista clara.

Registra el evento: Muchos aficionados a la astronomía disfrutan capturando imágenes del eclipse, pero ten en cuenta que la Luna será más oscura de lo habitual. Para obtener buenas fotos, es recomendable utilizar una cámara con capacidad de exposición prolongada y trípode para evitar la distorsión.

¿Por qué es importante un eclipse lunar total?

Los eclipses lunares no solo ofrecen un espectáculo visual, sino también una oportunidad educativa para conocer más sobre los ciclos astronómicos y fomentar la curiosidad por la ciencia. (AFP)

Los eclipses lunares han fascinado a la humanidad desde tiempos ancestrales. Para muchas culturas, la Luna tenía un significado profundo, relacionado con lo divino, lo místico y lo natural. Los eclipses, que representaban la interposición de la Tierra entre el Sol y la Luna, fueron a menudo vistos como presagios o señales del cambio.

En la era moderna, los eclipses lunares siguen siendo momentos de reflexión y admiración, una oportunidad para recordar nuestro lugar en el universo y la maravilla de los ciclos astronómicos.

Además, este evento ofrece una oportunidad única para educar a las nuevas generaciones sobre la ciencia detrás de estos fenómenos y fomentar el interés por la astronomía. Muchas instituciones educativas y observatorios organizan actividades especiales para que el público pueda disfrutar y aprender más sobre el eclipse.