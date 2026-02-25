Caso Lizeth Marzano: Tanta entregó a las autoridades los videos claves de Adrían Villar antes del accidente

Tanta reveló que PNP ni Fiscalía solicitaron las imágenes de la cena en la que participó Adrían Villar antes del accidente.

La muerte de Lizeth Marzano, galardonada atleta peruana, sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades, debido a la escasa conexión entre los hechos y los testimonios brindados.

La deportista fue atropellada y abandonada por Adrián Villar en una avenida de San Isidro la noche del martes 17 de febrero. El joven de 21 años, que conducía por el carril izquierdo a alta velocidad, atravesó intempestivamente dos carriles e impactó a la nadadora. Tras el accidente, huyó sin prestar auxilio a la víctima, quien falleció en el lugar.

El incidente quedó registrado en cámaras de seguridad, cuyas imágenes permitieron a las autoridades reconstruir los movimientos del conductor. Uno de los videos que recién vieron la luz muestra a Villar horas después del accidente, acompañado por su padre y por la periodista Maricel Linares, dueña de la camioneta con la que Villar provocó la muerte de Marzano, en un parque cercano. En el material audiovisual se observa un ambiente de tensión, elemento que forma parte de la investigación fiscal.

La defensa de Villar presentó como argumento central la supuesta reacción de “shock” tras el atropello, respaldando su postura con documentos que certifican su residencia y pasaporte, para descartar riesgo de fuga.

A pesar de ello, el Poder Judicial ordenó el 22 de febrero nueve meses de impedimento de salida del país. Expertos advierten que, de confirmarse el agravante de omisión de auxilio, la condena podría llegar a los 11 años de prisión.

La investigación se amplió al círculo de Villar, incluyendo a la propietaria del vehículo, con el objetivo de determinar la posible participación de terceros en la evasión de responsabilidades. Maricel Linares fue citada en varias ocasiones para declarar sobre su presencia junto a Villar y su padre, aunque no se apersonaron a brindar su testimonio.

Marisel Linares enfrenta consecuencias legales: video la vincula con ocultamiento tras atropello mortal| Foto: Magaly TV

Tanta entregó los vídeos

Adrián Villar se presentó ante las autoridades 48 horas después de atropellar a Lizeth Marzano, por lo que no fue sometido a una prueba de alcoholemia. Según su abogado, no habría ingerido alcohol ya que sí se realizó una de estas pruebas en la clínica a la que fue trasladado tras presuntamente entrar en estado de shock.

Asimismo, la defensa presentó vouchers de consumo correspondientes a una cena previa al accidente en el restaurante Tanta, donde el licor no figura. No obstante, la familia de la víctima espera que se revisen las imágenes de video del establecimiento para determinar este punto.

Al respecto, el establecimiento informó a través de un comunicado que entregó a las autoridades los vídeos claves sobre la cena en la que participó Villar junto a su enamorada horas antes del accidente.

“En relación con los hechos que vienen siendo materia de investigación, y en estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, los registros internos solo pueden ser entregados mediante requerimiento formal de las autoridades competentes”, se lee en el texto.

“En ese marco, hemos hecho entrega a dichas instancias, la totalidad de las grabaciones y la información correspondiente, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos y a que se determinen las responsabilidades conforme a ley”, continúa la misiva.

¿Qué ocurrió horas antes?

Horas antes, Tanta utilizó sus redes sociales para que, hasta ese entonces, no habían sido contactados por las autoridades, “pero reiteramos nuestra absoluta voluntad de colaborar con ellas”.

”Nuestra solidaridad con los seres queridos de Lizeth y reafirmamos nuestro ánimo de colaborar para que los hechos queden esclarecidos”, afirman en el texto.

“Desde Tanta lamentamos profundamente el fallecimiento de Lizeth Marzano Noguera y expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a toda la comunidad deportiva ante esta irreparable pérdida”, finaliza su pronunciamiento.

Comunicado de Tanta brindado a través de sus redes sociales.