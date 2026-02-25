Perú

Caso Lizeth Marzano: Tanta entregó a las autoridades los videos claves de Adrían Villar antes del accidente

La familia de la deportista exige el esclarecimiento del caso tras el atropello mortal ocurrido en San Isidro, mientras la PNP y la Fiscalía investigan la posible implicancia de terceros y la omisión de auxilio por parte del conductor

Guardar
Tanta reveló que PNP ni
Tanta reveló que PNP ni Fiscalía solicitaron las imágenes de la cena en la que participó Adrían Villar antes del accidente.

La muerte de Lizeth Marzano, galardonada atleta peruana, sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades, debido a la escasa conexión entre los hechos y los testimonios brindados.

La deportista fue atropellada y abandonada por Adrián Villar en una avenida de San Isidro la noche del martes 17 de febrero. El joven de 21 años, que conducía por el carril izquierdo a alta velocidad, atravesó intempestivamente dos carriles e impactó a la nadadora. Tras el accidente, huyó sin prestar auxilio a la víctima, quien falleció en el lugar.

El incidente quedó registrado en cámaras de seguridad, cuyas imágenes permitieron a las autoridades reconstruir los movimientos del conductor. Uno de los videos que recién vieron la luz muestra a Villar horas después del accidente, acompañado por su padre y por la periodista Maricel Linares, dueña de la camioneta con la que Villar provocó la muerte de Marzano, en un parque cercano. En el material audiovisual se observa un ambiente de tensión, elemento que forma parte de la investigación fiscal.

La defensa de Villar presentó como argumento central la supuesta reacción de “shock” tras el atropello, respaldando su postura con documentos que certifican su residencia y pasaporte, para descartar riesgo de fuga.

A pesar de ello, el Poder Judicial ordenó el 22 de febrero nueve meses de impedimento de salida del país. Expertos advierten que, de confirmarse el agravante de omisión de auxilio, la condena podría llegar a los 11 años de prisión.

La investigación se amplió al círculo de Villar, incluyendo a la propietaria del vehículo, con el objetivo de determinar la posible participación de terceros en la evasión de responsabilidades. Maricel Linares fue citada en varias ocasiones para declarar sobre su presencia junto a Villar y su padre, aunque no se apersonaron a brindar su testimonio.

Marisel Linares enfrenta consecuencias legales:
Marisel Linares enfrenta consecuencias legales: video la vincula con ocultamiento tras atropello mortal| Foto: Magaly TV

Tanta entregó los vídeos

Adrián Villar se presentó ante las autoridades 48 horas después de atropellar a Lizeth Marzano, por lo que no fue sometido a una prueba de alcoholemia. Según su abogado, no habría ingerido alcohol ya que sí se realizó una de estas pruebas en la clínica a la que fue trasladado tras presuntamente entrar en estado de shock.

Asimismo, la defensa presentó vouchers de consumo correspondientes a una cena previa al accidente en el restaurante Tanta, donde el licor no figura. No obstante, la familia de la víctima espera que se revisen las imágenes de video del establecimiento para determinar este punto.

Al respecto, el establecimiento informó a través de un comunicado que entregó a las autoridades los vídeos claves sobre la cena en la que participó Villar junto a su enamorada horas antes del accidente.

“En relación con los hechos que vienen siendo materia de investigación, y en estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, los registros internos solo pueden ser entregados mediante requerimiento formal de las autoridades competentes”, se lee en el texto.

“En ese marco, hemos hecho entrega a dichas instancias, la totalidad de las grabaciones y la información correspondiente, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos y a que se determinen las responsabilidades conforme a ley”, continúa la misiva.

¿Qué ocurrió horas antes?

Horas antes, Tanta utilizó sus redes sociales para que, hasta ese entonces, no habían sido contactados por las autoridades, “pero reiteramos nuestra absoluta voluntad de colaborar con ellas”.

”Nuestra solidaridad con los seres queridos de Lizeth y reafirmamos nuestro ánimo de colaborar para que los hechos queden esclarecidos”, afirman en el texto.

“Desde Tanta lamentamos profundamente el fallecimiento de Lizeth Marzano Noguera y expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a toda la comunidad deportiva ante esta irreparable pérdida”, finaliza su pronunciamiento.

Comunicado de Tanta brindado a
Comunicado de Tanta brindado a través de sus redes sociales.

Temas Relacionados

Lizeth MarzanoAdrian VillarMarisel LinaresSan IsidroPNPTantaperu-noticias

Más Noticias

El surf peruano inicia su temporada con campamento de alto rendimiento rumbo al Surf Fest Pro League

Punta Hermosa será el punto de partida para la nueva generación que buscará su clasificación en el circuito. La campeona mundial es el rostro representativo del campamento

El surf peruano inicia su

Lluvias intensas sorprenden Lima, elevan el caudal del río Rímac en zonas críticas y dejan un arcoíris en la capital

Senamhi informó que la estación California registró el mayor acumulado de la jornada, mientras vecinos del Puente Trujillo alertaron sobre el incremento del nivel del agua

Lluvias intensas sorprenden Lima, elevan

La cronología del antes y después del atropello de Lizeth Marzano: encuentros familiares y presunta implicación policial mientras ella agonizaba

Las imágenes muestran reuniones en un parque, visitas policiales y la salida del joven en taxi horas después del accidente

La cronología del antes y

9 de cada 10 mypes proyectan que ventas de Campaña Escolar 2026 superen o igualen las del año pasado

Un estudio revela mayor planificación, avance en desembolsos por más de S/ 2.300 millones y un impulso creciente del canal digital, en un escenario donde el consumo interno crecería 5,5% y las mypes muestran su mejor nivel de optimismo desde el 2019

9 de cada 10 mypes

Lima soporta calor extremo que no se registraba desde hace casi 30 años: temperaturas alcanzaron casi los 35 °C

La entidad meteorológica atribuyó el repunte térmico al incremento de la temperatura del mar, debilitamiento de los vientos del sur y escasa nubosidad en la costa central

Lima soporta calor extremo que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña responde a comunicado

César Acuña responde a comunicado de Renovación Popular y critica a Rafael López Aliaga: “Candidato desequilibrado”

César Acuña niega que haya “presionado” por ministros y muestra llamadas a Hernando de Soto: “Llamé para felicitarlo”

Prensa internacional arremete contra José Balcázar por su postura sobre el matrimonio infantil: “Mientras no haya violencia”

Elecciones 2026: la mayoría de partidos excluye al pueblo afroperuano dentro de sus planes de gobierno

Tomás Gálvez archiva denuncia contra Fernando Rospigliosi por presionar a jueces del caso Cayara

ENTRETENIMIENTO

La cronología del antes y

La cronología del antes y después del atropello de Lizeth Marzano: encuentros familiares y presunta implicación policial mientras ella agonizaba

La contundente respuesta de Monserrat Seminario a las hermanas Villanueva: “no permitiré más ataques ni hostigamiento”

Rodrigo González anuncia la salida de Marisel Linares de Willax TV: “Nuestro compromiso es encontrar justicia para Lizeth Marzano”

Gisela Valcárcel sorprende con el estreno de 'Doctores de Guardia', el nuevo programa médico de Panamericana Televisión

Eddy Herrera y Alberto Barros se unen para un único concierto en Perú: fecha, lugar y los precios de las entradas

DEPORTES

El surf peruano inicia su

El surf peruano inicia su temporada con campamento de alto rendimiento rumbo al Surf Fest Pro League

Mano Menezes ofrece un análisis del próximo Perú vs Senegal y explica el plan para reforzar a la ‘bicolor’ en el 2026

Géminis derrota a Universitario 3 a 1: resumen del partido pendiente por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: Universitario sufrió inesperada caída a manos de Géminis; Circolo choca con Atenea por fecha 6

Julio César Uribe respalda la posición de Paulo Autuori de no contratar más extranjeros en Sporting Cristal: “Tiene muy claro su plantel”