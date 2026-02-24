ONPE lanza convocatoria 2026 con 23 mil puestos para secundaria completa: pagan S/ 2.000 y así puedes postular

Conoce las excusas que puedes presentar si no puedes ser miembro de mesa en estas Elecciones 2022. (Andina)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) lanzó una de las convocatorias más grandes de cara a las Elecciones 2026. Se trata de 23.192 vacantes para Coordinadores de Mesa, bajo la modalidad de locación de servicios y con una remuneración de S/ 2.000 soles. La oferta ya se encuentra vigente y estará disponible, según cada Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), hasta el 28 de febrero de 2026 o hasta completar las plazas.

Esta convocatoria representa una oportunidad laboral temporal para personas con secundaria completa, que deseen participar activamente en la organización del proceso electoral 2026 en sus respectivas provincias. La contratación está prevista del 13 de marzo al 14 de abril de 2026, aunque el periodo podría variar según necesidades operativas. A continuación, te detallamos los requisitos, las sedes disponibles, los pasos y el link oficial para postular correctamente.

Requisitos y sueldos que ofrece la ONPE para Coordinador de Mesa

La entidad electoral requiere cubrir 23.192 puestos a nivel nacional para el cargo de Coordinador de Mesa, una función clave durante la jornada electoral. Estos profesionales serán responsables de brindar asistencia técnica y supervisión en los locales de votación, garantizando el correcto desarrollo del sufragio.

Requisitos principales

Formación académica: Secundaria completa.

Experiencia: Mínimo seis (06) meses en actividades administrativas u operativas, o haber participado al menos en un proceso electoral.

Capacitación: Aprobación del Curso de Selección de Personal ODPE dirigido a Coordinador de Mesa.

Modalidad: Trabajo presencial.

La remuneración es de S/ 2.000 soles, monto que puede variar en proporción a los servicios efectivamente prestados. Es importante considerar que la experiencia laboral será contabilizada a partir de la formación académica declarada.

Vacantes por regiones y provincias

Las plazas están distribuidas en todo el país. Algunas de las provincias con mayor número de vacantes son:

Cajamarca: 655

Sullana: 618

Maynas: 589

Cusco: 574

Trujillo: 517

Ica: 513

Coronel Portillo: 514

Santa: 508

La Esperanza: 509

Cerro Colorado: 489

Castilla: 469

Lambayeque: 465

Arequipa: 459

Huánuco: 472

San Román: 413

También hay vacantes en provincias como Andahuaylas, Quispicanchi, Huancayo, Angaraes, Huaraz, Huaylas, Tarma, Camaná, Chanchamayo, Tacna, Pomabamba, San Pablo, San Martín, Bongará, Abancay, Huancané, Ilo, Chucuito, Huari, Requena, Tambopata, Chota, Yarowilca, Huaytará, Tayacaja, Atalaya, Sánchez Carrión, Tumbes, Jaén, Huanta, Leoncio Prado, José Luis Bustamante y Rivero, Morropón, Mariscal Ramón Castilla, Víctor Larco Herrera, Huaura, Pasco, Oxapampa, Bagua, Grau, Huaral, José Leonardo Ortiz, La Convención, Pacasmayo, Caylloma, Azángaro, Chachapoyas, Cutervo, Puerto Inca, Ucayali, Parinacochas, Huarochirí, Paita, Cañete, Puno y Mariscal Cáceres, entre otras.

Cada ODPE establece su propio horario de postulación, por lo que es fundamental revisar la fecha y hora exacta de cierre en la jurisdicción correspondiente. En algunas provincias, como Angaraes, Tayacaja, Huanta o Ica, el plazo culmina antes del 28 de febrero.

LINK para postular a la convocatoria ONPE 2026

Si cumples con los requisitos y deseas participar en esta convocatoria vigente, debes seguir estos pasos:

Paso 1: Registro en la plataforma

Ingresa al portal oficial habilitado por la ONPE (LINK) y regístrate en la opción “Postula aquí”. Es indispensable crear una cuenta con datos personales correctos y actualizados.

Paso 2: Completar información personal

Llena todos los campos solicitados en el sistema. Verifica cuidadosamente que no existan errores en nombres, DNI, correo electrónico o número telefónico.

Paso 3: Adjuntar documentos en PDF

Carga tu currículum documentado en formato PDF, incluyendo:

Certificado de estudios (secundaria completa).

Documentos que acrediten experiencia laboral.

Constancias de capacitación, de ser el caso.

La entidad recomienda revisar previamente las bases específicas del puesto y asegurarse de adjuntar todos los anexos y formatos requeridos para evitar descalificaciones.

Fechas clave que debes tener en cuenta

Publicación: 23 de febrero de 2026

Inicio de postulación: 23 de febrero de 2026

Cierre general: 28 de febrero de 2026 (según ODPE)

Periodo de contratación: Del 13 de marzo al 14 de abril de 2026

Dado el alto número de vacantes, esta es una de las oportunidades laborales temporales más importantes del año en el sector público. Si cuentas con secundaria completa y experiencia básica administrativa u operativa, puedes postular y formar parte del equipo que garantizará la transparencia y organización de las Elecciones 2026.

Revisa con atención la sede correspondiente a tu provincia, confirma el horario límite de inscripción y envía tu postulación dentro del plazo establecido.