Perú

Joven atropellado en la av. Javier Prado sale de UCI y habla del accidente: “Todo era negro y luego desperté”

La familia del afectado afirma que los gastos médicos superan los S/ 35.000 y pide que el conductor implicado asuma los costos del tratamiento y la rehabilitación

Guardar
Un joven de 21 años, Fernando Guerrero Flores, fue atropellado en la avenida Javier Prado y su familia enfrenta una deuda de más de 35 mil soles en gastos médicos. El SOAT del vehículo responsable venció a los tres días del accidente y el conductor no se hace cargo de los costos, mientras la familia clama por justicia | Latina TV

¡Un milagro! El joven Fernando Guerrero Flores permanece en proceso de recuperación luego de haber sido atropellado el 9 de febrero mientras se dirigía a su trabajo. Tras permanecer varios días en estado crítico, logró salir de la unidad de cuidados intensivos (UCI) y actualmente continúa con controles médicos y rehabilitación, según relataron él y sus familiares en declaraciones a Latina Noticias.

El propio afectado describió que aún presenta molestias físicas producto del impacto. “He tenido una recuperación, pero aún hay un poco de dolor en algunas zonas”, señaló. También explicó que no recuerda el momento del accidente ni lo sucedido inmediatamente antes. “Es como si hubiera dormido el día anterior y hubiera estado en un largo sueño, todo en negro, y de la nada desperté en el hospital confundido”, afirmó.

Tras días en estado crítico,
Tras días en estado crítico, joven sobreviviente de atropello continúa recuperación y exige justicia. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video-Latina Noticias)

Evolución médica y seguimiento

El joven fue atendido en la Clínica Internacional, donde permaneció internado durante la fase más delicada de su estado. Según su familia, la evolución ha sido lenta pero favorable. Su madre indicó que el progreso continúa bajo supervisión médica constante y que mantiene citas médicas periódicas para evaluar su recuperación.

Entre los exámenes pendientes figura una resonancia, parte del seguimiento indicado por los especialistas. El paciente confirmó que debe asistir regularmente a controles y terapias para mejorar su condición física. “Estamos ahí, avanzando poco a poco”, comentó su madre al referirse al proceso.

Familia de joven atropellado denuncia
Familia de joven atropellado denuncia falta de apoyo del conductor y altos costos de tratamiento. (Captura video: Latina)

Familia exige al conductor que asuma gastos médicos

Los familiares informaron que los gastos médicos superan los 35 mil soles, monto que debieron cubrir con préstamos, aportes de familiares y donaciones. El padre explicó que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito solo financió los tres primeros días de atención. “El SOAT se venció al tercer día y el resto lo hemos tenido que cubrir nosotros”, declaró.

La familia indicó que, tras agotarse la cobertura del seguro, asumieron directamente los costos de hospitalización, medicamentos y controles posteriores.“Tuvimos que solicitar un préstamo. Además, como mencioné, recibimos apoyo de familiares, amistades e incluso de personas que no conocemos, quienes gracias a Dios pudieron colaborar mediante transferencias. Con todo eso estamos cubriendo los gastos, pero aun así todavía no es suficiente.”, explicó la madre de la víctima.

Tras salir de la UCI, un joven víctima de atropello narra las secuelas físicas que le dejó el accidente. Su padre pide a la fiscalía que actúe para que el conductor se presente a la conciliación y asuma su responsabilidad por la salud y recuperación completa de su hijo. (Crédito: Latina Noticias)

Situación legal y conciliación pendiente

Respecto al conductor involucrado, los parientes afirmaron que solo hubo un contacto inicial a través de un abogado el primer día del accidente. Desde entonces, aseguran no haber recibido apoyo económico ni comunicación directa. “Hasta el día de hoy, el señor no ha dado ni un sol”, sostuvo la mujer para el citado medio.

El padre informó que el presunto responsable fue citado a una audiencia de conciliación para este miércoles 25 de febrero, en la que se pedirá que asuma los gastos derivados del accidente. Sin embargo, según indicaron, no asistió a una reunión previa y presentó un descanso médico como justificación, por lo que la cita fue reprogramada. La familia espera que en la nueva fecha se concrete un acuerdo.

Víctima de atropello evoluciona favorablemente
Víctima de atropello evoluciona favorablemente y pide que conductor asuma gastos médicos. (Foto: Captura de video/Latina Noticias)

Cuestionamientos a la investigación

Además del aspecto económico, los familiares manifestaron preocupación por el avance de las diligencias. Señalan que no reciben información detallada sobre el proceso y solicitaron mayor claridad a la Policía Nacional del Perú, entidad a cargo de las investigaciones.

También cuestionaron que el vehículo involucrado continúe en posesión de su propietario pese a tratarse de un caso con lesiones graves. Consideran que esa situación debería ser revisada por las autoridades para garantizar transparencia.

Joven atropellado sale de UCI
Joven atropellado sale de UCI y relata el momento previo al accidente: “Todo era negro y luego desperté”. (Foto: Captura video/Latina Noticias)

Mientras continúa su rehabilitación, el joven expresó agradecimiento a quienes lo auxiliaron tras el accidente, al personal médico y a las personas que colaboraron con apoyo económico. “Quiero agradecer a todos los que estuvieron involucrados en ayudarme y a mi familia; su apoyo ha sido muy grande”, manifestó le joven de 21 años.

Temas Relacionados

Joven atropelladoSan IsidroUCIAccidente de tránsitoperu-noticias

Más Noticias

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Esta noche se definirá si los ‘celestes’ clasifican a la fase 3 o quedan eliminados del certamen internacional. En la ida, todo quedó igualado a dos. Sigue todas las incidencias

Sporting Cristal vs 2 de

Fabio Agostini se roba el show tras mostrar herida en su trasero a sus compañeras de ‘La Casa de los Famosos’

La escena, que mostró las heridas del participante, se volvió viral y generó todo tipo de reacciones entre el público y los concursantes.

Fabio Agostini se roba el

Alejandro Sanz comparte peculiar mensaje tras ser relacionado con Stephanie Cayo: “Nada me va a quitar este amor que siento”

El cantante usó sus redes sociales para compartir un mensaje de amor tras ser vinculado sentimentalmente con la actriz peruana durante su estadía en Lima.

Alejandro Sanz comparte peculiar mensaje

Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Hay mucha expectativa por este duelo, ya que los ‘celestes’ buscan la clasificación a la última etapa antes de la fase de grupos. Será todo o nada en el Callao. Conoce cómo seguir el encuentro

Dónde ver Sporting Cristal vs

A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: partido en el Callao por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Solo le vale el triunfo a los rimenses para poner su nombre en la fase 3 del torneo Conmebol. Si se repite el empate, todo se define en penales. Conoce los horarios del partidazo

A qué hora juega Sporting
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ abre investigación a Delia

JNJ abre investigación a Delia Espinoza por solicitar la suspensión de Patricia Benavides

Hernando de Soto ratifica que asumirá como premier en el gobierno de José Balcázar pese a rumores: “Todo sigue viento en popa”

Ruth Luque presenta denuncia constitucional contra Josué Gutiérrez por caso Daniel Urresti

José María Balcázar juramentará a su gabinete bajo presión: emergencia por lluvias, crisis de seguridad y riesgo de censura

Escándalo en el CAL: Candidata al JNE queda en cuarto lugar y ahora busca anular más de 20 mil votos para ganar

ENTRETENIMIENTO

Fabio Agostini se roba el

Fabio Agostini se roba el show tras mostrar herida en su trasero a sus compañeras de ‘La Casa de los Famosos’

Alejandro Sanz comparte peculiar mensaje tras ser relacionado con Stephanie Cayo: “Nada me va a quitar este amor que siento”

El mensaje que le dedicó Gisela Valcárcel a ¿Magaly Medina?: “se siente bien trabajar en equipo”

Hija de Tula Rodríguez dedica conmovedor mensaje a Javier Carmona: “Feliz Cumpleaños, amor de mi vida”

Emilio Jaime recuerda su pelea con Said Palao por Luciana Fuster en nuevo tema: “Perdí un amigo por la tentación”

DEPORTES

Dónde ver Sporting Cristal vs

Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: partido en el Callao por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Jairo Vélez, enfocado en el siguiente reto de Alianza Lima por la Liga 1 2026: “Hay que hacer un partido inteligente ante UTC”

Juan Pablo Varillas arranca firme en el segundo Challenger de Tigre y despacha al último finalista para avanzar a octavos de final

El insólito motivo por el que Suecia aún puede ir al Mundial 2026 pese a no haber ganado ningún partido en las Eliminatorias