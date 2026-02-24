Joven atropellado en la av. Javier Prado sale de UCI y habla del accidente: “Todo era negro y luego desperté”

Un joven de 21 años, Fernando Guerrero Flores, fue atropellado en la avenida Javier Prado y su familia enfrenta una deuda de más de 35 mil soles en gastos médicos. El SOAT del vehículo responsable venció a los tres días del accidente y el conductor no se hace cargo de los costos, mientras la familia clama por justicia | Latina TV

¡Un milagro! El joven Fernando Guerrero Flores permanece en proceso de recuperación luego de haber sido atropellado el 9 de febrero mientras se dirigía a su trabajo. Tras permanecer varios días en estado crítico, logró salir de la unidad de cuidados intensivos (UCI) y actualmente continúa con controles médicos y rehabilitación, según relataron él y sus familiares en declaraciones a Latina Noticias.

El propio afectado describió que aún presenta molestias físicas producto del impacto. “He tenido una recuperación, pero aún hay un poco de dolor en algunas zonas”, señaló. También explicó que no recuerda el momento del accidente ni lo sucedido inmediatamente antes. “Es como si hubiera dormido el día anterior y hubiera estado en un largo sueño, todo en negro, y de la nada desperté en el hospital confundido”, afirmó.

Tras días en estado crítico, joven sobreviviente de atropello continúa recuperación y exige justicia. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video-Latina Noticias)

Evolución médica y seguimiento

El joven fue atendido en la Clínica Internacional, donde permaneció internado durante la fase más delicada de su estado. Según su familia, la evolución ha sido lenta pero favorable. Su madre indicó que el progreso continúa bajo supervisión médica constante y que mantiene citas médicas periódicas para evaluar su recuperación.

Entre los exámenes pendientes figura una resonancia, parte del seguimiento indicado por los especialistas. El paciente confirmó que debe asistir regularmente a controles y terapias para mejorar su condición física. “Estamos ahí, avanzando poco a poco”, comentó su madre al referirse al proceso.

Familia de joven atropellado denuncia falta de apoyo del conductor y altos costos de tratamiento. (Captura video: Latina)

Familia exige al conductor que asuma gastos médicos

Los familiares informaron que los gastos médicos superan los 35 mil soles, monto que debieron cubrir con préstamos, aportes de familiares y donaciones. El padre explicó que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito solo financió los tres primeros días de atención. “El SOAT se venció al tercer día y el resto lo hemos tenido que cubrir nosotros”, declaró.

La familia indicó que, tras agotarse la cobertura del seguro, asumieron directamente los costos de hospitalización, medicamentos y controles posteriores.“Tuvimos que solicitar un préstamo. Además, como mencioné, recibimos apoyo de familiares, amistades e incluso de personas que no conocemos, quienes gracias a Dios pudieron colaborar mediante transferencias. Con todo eso estamos cubriendo los gastos, pero aun así todavía no es suficiente.”, explicó la madre de la víctima.

Tras salir de la UCI, un joven víctima de atropello narra las secuelas físicas que le dejó el accidente. Su padre pide a la fiscalía que actúe para que el conductor se presente a la conciliación y asuma su responsabilidad por la salud y recuperación completa de su hijo. (Crédito: Latina Noticias)

Situación legal y conciliación pendiente

Respecto al conductor involucrado, los parientes afirmaron que solo hubo un contacto inicial a través de un abogado el primer día del accidente. Desde entonces, aseguran no haber recibido apoyo económico ni comunicación directa. “Hasta el día de hoy, el señor no ha dado ni un sol”, sostuvo la mujer para el citado medio.

El padre informó que el presunto responsable fue citado a una audiencia de conciliación para este miércoles 25 de febrero, en la que se pedirá que asuma los gastos derivados del accidente. Sin embargo, según indicaron, no asistió a una reunión previa y presentó un descanso médico como justificación, por lo que la cita fue reprogramada. La familia espera que en la nueva fecha se concrete un acuerdo.

Víctima de atropello evoluciona favorablemente y pide que conductor asuma gastos médicos. (Foto: Captura de video/Latina Noticias)

Cuestionamientos a la investigación

Además del aspecto económico, los familiares manifestaron preocupación por el avance de las diligencias. Señalan que no reciben información detallada sobre el proceso y solicitaron mayor claridad a la Policía Nacional del Perú, entidad a cargo de las investigaciones.

También cuestionaron que el vehículo involucrado continúe en posesión de su propietario pese a tratarse de un caso con lesiones graves. Consideran que esa situación debería ser revisada por las autoridades para garantizar transparencia.

Joven atropellado sale de UCI y relata el momento previo al accidente: “Todo era negro y luego desperté”. (Foto: Captura video/Latina Noticias)

Mientras continúa su rehabilitación, el joven expresó agradecimiento a quienes lo auxiliaron tras el accidente, al personal médico y a las personas que colaboraron con apoyo económico. “Quiero agradecer a todos los que estuvieron involucrados en ayudarme y a mi familia; su apoyo ha sido muy grande”, manifestó le joven de 21 años.