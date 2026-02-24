JNJ abre investigación a Delia Espinoza por solicitar la suspensión de Patricia Benavides

Informe fue elevado al Pleno de la JNJ que ella preside ahora. Se deberá convocar audiencia. Foto: composición Infobae

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió investigación preliminar contra la exfiscal de la Nación Delia Espinoza por haber solicitado la suspensión de la fiscal suprema Patricia Benavides en 2025. Infobae accedió a la resolución suscrita por la presidenta de esta institución, María Teresa Cabrera.

La investigación preliminar también alcanza a los magistrados que intervinieron en el trámite del referido requerimiento. Estos son las exfiscales supremas provisionales Rosa López Wong y Elena Delgado Manrique, y los exfiscales adjuntos supremos provisionales Marcial Páucar, Luis Ballón y Alejandra Cárdenas.

A pedido de Patricia Benavides, la JNJ también abre investigación preliminar contra el exjuez supremo provisional Segismundo León Velasco, quien declaró fundado el pedido fiscal y suspendió por 24 meses a la fiscal suprema. Dicha decisión luego fue revocada en segunda instancia por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

Benavides denuncia que todos los magistrados mencionados intervinieron de cierta manera en el requerimiento de suspensión en su contra (presentando el pedido, sustentando en audiencia, corriendo traslado, resolviendo el pedido) a pesar de que solo se podría pedir dicha medida en investigación preparatoria. En ese momento, y hasta la fecha, el caso se encuentra en investigación preliminar o a la espera de que el Congreso decida si levanta el fuero a la exfiscal de la Nación.

Resolución de la JNJ que abre nueva investigación a Delia Espinoza.

Favorecida

La JNJ determina que varios hechos denunciados por Patricia Benavides no podrían tramitarse como denuncia de parte porque ya pasó el plazo de 6 meses. Sin embargo, procede a tramitar la denuncia como una “noticia disciplinaria” a fin de iniciar una investigación de oficio.

Los consejeros también justifican procesar a los fiscales adjuntos supremos por la “gravedad y trascendencia” de los hechos denunciados. En realidad le tendría que corresponder a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público investigar y eventualmente sancionar a los fiscales de nivel distinto al supremo, pero la JNJ invoca la excepción para quedarse con el caso.

“Las actuaciones cuestionadas revelarían un patrón de actuación orientado a imponer o mantener una medida restrictiva de derechos sin sustento normativo suficiente, con potencial afectación a derechos fundamentales, al equilibrio de competencias entre órganos constitucionales y a la confianza pública en la correcta actuación del sistema de justicia, razones por las cuales resulta necesaria la intervención disciplinaria de la JNJ a fin de abrir investigación preliminar”, se lee en la resolución.

Resolución de la JNJ que abre nueva investigación a Delia Espinoza.

A Delia Espinoza, el resto de fiscales y el juez se le atribuyen presuntas faltas muy graves, que podrían ser sancionados con suspensión o la destitución del cargo.

La JNJ ha otorgado 10 días hábiles a todos los magistrados para que presenten sus descargos. Se designó como miembro instructor al expresidente de la institución, el sentenciado por violencia familiar Gino Ríos Patio.

Destituida

Delia Espinoza ya fue destituida por la JNJ por supuestamente negarse a acatar la resolución que ordenaba la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

La destitución fue dictada en enero y Espinoza planteó un recurso de reconsideración, aunque todo apunta que la JNJ no retrocederá y ratificará la cuestionada sanción a pesar de que ellos actúan como juez y parte.