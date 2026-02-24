Alerta roja en La Libertad por activación de quebradas y desbordes: advierten riesgo de inundaciones en Trujillo

Alerta: En Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad se prevé que las lluvias se presenten superiores a lo normal - Crédito Andina/Composición Infobae

La región La Libertad se encuentra en alerta roja ante la posible activación y desborde de quebradas, situación que pone en riesgo de inundación a la provincia de Trujillo. Frente a este escenario, el vicegobernador Ever Cadenillas anunció la convocatoria a una reunión de emergencia con los alcaldes distritales para coordinar acciones inmediatas.

La cita fue programada para las 9:30 a. m. de este martes 24 de febrero, con el objetivo de evaluar la declaratoria de estado de emergencia y articular esfuerzos ante las intensas lluvias que vienen afectando la región. Según explicó la autoridad, el peligro no solo proviene de las quebradas activas, sino también del agua que discurre desde distritos como El Porvenir y Florencia de Mora, además del gran volumen generado por los aguaceros.

Cadenillas precisó que a la reunión han sido convocados los alcaldes de Víctor Larco, La Esperanza, Trujillo, Florencia de Mora y El Porvenir, distritos históricamente golpeados por inundaciones durante periodos de lluvias intensas.

La preocupación también alcanza a las obras inconclusas en los ríos río Virú y río Chicama, donde —según advirtió el vicegobernador— la empresa encargada no culminó los trabajos de encauzamiento, lo que habría generado deficiencias y afectaciones en cultivos tras recientes desbordes.

En paralelo, el subgerente de Defensa Civil de La Libertad, Wilfredo Agustín Díaz, informó que durante el 2025 se descolmataron más de 13 kilómetros de quebradas; sin embargo, señaló que aún se necesita el apoyo de las municipalidades para reforzar las labores preventivas.

El río Chicama en La Libertad supera el umbral hidrológico rojo con un caudal de 357.8 m³/s, según el COEN. (Andina)

El malestar ciudadano también se ha hecho visible en otras zonas de la región. Agricultores del sector Sausal, distrito de Chicama de la provincia de Ascope, protestaron en los exteriores del Gobierno Regional denunciando la destrucción de defensas ribereñas en el río Chicama y exigiendo maquinaria y combustible para contener el avance del agua. “Estamos pidiendo maquinaria para poder tomar el control de las aguas que están rebosando y van a perjudicar las viviendas”, manifestó un poblador.

Otro representante de los agricultores cuestionó los trabajos realizados por la empresa a cargo del encauzamiento del río, señalando que las riberas han cedido y vienen afectando a pequeños productores. Además, reclamaron que si bien la región ha dispuesto maquinaria, esta no cuenta con combustible suficiente para operar de manera continua.

Finalmente, las autoridades informaron que los almacenes de Defensa Civil se encuentran abastecidos y listos para distribuir ayuda y maquinaria pesada en caso de que la emergencia se agrave en los próximos días. Mientras tanto, el llamado es a la prevención y a la articulación inmediata entre los distintos niveles de gobierno ante el alto riesgo de inundaciones.

Efectos del Niño Costero

La alerta roja en La Libertad no ocurre en un contexto aislado. Especialistas del Senamhi y del Enfen han advertido que el país se encuentra en la fase inicial del Niño Costero, un fenómeno caracterizado por el calentamiento anómalo del mar frente al litoral peruano. Este incremento de la temperatura superficial del mar genera mayor evaporación y altera los patrones de viento, favoreciendo la formación de lluvias intensas, tormentas y la activación de quebradas en la vertiente occidental, como viene ocurriendo en diversas provincias liberteñas.

Al tratarse de una región ubicada en la costa norte del Perú, con cuencas que desembocan directamente en el Pacífico, La Libertad suele registrar impactos significativos cuando se presentan eventos de El Niño. Además, especialistas han advertido que si el fenómeno evoluciona a una intensidad moderada antes de julio, podrían persistir condiciones climáticas inestables y temperaturas más cálidas de lo normal en los próximos meses, elevando la vulnerabilidad de infraestructura, viviendas y cultivos.