ATU confirma traslado de cuatro perros del Terminal Naranjal a albergue y señala que la estación no es un entorno adecuado

Una denuncia en redes sociales alertó sobre la presencia de perros comunitarios dentro del Terminal Naranjal del Metropolitano, lo que motivó una intervención oficial. ALCE Perú

La ATU confirmó que el sábado 21 de febrero trasladó a los animales a un albergue especializado como “decisión técnica y responsable”.

La entidad sostuvo que una estación de transporte masivo no es un entorno adecuado para los canes, debido a riesgos como mordeduras, atropellos y problemas sanitarios. X: Heidi Paiva

Paiva también rechazó que representaran un riesgo para los pasajeros. “Se ve claramente que los animales no son agresivos. El único perrito que mordía ya lo habíamos retirado de la estación”, afirmó.

Las autoridades insisten en la importancia de estas sanciones para desalentar la violencia y proteger a los animales como seres sintientes. Además, la ley exige a los ciudadanos denunciar cualquier acto de crueldad o abandono, recordando que la omisión de cuidados, la exposición a calor extremo o la falta de refugio adecuado también constituyen formas de maltrato sancionadas por la ley.