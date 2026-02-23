ATU confirma traslado de cuatro perros del Terminal Naranjal a albergue y señala que la estación no es un entorno adecuado

Paiva también rechazó que representaran un riesgo para los pasajeros. “Se ve claramente que los animales no son agresivos. El único perrito que mordía ya lo habíamos retirado de la estación”, afirmó.
Las autoridades insisten en la importancia de estas sanciones para desalentar la violencia y proteger a los animales como seres sintientes. Además, la ley exige a los ciudadanos denunciar cualquier acto de crueldad o abandono, recordando que la omisión de cuidados, la exposición a calor extremo o la falta de refugio adecuado también constituyen formas de maltrato sancionadas por la ley.
