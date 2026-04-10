Perú

Sueldos por Yape o Plin: el nuevo desafío de planilla que las empresas en el Perú deben atender

Para las empresas esta reforma ya no es solo un cambio normativo, es un nuevo desafío que tiende un puente hacia una digitalización más profunda

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La Sunat ha aumentado su supervisión respecto a los pagos efectuados mediante plataformas digitales como Yape y Plin.
La Sunat ha aumentado su supervisión respecto a los pagos efectuados mediante plataformas digitales como Yape y Plin. Foto: difusión

Imagina recibir una alerta de Yape o Plin con tu sueldo ya depositado. Esta no es una idea futurista: desde febrero de este año es una realidad legal en el Perú. El Gobierno reglamentó la Ley N.º 32413 y habilitó el pago de sueldos, CTS y gratificaciones directamente en billeteras digitales. Así, más de 4.5 millones de trabajadores pueden hoy exigirlo y sin necesidad de tener una cuenta bancaria tradicional.

La pregunta no es si esto va a impactar en las empresas, ya lo está haciendo. La pregunta es si van a llegar a tiempo y cuánto les costará no lograrlo: trabajadores insatisfechos, renuncias y rotación de personal que golpean directo a su negocio.

En la región, los números hablan solos: en tres años, entre 2021 y 2024, el uso de billeteras digitales para recibir el salario creció del 2% al 10%; es decir, se quintuplicó. Así lo precisa un estudio publicado a fines de 2025 por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y Perú acaba de darle marco legal.

Para las empresas esta reforma ya no es solo un cambio normativo, es un nuevo desafío que tiende un puente hacia una digitalización más profunda hasta en la gestión de su fuerza laboral. Además, presenta una oportunidad: al permitir que los trabajadores elijan cómo recibir sus haberes, especialmente los más jóvenes que operan de forma natural con billeteras digitales, impactan directamente en su satisfacción. Y en un mercado laboral donde retener talento cuesta cada vez más, la experiencia del empleado es un factor clave y estratégico que incluye, incluso, el cómo le llega su pago a fin de mes.

Antes de asumir el tamaño del desafío, vale la pena precisar dónde está realmente. Para las empresas que ya cuentan con una plataforma de gestión de sueldos, incorporar una billetera digital como destino de pago es tan simple como actualizar los datos de depósito de un colaborador. El verdadero valor estará en tener toda la información centralizada, trazable y 100% digital desde un solo sistema que además alerte y se actualice con los cambios de esta normativa.

Así, cada pago, sin importar si va a una cuenta bancaria tradicional o a una billetera digital, queda registrado, auditado e integrado con toda la gestión de cada colaborador dentro de la empresa. Eso es lo que distingue a las organizaciones que gestionan bien su planilla de las que simplemente la ejecutan. Y para quienes aún dependen de Excel o sistemas que requieren parches ante cada cambio regulatorio, este momento es una señal clara: operar con información fragmentada tiene un costo que se acumula silenciosamente en errores, reprocesos y exposición legal.

Con tecnología adecuada y una plataforma robusta, la planilla deja de ser una preocupación para convertirse en un proceso preciso, transparente y escalable.

Y en Perú, un país que no opera bajo una sola lógica contractual, lo es más aún. Sectores como retail, consumo masivo, minería, pesca o call centers manejan jornadas atípicas, contratos temporales y permanentes, altos volúmenes de movimientos mensuales y diversos regímenes laborales. Una plataforma sólida que no escala con esa complejidad no es una solución, es un cuello de botella.

La decisión ya fue tomada y el marco normativo existe. Lo que viene ahora es atender, con las herramientas correctas y sentido de urgencia, cómo cada empresa va a gestionar esta nueva opción tan atractiva para muchos trabajadores. Esto implica revisar y actualizar políticas internas, comunicar a los colaboradores sus derechos y evaluar con honestidad si la tecnología actual está a la altura del momento o cómo llevarla hacia ello.

Las empresas que traten este cambio como lo que realmente es, van a salir adelante. Las que lo vean como un trámite más pagarán los costos de haber llegado tarde o no llegar. Hoy, la tecnología para hacer esto bien ya existe y lo que viene ahora es una decisión de gestión. Esa que solo la puede tomar cada empresa.

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