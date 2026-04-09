Rafael Grisolle: Exponen imágenes del empresario llevándose a su hijo del colegio en medio de denuncia por presunto secuestro

Impactantes imágenes de una cámara de seguridad muestran el momento en que un padre se lleva a su hijo del colegio mientras el menor llora y le suplica que lo deje con su madre. La madre denunciante narra el calvario que vive en medio de una tensa disputa familiar. ATV/ Magaly TV La Firme.

Un episodio que ha generado profunda preocupación y conmoción pública salió a la luz en las últimas horas, luego de que el programa ‘Magaly TV La Firme’ difundiera imágenes que muestran al activista Rafael Grisolle protagonizando un tenso momento al retirar a su hijo de su centro educativo.

El hecho se produce en medio de una grave denuncia formulada por su expareja, Sol Flórez Estrada, quien lo acusa de haberse llevado al menor sin su autorización, en un contexto marcado por un proceso legal de tenencia aún en curso.

Las imágenes emitidas por el espacio televisivo evidencian una situación cargada de tensión, en la que se observa al padre retirando al niño del colegio, lo que ha sido interpretado por la madre como un acto que vulnera acuerdos previos y pone en riesgo el bienestar del menor. La denuncia no solo ha puesto el foco sobre este episodio puntual, sino también sobre una serie de situaciones que, según la versión de la denunciante, vienen ocurriendo desde hace algún tiempo.

Imágenes impactan: Rafael Grisolle retira a su hijo del colegio en medio de disputa por tenencia. Captura: Magaly TV La Firme.

De acuerdo con el testimonio de Sol Flórez Estrada, todo comenzó cuando recibió una llamada del colegio alertándole sobre la presencia de Rafael Grisolle, quien habría acudido con la intención de llevarse al menor. La madre relató que, al recibir esta información, solicitó expresamente que no se permitiera la salida del niño, debido a que no existía un acuerdo previo para ello. Sin embargo, la situación se desarrolló de una manera distinta.

“A las 10:40, aproximadamente, me llama el colegio a decirme que el papá ha venido de forma muy prepotente a querer llevárselo. Yo les pedí que no se le entregaran y me dijeron que no podían retenerlo porque él también es el papá y tiene la patria potestad (…) Mi hijo ha estado llorando. No ha querido irse con él y de igual forma lo ha cargado y se lo ha llevado”, relató con evidente preocupación.

Imágenes impactan: Rafael Grisolle retira a su hijo del colegio en medio de disputa por tenencia. Captura: Magaly TV La Firme.

Rafael Grisolle se habría llevado a su hijo del colegio

Este testimonio revela no solo el momento crítico vivido en el centro educativo, sino también el estado emocional del menor durante el incidente. Según la madre, el niño manifestó su negativa a retirarse con su padre en ese momento, lo que añade una capa adicional de complejidad a la situación.

El hecho, además, fue registrado en un acta policial elaborada por la directora del St. George’s College, institución ubicada en el distrito de Miraflores, donde ocurrieron los acontecimientos. En dicho documento se deja constancia de que el padre ingresó al plantel durante el horario escolar con la intención de retirar al menor, generando alarma entre el personal educativo.

Tras este episodio, la preocupación de la madre se intensificó al no tener claridad sobre el paradero de su hijo. Según su versión, el menor habría sido trasladado por carretera hasta Máncora, una situación que dificultó su ubicación inmediata y elevó el nivel de angustia en medio del conflicto.

Imágenes impactan: Rafael Grisolle retira a su hijo del colegio en medio de disputa por tenencia. Captura: Magaly TV La Firme.

Sol Flórez Estrada y su denuncia

La denunciante enfatizó que este hecho ocurre en un contexto particularmente delicado, ya que existe un proceso legal de tenencia en curso, lo que, en su opinión, hace aún más cuestionable la forma en que se produjo el retiro del menor. Para ella, no se trata de un episodio aislado, sino de una serie de decisiones que considera preocupantes.

En ese sentido, Sol Flórez Estrada también denunció otras acciones atribuidas al activista que, según indicó, habrían afectado directamente a sus hijos. Una de ellas está relacionada con la cancelación del seguro de salud familiar, una medida que asegura se realizó sin previo aviso.

“Él había cancelado el seguro de salud de mis dos hijos, el mío también, pero bueno si tienes cólera conmigo cáncelame el seguro o lo que sea ¿pero a tus hijos?, y ni siquiera me lo avisas para poder ver cómo hago”, expresó, cuestionando la decisión y sus implicancias.

Asimismo, la madre manifestó su preocupación por el comportamiento de Rafael Grisolle, señalando que teme por el bienestar emocional del menor en este contexto. En sus declaraciones, hizo referencia a lo que considera problemas en el manejo de las emociones por parte del activista.

Imágenes impactan: Rafael Grisolle retira a su hijo del colegio en medio de disputa por tenencia. Captura: Magaly TV La Firme.

“Es una persona que tiene problemas de ira, problema de gestión de emociones”, aseveró, dejando en evidencia el nivel de conflicto que atraviesa la expareja.

Hasta el momento, Rafael Grisolle no ha emitido un pronunciamiento público detallado en respuesta a estas acusaciones, lo que mantiene abierta la controversia y deja varias interrogantes sobre lo ocurrido. Mientras tanto, el caso continúa desarrollándose en el ámbito legal, donde serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar responsabilidades y establecer medidas que garanticen la seguridad y bienestar del menor.

Imágenes impactan: Rafael Grisolle retira a su hijo del colegio en medio de disputa por tenencia. Captura: Magaly TV La Firme.