Volcán del Perú emite flujo de lodo a lo largo de algunas poblaciones sin afectar personas

Lima, 15 ene (EFE).- El volcán Huaynaputina, ubicado en el sur de los Andes peruanos, emitió este jueves un flujo de lodo que discurre a través del municipio aledaño de Quinistaquillas y otras pequeñas poblaciones, aunque sin afectar a personas hasta el momento, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El IGP informó sobre la ocurrencia del lahar en la quebrada El Volcán, ubicada en el sector sur del Huaynaputina, desde las 15:42 hora local (20:42 GMT), la cual consiste en una mezcla fría de agua con sedimentos volcánicos como cenizas y bloques.

La corriente fluye hacia el río Tambo y sus áreas afectadas son el distrito de Quinistaquillas y otros centros poblados cercanos.

En tal sentido, el IGP recomendó a los habitantes mantenerse alejadas de la quebrada y tomar precauciones al transitar por la carretera Quinistaquillas-Sijuaya.

Asimismo, sugirió a las autoridades realizar una evaluación del impacto del flujo en las localidades y áreas próximas al cauce de la quebrada, así como en carreteras e infraestructuras de riego, como reservorios y canales de agua.

El Huaynaputina, causante en el año 1600 de una de las mayores erupciones volcánicas de las que se tiene evidencia, se encuentra en la región de Moquegua, donde también se ubican varios volcanes activos, como el Ubinas y Ticsani, y cerca a esta zona está el llamado 'Valle de los volcanes', en la región de Arequipa, donde existe decenas de volcanes con distinto nivel de actividad. EFE