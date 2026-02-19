Sismo remeció Lima este 19 de febrero: ¿Dónde fue el epicentro, según el IGP?

El movimiento fue percibido por algunos habitantes, pero no provocó alarma ni daños en la infraestructura local ni personas heridas - Créditos: Andina.

Un sismo de magnitud 3.9 se registró a las 00:35 del 19 de febrero de 2026, según el informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se localizó a 39 kilómetros al suroeste de Mala, en la provincia de Cañete, región Lima, con una profundidad de 38 kilómetros.

De acuerdo con el reporte oficial, la intensidad fue de nivel III en Mala, lo que significa que el movimiento telúrico fue percibido de manera leve por los habitantes de la zona, pero no generó alarma ni interrupciones importantes en las actividades cotidianas. Las coordenadas geográficas del evento fueron latitud -12,84 y longitud -76,94.

Hasta el momento, las autoridades locales y regionales no han reportado daños materiales ni personas heridas como consecuencia del sismo. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad establecidos para estos casos.

Mala, en la provincia de Cañete, fue el epicentro del sismo - Créditos: IGP.

Indeci recuerda que durante un sismo es fundamental conservar la calma, identificar rutas de evacuación y prestar ayuda a quienes lo necesiten, conforme al plan familiar de emergencia. Además, sugiere alejarse de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer, y recomienda tener siempre preparada una mochila de emergencia con suministros básicos.

Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo. Por esta razón, las autoridades insisten en la importancia de mantenerse informados y participar activamente en los simulacros organizados por las autoridades para reforzar la preparación ante posibles emergencias.

Sismo asustó a limeños en la madrugada de este jueves (Foto: X/Agencia Andina).

Fechas de los simulacros nacionales multipeligro durante el 2026

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha programado tres simulacros nacionales multipeligro para 2026, con la finalidad de reforzar la preparación ciudadana y asegurar que las familias identifiquen rutas de evacuación y puntos seguros de encuentro.

Las jornadas se desarrollarán el viernes 30 de mayo a las 10 a. m., el viernes 15 de agosto a las 3 p. m. y el lunes 13 de octubre a las 8 p. m., involucrando a organismos públicos, empresas privadas y la comunidad en ejercicios prácticos de evacuación, primeros auxilios y comunicación en situaciones de emergencia.

El cronograma anual también contempla dos simulacros específicos por sismo: uno regional multipeligro el miércoles 2 de abril y otro nacional con escenario de tsunami el miércoles 12 de noviembre, ambos previstos entre las 8 a. m. y las 2 p. m. Estas actividades buscan poner en práctica los protocolos de respuesta ante escenarios complejos y evaluar la capacidad operativa de los equipos de rescate.

La frecuencia de estos ejercicios favorece la consolidación de una cultura de prevención frente a fenómenos naturales como terremotos, inundaciones o incendios, optimizando la coordinación entre autoridades, personal de emergencia y vecinos para reducir riesgos y proteger vidas ante una emergencia real.