Perú

Sismo remeció Lima este 19 de febrero: ¿Dónde fue el epicentro, según el IGP?

No se reportaron viviendas destruidas ni personas heridas tras el movimiento telúrico registrado en la madrugada de este jueves

Guardar
El movimiento fue percibido por
El movimiento fue percibido por algunos habitantes, pero no provocó alarma ni daños en la infraestructura local ni personas heridas - Créditos: Andina.

Un sismo de magnitud 3.9 se registró a las 00:35 del 19 de febrero de 2026, según el informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se localizó a 39 kilómetros al suroeste de Mala, en la provincia de Cañete, región Lima, con una profundidad de 38 kilómetros.

De acuerdo con el reporte oficial, la intensidad fue de nivel III en Mala, lo que significa que el movimiento telúrico fue percibido de manera leve por los habitantes de la zona, pero no generó alarma ni interrupciones importantes en las actividades cotidianas. Las coordenadas geográficas del evento fueron latitud -12,84 y longitud -76,94.

Hasta el momento, las autoridades locales y regionales no han reportado daños materiales ni personas heridas como consecuencia del sismo. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad establecidos para estos casos.

Mala, en la provincia de
Mala, en la provincia de Cañete, fue el epicentro del sismo - Créditos: IGP.

Indeci recuerda que durante un sismo es fundamental conservar la calma, identificar rutas de evacuación y prestar ayuda a quienes lo necesiten, conforme al plan familiar de emergencia. Además, sugiere alejarse de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer, y recomienda tener siempre preparada una mochila de emergencia con suministros básicos.

Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo. Por esta razón, las autoridades insisten en la importancia de mantenerse informados y participar activamente en los simulacros organizados por las autoridades para reforzar la preparación ante posibles emergencias.

Sismo asustó a limeños en
Sismo asustó a limeños en la madrugada de este jueves (Foto: X/Agencia Andina).

Fechas de los simulacros nacionales multipeligro durante el 2026

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha programado tres simulacros nacionales multipeligro para 2026, con la finalidad de reforzar la preparación ciudadana y asegurar que las familias identifiquen rutas de evacuación y puntos seguros de encuentro.

Las jornadas se desarrollarán el viernes 30 de mayo a las 10 a. m., el viernes 15 de agosto a las 3 p. m. y el lunes 13 de octubre a las 8 p. m., involucrando a organismos públicos, empresas privadas y la comunidad en ejercicios prácticos de evacuación, primeros auxilios y comunicación en situaciones de emergencia.

El cronograma anual también contempla dos simulacros específicos por sismo: uno regional multipeligro el miércoles 2 de abril y otro nacional con escenario de tsunami el miércoles 12 de noviembre, ambos previstos entre las 8 a. m. y las 2 p. m. Estas actividades buscan poner en práctica los protocolos de respuesta ante escenarios complejos y evaluar la capacidad operativa de los equipos de rescate.

La frecuencia de estos ejercicios favorece la consolidación de una cultura de prevención frente a fenómenos naturales como terremotos, inundaciones o incendios, optimizando la coordinación entre autoridades, personal de emergencia y vecinos para reducir riesgos y proteger vidas ante una emergencia real.

Temas Relacionados

sismoLimaIGPtemblorperu-noticias

Más Noticias

José María Balcázar EN VIVO en su primer día como presidente del Perú: actividades del mandatario elegido por el Congreso

La noche del miércoles, el congresista de Perú Libre ganó las elecciones internas en el Parlamento en un resultado inesperado y juramentó ante un auditorio con rala asistencia. Hay expectativa por sus primeras acciones

José María Balcázar EN VIVO

Avanza País critica a Rafael López Aliaga por la elección de José María Balcázar como nuevo presidente del Perú

El comunicado advierte que la elección del nuevo mandatario reabre el debate sobre el rumbo económico, institucional y democrático del país en un contexto de creciente polarización

Avanza País critica a Rafael

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Las ‘blanquiazules’ y ‘celestes’ debutaron con triunfos contundentes. Y le tocará el turno a las ‘santas, que se enfrentarán al equipo de Facundo Morando en el duelo peruano. Revisa los marcadores de cada encuentro

Resultados del Sudamericano de Clubes

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘íntimas’ y las ‘santas’ se enfrentan en un duelo clave por el Grupo A de la competencia continental. Revisa los detalles y sigue las incidencias en directo

Alianza Lima vs San Martín

Sorteo de La Tinka del miércoles 18 de febrero de 2026: estos son los números ganadores de la fecha

Conoce la jugada ganadora, la boliyapa y todos los ganadores que se llevaron dinero extra por jugar la lotería más popular del Perú

Sorteo de La Tinka del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José María Balcázar EN VIVO

José María Balcázar EN VIVO en su primer día como presidente del Perú: actividades del mandatario elegido por el Congreso

CNDDHH rechaza elección de José María Balcázar y advierte: “La defensa de la niñez es una obligación constitucional”

Keiko Fujimori cuestiona elección de José María Balcázar y anuncia confrontación política: “la democracia está en peligro”

José María Balcázar evaluará a todos los ministros y no descarta cambios en el Gabinete: “Vamos a evaluar a todos”

Presidente José María Balcázar se pronuncia por primera vez y descarta indultar a Pedro Castillo: “No está en agenda”

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya habría perdido un

Laura Spoya habría perdido un diente tras accidente, según Pati Lorena: “Está mejor, pero chimuela”

Magaly Medina califica de ‘colchón de paja’ a Andrea y muestra cifras reales: “Si ella fuera exitosa, seguiría aquí”

Flavia López desafía a Magaly Medina en vivo: “Le estoy dando contenido para que su rating crezca”

Tilsa Lozano y Phillip Butters se ríen del rating de Magaly Medina: “Dentro de poco la señora Gisela le dirá la cuatro puntos”

El trapero Kidd Keo anuncia su visita al Perú y relanza su hit ‘Vámonos 2.0’

DEPORTES

Resultados del Sudamericano de Clubes

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín HOY: partido por fecha 2 del Grupo A del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Pablo Lavandeira recibió duro castigo tras polémico reclamo: suspensión de varias fechas lo deja fuera ante Universitario

Pedro Gallese, impulsado por el recuerdo de su madre para trascender en Deportivo Cali: “Estoy seguro que ella quería que esté bien y preparado”