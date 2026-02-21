Encuentran a rescatista desaparecido en el río Rímac: Parque y albergue de Surco llevarán nombre del policía que intentó rescatar a perro

Policía fue arrastrado por el río Rímac cuando intentaba rescatar a un perro en peligro.

El nombre del suboficial de segunda Patrick Hiroshi Ospina Orihuela será recordado por siempre. El agente, miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), fue reportado como desaparecido en el río Rímac la mañana del viernes 20 de febrero.

El rescatista fue arrastrado con fuerza por el caudal cuando intentaba salvar a un perro atrapado cerca del puente Rayito El Sol, en el Cercado de Lima. Según relató la PNP, el animal se encontraba sobre una llanta en una pequeña isla de tierra en medio del río, lo que desencadenó la intervención de los equipos de rescate.

Lamentablemente, sus intentos se vieron interrumpidos debido a que las lluvias recientes incrementaron el flujo del río Rímac a niveles poco habituales, con un caudal de entre 60 y 70 metros cúbicos por minuto.

Lo encontraron sin vida

La desaparición de Ospina movilizó a decenas de agentes de la Policía Nacional, bomberos, drones y unidades de rastreo, que coordinaron la búsqueda a lo largo del río.

Tras una pausa obligada la noche del viernes debido a la falta de luz, las labores se reanudaron a primera hora del sábado 21 de febrero. Finalmente, la tarde de ese mismo día, el cuerpo del suboficial fue ubicado cerca de la desembocadura del río, en las inmediaciones de la Base Naval del Callao.

“Tras una ardua e incansable búsqueda, efectivos policiales hallaron el cuerpo sin vida del S2 PNP Patrick Ospina Orihuela, a la altura de la Base Naval del Callao, comunicó la Policía Nacional.

“Hoy despedimos a un valiente que, fiel a su vocación de servicio, no dudó en lanzarse al río Rímac para intentar rescatar a un perrito arrastrado por el caudal. Su acto refleja el espíritu solidario y el compromiso que distinguen a nuestros policías”, continuó la institución.

Autoridades confirmaron que el agente fue arrastrado por la corriente mientras intentaba rescatar a un perro, lo que activó un despliegue de búsqueda de emergencia. (Crédito: Latina Noticias)

Homenaje en Surco

En respuesta al impacto generado por el caso, el alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, informó a través de sus redes sociales que un parque y el albergue municipal de animales llevarán el nombre de Patrick Hiroshi Ospina.

El burgomaestre, compartido en su cuenta de X, plataforma antes conocida como Twitter, explicó que la decisión obedece al deseo de preservar la memoria del suboficial y honrar su gesto de servicio.

“Vecinos, conmovidos por el heroísmo del suboficial de segunda Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, de la Policía Nacional, quien demostró un gran valor al intentar rescatar a un perro en peligro; hemos decidido que nuestro albergue de mascotas llevará su nombre. Y, de igual manera, un parque de nuestro distrito recibirá el nombre de este héroe, cuyo valor es símbolo de amor hacia la vida de los más indefensos”, publicó Bruce.

La municipalidad indicó que estos espacios servirán para recordar la vocación y el compromiso social del agente. Colectivos de protección animal y usuarios en plataformas digitales manifestaron su apoyo al homenaje, señalando que actos de empatía como el de Ospina trascienden fronteras y dejan huella en la comunidad.

La familia de Patrick Ospina agradeció el respaldo recibido y solicitó que la memoria del agente inspire acciones de solidaridad y responsabilidad social, tanto en la protección animal como en la labor de los servidores públicos.