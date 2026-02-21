Cierran accesos a la vía expresa Línea Amarilla por labores de búsqueda de policía arrastrado por el río Rímac

Las labores de búsqueda del policía continúan la mañana de este sábado. Los bomberos y efectivos de la PNP redoblan esfuerzos (Créditos: Canal N).

Los accesos a la vía expresa Línea Amarilla permanecen cerrados la mañana de este sábabdo en dirección a Lima debido a la continuación de las labores de rescate para encontrar a Patrick Ospina Orihuela, suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) arrastrado por el río Rímac mientras intentaba salvar a un perro.

La concesionaria Lima Expresa estableció bloqueos a la altura del Puente del Ejército y en los ingresos desde Bella Unión y la vía de Evitamiento, recomendando a conductores buscar rutas alternativas para evitar mayores complicaciones en el tránsito capitalino.

Desde las primeras horas, un escuadrón del equipo de rescate de la PNP llevó a cabo el descenso inicial en la zona del puente del Ejército. La activación de las unidades se realizó a las cinco de la mañana y las maniobras comenzaron poco después, alrededor de las seis y diez. La labor de los agentes se focalizó en los puntos donde la corriente es más intensa y el acceso resulta peligroso, en coordinación permanente con otras entidades de auxilio.

Los usuarios deben tomar sus precuaciones ante esta medida - Créditos: @LimaExpresa.

En paralelo, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú desplegó personal en las riberas y utilizó un dron para monitorear los alrededores del cauce. Este sistema aéreo permite ampliar la supervisión y detectar cambios en la superficie del agua o la presencia de objetos relacionados con el suboficial desaparecido. La tecnología se integra a las estrategias terrestres, facilitando el rastreo en zonas de difícil acceso debido a la crecida del río.

En un sector del Callao, a la altura de Carmen de la Legua Reynoso, los bomberos observaron lo que parecería ser parte de la ropa utilizada por Patrick Iroshi Ospina Orihuela en el momento del accidente. El hallazgo motivó un enfoque especial de los recursos en ese tramo, con la esperanza de obtener avances en la localización del efectivo.

Cierran accesos a la vía expresa Línea Amarilla por labores de búsqueda de policía - Créditos: @LimaExpresa.

Crecida del río Rímac

El escenario de la búsqueda es especialmente complejo debido al aumento del caudal de los ríos en la región. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó el pasado 18 de febrero que tanto el Rímac como el Chillón experimentaron un incremento considerable en su flujo, activando el umbral de alerta amarilla en las zonas altoandinas.

Según datos oficiales, la estación hidrológica San Mateo, ubicada en la provincia de Huarochirí, registró para el río Rímac un caudal de 30.04 metros cúbicos por segundo (m³/s). Por su parte, el río Chillón superó el mismo umbral en dos puntos de la provincia de Canta, alcanzando en la estación Puente Magdalena 30.05 m³/s durante la madrugada.

Las intensas lluvias que afectan la sierra central han elevado considerablemente los niveles de ambos ríos, incrementando el riesgo en las operaciones de rescate. Las autoridades de la PNP y los bomberos continúan ajustando sus estrategias ante las condiciones meteorológicas adversas, manteniendo la prioridad en la seguridad de sus equipos y la eficacia de la búsqueda en los sectores más críticos de la cuenca.