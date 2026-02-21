Perú

Cierran accesos a la vía expresa Línea Amarilla por labores de búsqueda de policía arrastrado por el río Rímac

Lima Expresa estableció bloqueos en el Puente del Ejército y en los ingresos desde Bella Unión y la vía de Evitamiento

Guardar
Las labores de búsqueda del policía continúan la mañana de este sábado. Los bomberos y efectivos de la PNP redoblan esfuerzos (Créditos: Canal N).

Los accesos a la vía expresa Línea Amarilla permanecen cerrados la mañana de este sábabdo en dirección a Lima debido a la continuación de las labores de rescate para encontrar a Patrick Ospina Orihuela, suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) arrastrado por el río Rímac mientras intentaba salvar a un perro.

La concesionaria Lima Expresa estableció bloqueos a la altura del Puente del Ejército y en los ingresos desde Bella Unión y la vía de Evitamiento, recomendando a conductores buscar rutas alternativas para evitar mayores complicaciones en el tránsito capitalino.

Desde las primeras horas, un escuadrón del equipo de rescate de la PNP llevó a cabo el descenso inicial en la zona del puente del Ejército. La activación de las unidades se realizó a las cinco de la mañana y las maniobras comenzaron poco después, alrededor de las seis y diez. La labor de los agentes se focalizó en los puntos donde la corriente es más intensa y el acceso resulta peligroso, en coordinación permanente con otras entidades de auxilio.

Los usuarios deben tomar sus
Los usuarios deben tomar sus precuaciones ante esta medida - Créditos: @LimaExpresa.

En paralelo, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú desplegó personal en las riberas y utilizó un dron para monitorear los alrededores del cauce. Este sistema aéreo permite ampliar la supervisión y detectar cambios en la superficie del agua o la presencia de objetos relacionados con el suboficial desaparecido. La tecnología se integra a las estrategias terrestres, facilitando el rastreo en zonas de difícil acceso debido a la crecida del río.

En un sector del Callao, a la altura de Carmen de la Legua Reynoso, los bomberos observaron lo que parecería ser parte de la ropa utilizada por Patrick Iroshi Ospina Orihuela en el momento del accidente. El hallazgo motivó un enfoque especial de los recursos en ese tramo, con la esperanza de obtener avances en la localización del efectivo.

Cierran accesos a la vía
Cierran accesos a la vía expresa Línea Amarilla por labores de búsqueda de policía - Créditos: @LimaExpresa.

Crecida del río Rímac

El escenario de la búsqueda es especialmente complejo debido al aumento del caudal de los ríos en la región. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó el pasado 18 de febrero que tanto el Rímac como el Chillón experimentaron un incremento considerable en su flujo, activando el umbral de alerta amarilla en las zonas altoandinas.

Según datos oficiales, la estación hidrológica San Mateo, ubicada en la provincia de Huarochirí, registró para el río Rímac un caudal de 30.04 metros cúbicos por segundo (m³/s). Por su parte, el río Chillón superó el mismo umbral en dos puntos de la provincia de Canta, alcanzando en la estación Puente Magdalena 30.05 m³/s durante la madrugada.

Las intensas lluvias que afectan la sierra central han elevado considerablemente los niveles de ambos ríos, incrementando el riesgo en las operaciones de rescate. Las autoridades de la PNP y los bomberos continúan ajustando sus estrategias ante las condiciones meteorológicas adversas, manteniendo la prioridad en la seguridad de sus equipos y la eficacia de la búsqueda en los sectores más críticos de la cuenca.

Temas Relacionados

PNPLínea Amarillarío Rímacperu-noticias

Más Noticias

Multinacional Nestlé abandona el negocio heladero en todo el mundo: ¿helados D’Onofrio se van de Perú?

La operación contempla negociaciones avanzadas para transferir la división global de helados a Froneri, proceso que se desarrollaría progresivamente entre 2026 y 2027

Multinacional Nestlé abandona el negocio

Cronograma de pago ONP de marzo en Banco de la Nación, con fechas para Ley 19990 y 20530

Las pensiones empiezan a pagarse el viernes 6 de marzo, solo en dos semanas. Considera que las pensiones han subido en S/100 desde este febrero, pero solo para un grupo de jubilados

Cronograma de pago ONP de

Familiar de policía rescatista desaparecido en el río Rímac: “Su papá piensa que todavía puede haber esperanzas”

La tía del rescatista Patrick Ospina expresó que el padre del joven aún no asimila lo ocurrido y conserva la fe de hallarlo con vida

Familiar de policía rescatista desaparecido

Valentino Palacios reacciona a la aclaración de Gino Assereto: “Ya no me vinculen con nadie”

El tiktoker pidió públicamente dejar de ser vincularlo sentimentalmente con otros personajes tras el comunicado del popular “Tiburón”.

Valentino Palacios reacciona a la

Hijastro de la periodista Marisel Linares, Adrián Villar, sería el conductor que atropelló y mató a la deportista Lizeth Marzano

El caso ha dado un giro luego de revelarse el vínculo entre la periodista y el conductor involucrado en la muerte de Marzano, mientras la familia y el público pide explicaciones y transparencia al respecto

Hijastro de la periodista Marisel
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí podría presentar una

José Jerí podría presentar una demanda para anular su censura, advierte presidenta del TC

Dina Boluarte deberá devolver los gastos asumidos por el Estado si al término de los procesos se determina su responsabilidad

¿Cuándo saldrá libre Daniel Urresti luego de que el TC anuló su condena del caso Bustíos?

Defensa de José Balcázar asegura que peritaje niega perjuicio económico contra Colegio de Abogados de Lambayeque

Presidencia descarta otorgar indultos a procesados o condenados tras pedido de Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

Valentino Palacios reacciona a la

Valentino Palacios reacciona a la aclaración de Gino Assereto: “Ya no me vinculen con nadie”

Hijastro de la periodista Marisel Linares, Adrián Villar, sería el conductor que atropelló y mató a la deportista Lizeth Marzano

Jazmín Pinedo incómoda con Jota Benz por confirmar supuesto romance entre Gino Assereto y Valentino Palacios

Marisel Linares se pronuncia por muerte de Lizeth Marzano: auto implicado seguía a su nombre, pero afirma que ya no está en su poder

Gino Assereto niega romance con Valentino Palacios: “Tomo la decisión de cortar esta broma”

DEPORTES

Nolberto Solano considera que el

Nolberto Solano considera que el ciclo de Christian Cueva con la selección peruana acabó: “Por algo juega en Juan Pablo II”

A qué hora juega Alianza Lima vs Sesi HOY: partido por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

“Fuera Guede”, el grito de la hinchada de Alianza Lima contra el DT tras triunfo frente Sport Boys en Matute

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 21 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo