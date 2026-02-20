Perú

Sicarios matan a dos hombres en un local de comida en La Victoria y huyen a toda velocidad: cámaras de seguridad siguieron su escape

Las imágenes de seguridad muestran a los atacantes cruzando semáforos en rojo y desplazándose a alta velocidad por arterias principales, en una huida diseñada para evadir controles y dificultar su identificación

Las cámaras de seguridad registraron el escape de los asesinos, que huyeron en motocicleta tras acabar con la vida de dos hombres en un local de comida rápida en La Victoria. Fuente: Latina Noticias

Sicarios asesinaron a dos hombres en La Victoria la noche del miércoles, ejecutando un ataque planificado cerca de la avenida Palermo y generando conmoción en la urbanización Balconcillo. Las cámaras de seguridad locales registraron la veloz fuga de los responsables, información que ahora es clave en la investigación que dirige la Policía Nacional para dar con los autores materiales e identificar el móvil del doble homicidio.

Según detalló Trome, el ataque sucedió en la cuarta cuadra del jirón Las Esmeraldas. Las víctimas, identificadas como Víctor Santiago Garayar Sicha y Gian Carlos Velásquez Sinche, habían llegado poco antes al sitio a bordo de una camioneta roja y se encontraban comiendo dentro de un local de comida rápida, cuando fueron sorprendidos por dos sujetos armados. Los agresores irrumpieron en el establecimiento y dispararon más de diez veces, desencadenando momentos de pánico entre clientes y empleados.

Imágenes difundidas por Latina Noticias consignan el instante en que uno de los testigos gritaba a los policías: “Llévalo a ese hombre, está vivo”. Sin embargo, ambos heridos fallecieron en el Hospital Dos de Mayo como consecuencia de la gravedad de las heridas recibidas, incluidas múltiples lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego.

La policía investiga el doble homicidio de Víctor Santiago Garayar Sicha y Gian Carlos Velásquez Sinche en La Victoria, donde se hallaron drogas en el vehículo de las víctimas, apuntando a un ajuste de cuentas. (Composición: Infobae Perú)

Circunstancias de las víctimas y traslado a emergencias

Las víctimas mortales habían arribado poco antes al local en una camioneta roja. Una vez consumados los disparos, testigos y vecinos urgieron a los efectivos policiales para que las víctimas fueran trasladadas cuanto antes, expectativa que se extendió hasta el ingreso al Hospital Dos de Mayo. Allí, los médicos solo pudieron certificar el fallecimiento de ambos hombres debido a la extensión y gravedad de las heridas.

Latina Noticias informó que el crimen provocó pánico y preocupación en los residentes de la urbanización Balconcillo, quienes presionaron a los agentes para obtener una pronta intervención médica. Las imágenes de seguridad recolectadas, tanto del local como del entorno, han sido entregadas a las autoridades para robustecer la identificación y posterior captura de los asesinos.

Las primeras pesquisas en la zona incluyeron el levantamiento de los cuerpos por parte de agentes de la Policía Nacional y especialistas en criminalística. Autoridades del Ministerio Público participaron en las diligencias iniciales, recabando muestras y testimonios.

Agentes de la Policía Criminalística examinan un vehículo implicado en el doble homicidio por ajuste de cuentas en un local de comida rápida en La Victoria, donde Víctor Santiago Garayar Sicha y Gian Carlos Velásquez Sinche fueron asesinados. (Captura: Latina Noticias)

Entre los indicios clave, los investigadores hallaron en la camioneta de las víctimas bebidas alcohólicas, herramientas y celulares. Los peritos también recogieron casquillos de bala y elementos asociados a la escena. Más tarde, confirmaron la incautación de material que podría arrojar pistas sobre los últimos movimientos de los fallecidos.

La huida, evidencias en el vehículo y las primeras hipótesis

La fuga de los sicarios originó situaciones de riesgo para transeúntes y otros conductores. Las cámaras de La Victoria revelan cómo los individuos sorteaban luces rojas y avanzaban a alta velocidad por arterias principales, priorizando la evasión ante cualquier señal de tránsito. La utilización de cascos y la rapidez en la acción apuntan a una estrategia para dificultar su identificación.

Inmediatamente después del atentado, los atacantes escaparon en una motocicleta con cascos puestos, lo que dificultó su identificación. Las cámaras revelaron que, tras abandonar el jirón Las Esmeraldas a las 23:38, tomaron la avenida Palermo y, tras pasar varios semáforos sin detenerse, ingresaron a la avenida Canadá. Apenas tres minutos después, ya eran vistos por la avenida Parinacochas, dejando evidencia de la prisa con la que evadieron la escena del crimen.

Cámaras de seguridad registran la frenética huida en motocicleta de dos sicarios por las calles de La Victoria, tras el doble asesinato de Víctor Santiago Garayar Sicha y Gian Carlos Velásquez Sinche. (Composición: Infobae Perú)

Durante la inspección del vehículo rojo, los agentes incautaron varias bolsas con droga y latas de cerveza, así como herramientas y dispositivos móviles. Estos objetos forman parte de la investigación, pues podrían permitir reconstruir parte de las actividades previas y determinar las motivaciones del ataque.

Vecinos y testigos aseguraron haber escuchado al menos diez disparos mientras los dos hombres eran atacados. Los casquillos recuperados y los patrones de fuego servirán para establecer la dinámica exacta de los hechos y acotar la búsqueda de los involucrados.

Los investigadores manejan múltiples hipótesis sobre el móvil del crimen, aunque fuentes policiales consignadas por Trome descartan preliminarmente que se tratara de un asalto. No se sustrajeron pertenencias de valor y el accionar de los agresores fue directo contra las víctimas, lo que refuerza la versión de un ajuste de cuentas.

