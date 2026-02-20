Perú

Qué se celebra el 20 de febrero en el Perú: conmemoraciones históricas y culturales en el Perú

Las actividades de este día abarcan desde la celebración de figuras políticas nacionales hasta festividades de gratitud y jornadas dedicadas a la promoción de prácticas sociales y culturales en distintas regiones

Guardar
La efeméride abarca tanto homenajes
La efeméride abarca tanto homenajes a líderes nacionales como la preservación de prácticas culturales que refuerzan la identidad regional y colectiva (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 20 de febrero reúne en el Perú conmemoraciones históricas, culturales y sociales. En 1919 nació Luis Bedoya Reyes, líder del Partido Popular Cristiano y figura influyente en la política nacional.

La fecha también celebra el Día del Emoliente y bebidas andinas, que revaloran productos tradicionales. En Caracoto, región Puno, se realiza el Pago a la Pachamama, ritual agrícola de gratitud.

A nivel global, se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social, promovido por la Naciones Unidas, y el Día Internacional del Gato, dedicado a fomentar adopción y tenencia responsable.

20 de febrero de 1919 — nace Luis Bedoya Reyes, abogado y figura clave de la democracia peruana

Un día como hoy, en
Un día como hoy, en 1919, nació Luis Bedoya Reyes, abogado y dirigente que dejó huella en la política nacional, desde la alcaldía de Lima hasta la Constituyente. (Andina)

Luis Fernán Bedoya Reyes fue un abogado y dirigente político peruano que marcó la vida pública de su país durante gran parte del siglo XX.

Fue fundador del Partido Popular Cristiano y ocupó importantes cargos, entre ellos ministro de Justicia y alcalde de Lima, donde promovió obras urbanas. También participó en la Asamblea Constituyente de 1978 y fue candidato presidencial en dos ocasiones.

Su carrera estuvo ligada a la defensa de los valores democráticos y al desarrollo de agrupaciones políticas de centro. Llegó a cumplir un siglo de vida y se mantuvo activo en la reflexión política hasta su vejez, falleciendo a los 102 años de edad.

20 de febrero – Día del Emoliente, Quinua, Maca, Kiwicha y bebidas tradicionales peruanas

El calendario peruano marca este
El calendario peruano marca este día para honrar infusiones y granos ancestrales, patrimonio culinario que une tradición, identidad y bienestar. (Andina)

Perú conmemora cada 20 de febrero una jornada dedicada a sus bebidas naturales emblemáticas como el emoliente, la quinua, la maca y la kiwicha, resaltando tanto su valor cultural como nutricional.

Esta fecha fue declarada oficialmente para honrar la tradición ancestral y promover el consumo de estas infusiones y granos que forman parte del patrimonio culinario del país.

Las celebraciones incluyen actividades que exhiben la preparación, los ingredientes ancestrales y los beneficios para la salud que estas bebidas ofrecen, además de su importancia histórica en la dieta peruana, destacando su aporte de energía, minerales y bienestar general.

20 de febrero – Caracoto renueva su fe con el tradicional Pago a la Pachamama en Puno

La fe andina se expresa
La fe andina se expresa este día en Caracoto con el Pago a la Tierra, ceremonia colectiva que protege cultivos y reafirma la identidad altiplánica. (Perú Jamuy)

Cada 20 de febrero, en el distrito de Caracoto, provincia de San Román, región Puno, se realiza el tradicional Pago a la Pachamama, ceremonia andina de agradecimiento por los alimentos y la tranquilidad recibidos.

La festividad ocurre en temporada de carnavales y se extiende de domingo a sábado. Comuneros recorren las chacras con música de pinquillos, bombos y tarolas, mientras niños llevan globos y serpentinas.

En cada terreno ejecutan el churacuy, que consiste en enterrar frutas como la lúcuma en puntos específicos del cultivo. La jornada culmina con danzas colectivas y rituales orientados a proteger las actividades agropecuarias frente a fenómenos naturales adversos.

20 de febrero – Día Mundial de la Justicia Social: promover igualdad y dignidad humana

La fecha invita a reflexionar
La fecha invita a reflexionar sobre pobreza y exclusión, impulsando políticas que garanticen derechos y oportunidades para todos. (Freepik)

Cada 20 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007 para ser observado a partir de 2009.

La efeméride busca promover iniciativas que impulsen la equidad y reduzcan las desigualdades, como la mejora de condiciones laborales, la protección social y el acceso a la vivienda y la salud.

Esta jornada invita a los países a fomentar políticas que erradiquen la pobreza, favorezcan el empleo digno y refuercen la igualdad de oportunidades para todos, en consonancia con objetivos de desarrollo social global.

20 de febrero – Día Internacional del Gato, homenaje mundial a los felinos y su adopción

Esta fecha celebra a los
Esta fecha celebra a los felinos y recuerda la importancia del cuidado y la protección de animales domésticos. (Freepik)

Cada 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato en memoria de Socks, la mascota de la familia del expresidente estadounidense Bill Clinton, que murió en 2009. La fecha rinde tributo a los felinos y promueve su adopción y cuidado responsable.

Existen otras conmemoraciones dedicadas a estos animales: el 8 de agosto, impulsada por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal en 2002, y el 29 de octubre en Estados Unidos, creada por Colleen Paige. La jornada invita a apoyar refugios, proteger a los gatos callejeros y fortalecer la conciencia sobre su bienestar.

Temas Relacionados

EfeméridesEfemérides en PerúQué se celebraperu–noticias

Más Noticias

Darinka Ramírez rompe en llanto tras demanda de Jefferson Farfán y revela apoyo de su pareja con su hija

“Tiene que vivir en un hogar con amor”. La influencer aseguró que su pareja considera a su hija de tres años como propia y le prometió afrontar juntos cualquier proceso legal

Darinka Ramírez rompe en llanto

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys HOY: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Encuentro clave en La Victoria, donde ambos equipos están obligados a ganar para calmar momentáneamente la molestia de sus hinchas y dirigentes. Conoce los horarios del partidazo

A qué hora juega Alianza

Rodrigo González enfurece contra Neutro y otros streamers por apoyar a César Acuña: “No tienen educación ni criterio para preguntar”

El conductor calificó de irresponsable la participación de populares creadores de contenido en la campaña electoral, señalando la falta de preparación y el riesgo de influenciar a la juventud sin cuestionar la información

Rodrigo González enfurece contra Neutro

Jefferson Farfán demanda a Darinka Ramírez por tenencia compartida de su hija: busca modificar pensión y régimen de visitas

El proceso judicial abre un nuevo capítulo en los conflictos legales entre el exjugador y la madre de su primera hija

Jefferson Farfán demanda a Darinka

Resultados del Gana Diario hoy: números ganadores del sorteo del jueves 19 de febrero

¿Se rompió el pozo millonario este jueves? Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario hoy:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Prisión e inhabilitación para Walter

Prisión e inhabilitación para Walter Ayala: Los pedidos de la Fiscalía contra el exministro de Pedro Castillo por presuntos ascensos irregulares

José María Balcázar en su primer día como presidente del Perú: actividades del mandatario elegido por el Congreso

José María Balcázar no puede indultar a Pedro Castillo, pero ¿puede liberarlo bajo “derecho de gracia”? Esto dicen los expertos

José Balcázar es citado a juicio oral por presunta apropiación ilícita: PJ podría declararlo reo contumaz si no asiste

Alianza para el Progreso acusa a Renovación Popular de votar ‘de forma oculta’ por José María Balcázar: “Inclinaron la balanza”

ENTRETENIMIENTO

Darinka Ramírez rompe en llanto

Darinka Ramírez rompe en llanto tras demanda de Jefferson Farfán y revela apoyo de su pareja con su hija

Rodrigo González enfurece contra Neutro y otros streamers por apoyar a César Acuña: “No tienen educación ni criterio para preguntar”

Jefferson Farfán demanda a Darinka Ramírez por tenencia compartida de su hija: busca modificar pensión y régimen de visitas

Paula Arias celebra el éxito de ‘Mix Super Bowl’ con versión salsera de ‘Die With A Smile’: “La salsa está más viva que nunca”

Gisela Valcárcel aún cree en el amor, pero pone condición para volver a casarse: “Será con fogata y buena música”

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys HOY: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Ignacio Buse firma el batacazo en Río y elimina a Joao Fonseca, número 38 del mundo, para avanzar a los cuartos del final

Nolberto Solano considera que el ciclo de Christian Cueva con la selección peruana acabó: “Por algo juega en Juan Pablo II”

A qué hora juega San Martín vs Banco República: partido clave por fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Un gesto que no pasó desapercibido: así celebraron Ysabella Sánchez y Clarivett Yllescas el triunfo de Alianza Lima a San Martín