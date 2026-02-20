Qué se celebra el 20 de febrero en el Perú: conmemoraciones históricas y culturales en el Perú

La efeméride abarca tanto homenajes a líderes nacionales como la preservación de prácticas culturales que refuerzan la identidad regional y colectiva (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 20 de febrero reúne en el Perú conmemoraciones históricas, culturales y sociales. En 1919 nació Luis Bedoya Reyes, líder del Partido Popular Cristiano y figura influyente en la política nacional.

La fecha también celebra el Día del Emoliente y bebidas andinas, que revaloran productos tradicionales. En Caracoto, región Puno, se realiza el Pago a la Pachamama, ritual agrícola de gratitud.

A nivel global, se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social, promovido por la Naciones Unidas, y el Día Internacional del Gato, dedicado a fomentar adopción y tenencia responsable.

20 de febrero de 1919 — nace Luis Bedoya Reyes, abogado y figura clave de la democracia peruana

Un día como hoy, en 1919, nació Luis Bedoya Reyes, abogado y dirigente que dejó huella en la política nacional, desde la alcaldía de Lima hasta la Constituyente. (Andina)

Luis Fernán Bedoya Reyes fue un abogado y dirigente político peruano que marcó la vida pública de su país durante gran parte del siglo XX.

Fue fundador del Partido Popular Cristiano y ocupó importantes cargos, entre ellos ministro de Justicia y alcalde de Lima, donde promovió obras urbanas. También participó en la Asamblea Constituyente de 1978 y fue candidato presidencial en dos ocasiones.

Su carrera estuvo ligada a la defensa de los valores democráticos y al desarrollo de agrupaciones políticas de centro. Llegó a cumplir un siglo de vida y se mantuvo activo en la reflexión política hasta su vejez, falleciendo a los 102 años de edad.

20 de febrero – Día del Emoliente, Quinua, Maca, Kiwicha y bebidas tradicionales peruanas

El calendario peruano marca este día para honrar infusiones y granos ancestrales, patrimonio culinario que une tradición, identidad y bienestar. (Andina)

Perú conmemora cada 20 de febrero una jornada dedicada a sus bebidas naturales emblemáticas como el emoliente, la quinua, la maca y la kiwicha, resaltando tanto su valor cultural como nutricional.

Esta fecha fue declarada oficialmente para honrar la tradición ancestral y promover el consumo de estas infusiones y granos que forman parte del patrimonio culinario del país.

Las celebraciones incluyen actividades que exhiben la preparación, los ingredientes ancestrales y los beneficios para la salud que estas bebidas ofrecen, además de su importancia histórica en la dieta peruana, destacando su aporte de energía, minerales y bienestar general.

20 de febrero – Caracoto renueva su fe con el tradicional Pago a la Pachamama en Puno

La fe andina se expresa este día en Caracoto con el Pago a la Tierra, ceremonia colectiva que protege cultivos y reafirma la identidad altiplánica. (Perú Jamuy)

Cada 20 de febrero, en el distrito de Caracoto, provincia de San Román, región Puno, se realiza el tradicional Pago a la Pachamama, ceremonia andina de agradecimiento por los alimentos y la tranquilidad recibidos.

La festividad ocurre en temporada de carnavales y se extiende de domingo a sábado. Comuneros recorren las chacras con música de pinquillos, bombos y tarolas, mientras niños llevan globos y serpentinas.

En cada terreno ejecutan el churacuy, que consiste en enterrar frutas como la lúcuma en puntos específicos del cultivo. La jornada culmina con danzas colectivas y rituales orientados a proteger las actividades agropecuarias frente a fenómenos naturales adversos.

20 de febrero – Día Mundial de la Justicia Social: promover igualdad y dignidad humana

La fecha invita a reflexionar sobre pobreza y exclusión, impulsando políticas que garanticen derechos y oportunidades para todos. (Freepik)

Cada 20 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007 para ser observado a partir de 2009.

La efeméride busca promover iniciativas que impulsen la equidad y reduzcan las desigualdades, como la mejora de condiciones laborales, la protección social y el acceso a la vivienda y la salud.

Esta jornada invita a los países a fomentar políticas que erradiquen la pobreza, favorezcan el empleo digno y refuercen la igualdad de oportunidades para todos, en consonancia con objetivos de desarrollo social global.

20 de febrero – Día Internacional del Gato, homenaje mundial a los felinos y su adopción

Esta fecha celebra a los felinos y recuerda la importancia del cuidado y la protección de animales domésticos. (Freepik)

Cada 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato en memoria de Socks, la mascota de la familia del expresidente estadounidense Bill Clinton, que murió en 2009. La fecha rinde tributo a los felinos y promueve su adopción y cuidado responsable.

Existen otras conmemoraciones dedicadas a estos animales: el 8 de agosto, impulsada por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal en 2002, y el 29 de octubre en Estados Unidos, creada por Colleen Paige. La jornada invita a apoyar refugios, proteger a los gatos callejeros y fortalecer la conciencia sobre su bienestar.