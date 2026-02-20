Alianza para el Progreso pide a José Balcázar mantener a los titulares del MEF, Produce, Mincetur y Cancillería

Alianza para el Progreso pide mantener a ministros clave para garantizar estabilidad económica (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El partido Alianza para el Progreso (APP) pidió públicamente al presidente José María Balcázar mantener en sus cargos a los titulares de los ministerios de Economía y Finanzas, Producción, Comercio Exterior y Turismo, y Relaciones Exteriores durante los cinco meses restantes de su mandato. Según la agrupación política, liderada por César Acuña, la medida busca garantizar la continuidad de las políticas públicas ya implementadas y evitar desequilibrios en la gestión económica del país.

El comunicado, compartido a través de las redes sociales oficiales del partido, enfatiza que “la estabilidad económica no es un tema político, es una necesidad nacional”. APP subraya que la alteración de las reglas fiscales podría afectar el empleo, la inversión privada y la estabilidad financiera, generando incertidumbre en sectores fundamentales de la economía peruana.

Izquierda José María Balcázar arrastra múltiples cuestionamientos. Foto: Presidencia

Política fiscal y equilibrio macroeconómico

En su pronunciamiento, la organización señaló que la política fiscal vigente es un pilar para mantener el equilibrio macroeconómico, y que cualquier modificación podría poner en riesgo el bienestar de millones de ciudadanos, especialmente los más vulnerables.

“Alterar las reglas fiscales o generar incertidumbre pondría en riesgo el empleo, la inversión y el bienestar de millones de peruanos, especialmente de los más vulnerables”, indica el comunicado.

APP destacó que, a solo cinco meses del cambio de mando presidencial, resulta crucial la permanencia de los ministros de los sectores mencionados para asegurar la continuidad de las políticas públicas en marcha. La solicitud también busca enviar un mensaje de responsabilidad y estabilidad frente a posibles decisiones que afecten la economía del país durante la transición.

APP advierte que modificar política fiscal pondría en riesgo empleo e inversión. (Foto: FB/@APP)

Crecimiento y estabilidad

El partido reafirmó su compromiso con un crecimiento económico con rostro humano, resaltando la importancia de proteger el empleo y garantizar la estabilidad financiera.

“Desde APP reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la estabilidad, el crecimiento económico con rostro humano y la protección del empleo como base para el progreso del país”, señala el pronunciamiento.

De esta manera, APP se posiciona como una fuerza política que busca influir en las decisiones del nuevo gobierno, enfatizando que la continuidad de los ministros y la política fiscal vigente es un asunto de interés nacional y no de carácter político. La agrupación liderada por César Acuña continuará difundiendo sus pronunciamientos a través de sus canales oficiales, reforzando su enfoque en estabilidad económica y protección social.

El Ministerio de Economía aprobó una nueva UIT .Foto: Andina / Andina

SNMPE pide elecciones transparentes

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló que el gobierno de transición del presidente José María Balcázar tiene como principal responsabilidad garantizar la gobernabilidad, la estabilidad jurídica y un proceso electoral transparente. En un comunicado, el gremio sostuvo que el mayor reto de la actual administración es asegurar una transición ordenada que preserve la institucionalidad democrática en el país y fortalezca la confianza ciudadana en las elecciones.

El pronunciamiento indica que, en la actual coyuntura, el Poder Ejecutivo debe actuar con prudencia y responsabilidad dentro del marco constitucional, asumiendo el rol de garante de comicios transparentes en los que se respete el voto de todos los peruanos. Asimismo, exhortó a liderar con decisión una estrategia integral para reforzar la seguridad ciudadana y enviar señales claras de continuidad en las políticas orientadas a la reactivación económica y al equilibrio fiscal.

El gremio empresarial también subrayó la importancia de respetar la estabilidad jurídica como condición necesaria para sostener las inversiones privadas. En ese sentido, destacó que el sector minero energético constituye un motor estratégico para el desarrollo nacional, por lo que requiere reglas claras y un entorno social pacífico que permita seguir generando recursos económicos y empleo formal en el país.