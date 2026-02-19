Qué se celebra el 19 de febrero en el Perú: fecha clave para el arte, política y sociedad

¿Qué pasó un día como hoy? El 19 de febrero recuerda hechos y nacimientos relevantes en la historia peruana. Ese día, en 1863, nació Augusto B. Leguía, presidente en dos periodos y figura central del siglo XX, cuyo segundo mandato impulsó modernización y obras públicas.

En 1929 se inauguró el Parque de la Reserva en Lima, hoy famoso por el Circuito Mágico del Agua. También se conmemoran los nacimientos del escritor Alfredo Bryce Echenique en 1939, autor de Un mundo para Julius; del periodista y novelista Jaime Bayly en 1965; y de la cantante Fabiola de la Cuba en 1966, destacada intérprete de música peruana.

19 de febrero de 1863 – Nacimiento de Augusto Bernardino Leguía Salcedo, presidente peruano y figura histórica del siglo XX

Un día como hoy nació en Lambayeque Augusto B. Leguía, figura central de la política nacional y protagonista de un extenso periodo de transformaciones. (BNP)

Augusto Bernardino Leguía y Salcedo, nacido el 19 de febrero de 1863 en Lambayeque, fue un destacado político e influyente presidente del Perú. Desarrolló una carrera pública extensa, ocupando la jefatura del Estado en dos periodos: de 1908 a 1912 y de 1919 a 1930.

En su primer mandato promovió reformas económicas y administrativas que impulsaron el desarrollo nacional. Su segundo periodo, conocido como el Oncenio, estuvo marcado por modernización, grandes obras públicas y cambios constitucionales tras un golpe de Estado en 1919.

Leguía también participó en negociaciones de tratados fronterizos y promovió iniciativas institucionales. Su gobierno terminó en 1930 tras un levantamiento militar, y falleció pocos años después el 6 de febrero de 1932.

19 de febrero de 1929 – Inauguración del Parque de la Reserva, emblemático espacio histórico de Lima

En 1929 se inauguró en Lima el Parque de la Reserva, recinto histórico que décadas después incorporó el reconocido complejo de fuentes cibernéticas. (Andina)

El Parque de la Reserva, situado en el Cercado de Lima, fue inaugurado el 19 de febrero de 1929 durante el gobierno de Augusto B. Leguía. Concebido por el arquitecto francés Claude Sahut, el recinto se creó como homenaje a los reservistas que defendieron la capital en las batallas de San Juan y Miraflores durante la Guerra del Pacífico.

Está ubicado entre las avenidas Petit Thouars, Arequipa y el Paseo de la República. En 2007 fue renovado para incorporar el Circuito Mágico del Agua, que reúne 13 fuentes cibernéticas y posee un récord Guinness. Ofrece espectáculos de luces, música, áreas verdes y la histórica Casa Sabogal.

19 de febrero de 1939 – Alfredo Bryce Echenique, novelista peruano clave en la literatura latinoamericana

La fecha conmemora el nacimiento de Bryce Echenique, autor de Un mundo para Julius y referente de la literatura latinoamericana. (Andina)

Alfredo Marcelo Bryce Echenique nació el 19 de febrero de 1939 en Lima y se convirtió en uno de los escritores peruanos más influyentes del siglo XX. Formado en Derecho y Letras, estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y continuó su educación en Francia.

Su obra destaca por novelas como Un mundo para Julius, galardonada con el Premio Nacional de Literatura en 1972, donde retrata con ironía y profundidad la sociedad peruana.

Bryce vivió en Europa y Estados Unidos enseñando literatura, y regresó a Perú tras décadas en el extranjero. Su narrativa, traducida en múltiples idiomas, explora temas como el amor, la soledad y la condición humana.

19 de febrero de 1965 – Jaime Bayly Letts, periodista, novelista y presentador peruano-estadounidense de amplia trayectoria

El 19 de febrero de 1965 nació Jaime Bayly, periodista y novelista que destacó por su estilo directo en televisión y por su producción literaria. (Andina)

Jaime Bayly Letts nació el 19 de febrero de 1965 en Lima y se consolidó como una figura influyente en televisión, periodismo y literatura hispanoamericana. Inició su carrera en pantalla en 1983 y alcanzó notoriedad por su estilo polémico y directo al entrevistar a celebridades y políticos.

En 1994 debutó como novelista con No se lo digas a nadie, obra que ayudó a forjar su reputación literaria y que fue adaptada al cine. Bayly ha publicado numerosas novelas y recibido varios premios, incluidos tres premios Emmy por su labor televisiva.

Su escritura, que mezcla ficción y elementos autobiográficos, explora temas sociales con agudeza. Bayly reside en Estados Unidos y mantiene presencia en medios y plataformas digitales.

19 de febrero de 1966 – Fabiola de la Cuba Carrera, cantante peruana y embajadora de la música criolla

En 1966 vino al mundo Fabiola de la Cuba, voz representativa de la música nacional y promotora cultural dentro y fuera del país. (Andina)

Fabiola María de la Cuba Carrera nació el 19 de febrero de 1966 en Lima y se consolidó como una de las voces más representativas de la música peruana. Inició su carrera artística en agrupaciones como Vecinos de Juan y Los Hijos del Sol, y desde 1996 ha desarrollado una trayectoria como solista destacada por la fusión del repertorio criollo con otras sonoridades culturales.

Representó al Perú en importantes festivales internacionales y ha liderado grandes espectáculos que han integrado música y danza tradicional.

Su labor artística la ha convertido en embajadora cultural, llevando la música nacional a escenarios dentro y fuera del país. Además, ha sido reconocida con distinciones por su aporte a la cultura nacional.