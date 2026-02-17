Perú

Yahaira Plasencia se presenta en EE. UU., pero show luce con poco público: Magaly Medina lo calificó de ‘fracaso’

Imágenes difundidas en Magaly TV La Firme mostraron el local en Virginia se muestra semivacío y generaron duros comentarios de la presentadora de ATV

Pese al concierto en Virginia, la cantante mantiene otras fechas programadas en su gira internacional. ATV / Magaly TV La Firme.

La reciente presentación de la salsera Yahaira Plasencia en los Estados Unidos volvió a colocar su nombre en el centro del debate mediático luego de que el programa Magaly TV: La Firme difundiera imágenes en las que se apreciaba un local con poco público durante uno de sus conciertos en Virginia.

Las escenas, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, generaron comentarios sobre el nivel de convocatoria de la artista en el extranjero y provocaron una dura reacción de la conductora Magaly Medina, quien no dudó en calificar el espectáculo como un ‘fracaso’.

El reportaje emitido en televisión mostró imágenes del show realizado el viernes 13, en un establecimiento de Virginia donde, según las tomas difundidas, se apreciaban mesas vacías y un número reducido de asistentes. La secuencia fue presentada en el marco de un informe sobre las actividades de figuras del espectáculo durante el fin de semana, coincidente con las celebraciones por el Día de San Valentín, una fecha en la que muchos eventos suelen convocar mayor público.

Magaly Medina califica de "fracaso"
Durante la narración del informe, el programa planteó la situación con un tono irónico, señalando: “¿Este viernes trece fue su día de mala suerte? Porque en este local que la contrataron en Virginia, no tuvo el aforo esperado (música animada). Ese fue el fin de semana del amor de nuestros faranduleros que salieron a divertirse en pareja o solitos, siendo atrapados no por la flecha de Cupido, pero sí por nuestros lentes fisgones (música animada)”, se escuchó en la voz en off del reportaje.

Las imágenes, que mostraban a la cantante interpretando su repertorio en el escenario, fueron acompañadas por comentarios en el set. Magaly Medina, al observar el material, pidió más detalles sobre el lugar y la ciudad donde se había realizado el evento, antes de emitir su opinión en vivo.

“Oye, y la Yahaira, eso fue en Estados Unidos, ¿no? ¿En qué parte de Estados Unidos, exactamente? Alguien nos dice. Se presentó allá y, miren, poquísima gente. Cuatro gatos en Virginia, cuatro gatos. Y no podemos decir que ahí no hay peruanos. Hay muchos peruanos en Virginia, en Washington, muchísimos peruanos. Pero miren, el local vacío, demasiado grande”, comentó la conductora mientras se repetían las imágenes en pantalla.

Magaly Medina lanza dura crítica
Magaly Medina le dice ‘fracaso’ a concierto de Yahaira Plasencia

La periodista continuó su análisis cuestionando el tamaño del recinto elegido para el espectáculo y sugiriendo, con tono sarcástico, que un espacio más pequeño habría disimulado la baja asistencia. “La próxima, los empresarios que la contraten, háganle un favor, contrátenle un lugarcito pequeñito, ¿no? Esas discos chiquitas, acogedoras, para que no se note. Con la justa creo que hay veinte personas ahí, no más, ¿no?”, añadió.

A lo largo de su intervención, Medina insistió en que la respuesta del público es el principal indicador del éxito de un artista en vivo. Según su punto de vista, cuando un cantante logra conectar con la audiencia, el interés se traduce en la venta de entradas y en locales llenos.

“O sea, de verdad, no habla nada bien del jale que pueda tener, del éxito con el público, porque la gente si, si quiere escucharte cantar, escuchar tu, tu, tu música, bailar al ritmo de tus canciones, pues compra sus entradas y va. Pero eh, ahí nada, nada. Eso se puede llamar un fracaso. Eso es un fracaso de presentación”, concluyó.

