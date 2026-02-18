Perú

“El hombre de los mil nombres”: así fue detenido el peruano Julio Alexander Bernales en España

El criminal peruano fue intervenido en territorio español tras una orden de captura internacional por presunta tenencia de explosivos

Julio Alexander Bernales, conocido como el 'Hombre de los Mil Nombres' y presunto miembro de la banda 'Los Terribles del 17', fue capturado en España. Este criminal tiene un largo historial que incluye una fuga de un penal de máxima seguridad, el uso de múltiples identidades falsas e incluso la alteración de sus huellas dactilares para evadir a la justicia.

Vestía una polera gris, llevaba el cabello canoso y se desplazaba en una silla de ruedas eléctrica. Así fue detenido en España el peruano Julio Alexander Bernales, conocido por las autoridades como ‘El hombre de los mil nombres’ debido al uso sistemático de identidades falsas para evadir a la justicia.

La captura fue informada por la policía española a través de sus redes sociales oficiales. Sobre él pesaba una orden de detención internacional con fines de extradición por el presunto delito de tenencia de explosivos. Además, era señalado como presunto integrante de la organización criminal ‘Los Terribles del 17′.

Bernales, de 52 años, arrastra un amplio historial delictivo que incluye una fuga del penal de Challapalca y recientes investigaciones por delitos graves.

De acuerdo con información policial, Bernales fugó del establecimiento penitenciario de Challapalca el 19 de febrero de 2012 junto a otros internos, pero fue recapturado y continuó cumpliendo condena hasta 2021. Un mes después de recuperar la libertad, en octubre de ese año, fue víctima de un ataque armado en la avenida Alfredo Mendiola, en Lima, donde recibió disparos por la espalda que le ocasionaron la pérdida de movilidad en las piernas. Durante ese episodio, intentó identificarse con una nacionalidad extranjera, dejando al descubierto el uso reiterado de identidades falsas.

Julio Alexander Bernales, líder de la banda criminal 'Los Terribles del 17', aparece en una imagen compuesta que documenta su detención y procesamiento en España tras su captura.

En octubre de 2024 fue nuevamente intervenido por agentes del Escuadrón Los Halcones de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el cruce de las avenidas Los Alisos y Canta Callao, tras detectarse que el vehículo en el que se desplazaba realizaba maniobras sospechosas. Según la Policía, en su poder se halló dinamita con detonador y mecha.

En ese momento registraba una requisitoria vigente por el delito de cohecho y afrontaba investigaciones por robo agravado y extorsión, además de estar vinculado a presuntas actividades de marcaje y reglaje. La reciente captura en España fue informada por la policía de ese país a través de canales oficiales. Las autoridades peruanas indicaron que existía una orden de detención para su extradición por el delito de tenencia de explosivos y destacaron la coordinación internacional sostenida en los últimos meses, la cual habría permitido ubicar y detener a ciudadanos con procesos pendientes en el Perú.

Un elemento que llamó la atención en este caso fue la presunta eliminación intencional de sus huellas dactilares para dificultar su identificación. Especialistas explicaron que, pese a estas maniobras, existen múltiples métodos técnicos y morfológicos que permiten establecer la identidad de una persona.

En los próximos días se espera conocer mayores detalles sobre el proceso de extradición y las diligencias que deberán cumplirse para su eventual traslado al Perú, donde enfrentaría los cargos pendientes ante la justicia.

¿Qué se sabe de ‘Los Terribles del 17′?

De acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales tras la captura de Julio Alexander Bernales en España, “Los Terribles del 17” sería una organización criminal de origen peruano presuntamente vinculada a delitos como tenencia de explosivos, extorsión y otras acciones violentas. El nombre del grupo ha sido mencionado en comunicados policiales y coberturas periodísticas relacionadas con este caso.

No obstante, hasta el momento no existe información pública amplia que detalle su estructura, tiempo de operación o número de integrantes, más allá de las referencias asociadas al detenido. Las investigaciones continúan y se espera que las autoridades peruanas y extranjeras precisen mayores alcances sobre la presunta organización en el marco del proceso judicial y de extradición.

