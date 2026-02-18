Perú

El estado del tiempo en Trujillo para mañana

Trujillo se encuentra en la costa norte de Perú, a nivel del mar, lo que modera las temperaturas y mantiene una humedad relativa moderada

Guardar
Conocida como la "ciudad de
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima permite anticiparse a posibles condiciones meteorológicas adversas, lo que resulta esencial para planificar actividades al aire libre, viajes o eventos importantes. Saber si lloverá, hará calor extremo o si habrá temperaturas bajas facilita tomar decisiones informadas, como llevar ropa adecuada, elegir un medio de transporte seguro o incluso reprogramar actividades para evitar inconvenientes.

En este contexto, para este jueves, 19 de febrero el pronóstico del clima es:

Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo cubierto con lluvia al atardecer y por la noche. Por su parte, la temperatura máxima será de 29ºC, mientras que la mínima de 22ºC.

El clima promedio en Trujillo

El clima de Trujillo es
El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

La estación invernal, que va de junio a septiembre, se distingue en Trujillo por la persistencia de cielos cubiertos y la aparición de la neblina llamada “garúa”, la cual disminuye la radiación solar sin provocar una baja considerable en las temperaturas. La humedad relativa permanece elevada, pero las precipitaciones se mantienen poco habituales.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), la ciudad experimenta un clima cálido y seco gran parte del año. La temperatura media anual oscila entre 17 ℃ y 23 ℃, con escasa variabilidad térmica. Las lluvias son bajas y se concentran en los primeros meses, situando a la ciudad entre las menos lluviosas del país.

Durante el verano, que abarca de diciembre a marzo, el termómetro marca valores algo superiores y el calor se percibe con mayor intensidad, pero el ambiente sigue siendo moderado frente a otras ciudades sobre la costa. La brisa proveniente del mar ayuda a conservar una atmósfera agradable, lo que favorece tanto a residentes como visitantes.

El mejor momento para visitar Trujillo

Trujillo cuenta con gran riqueza
Trujillo cuenta con gran riqueza cultural que lo posicionan como uno de los principales centros turísticos del país. (composición/ Infobae)

La mejor temporada para visitar la ciudad es entre enero y abril, durante el verano austral, cuando el clima es cálido, soleado y más estable, con temperaturas promedio entre 22°C y 28°C y máximas que pueden alcanzar los 30°C. Esta época ofrece días despejados, ideales para explorar sitios arqueológicos como Chan Chan, las Huacas del Sol y de la Luna, o disfrutar de la playa en Huanchaco, un balneario popular para el surf y los paseos en caballitos de totora.

Además, coincide con el Festival Nacional de la Marinera en enero, una celebración cultural vibrante que atrae a visitantes nacionales e internacionales, mostrando el baile típico trujillano. La baja probabilidad de lluvias (menos de 10 mm anuales, según SENAMHI) asegura que las actividades al aire libre sean placenteras y sin interrupciones.

En contraste, los meses de invierno (junio a agosto) son más frescos, con temperaturas entre 17°C y 22°C, pero suelen presentar neblina matutina y días nublados, lo que puede restar atractivo a las actividades al aire libre. La temporada de transición (septiembre a noviembre) es una alternativa viable, con clima más cálido y menos turistas, pero no alcanza la vivacidad cultural ni las condiciones óptimas de enero a abril.

Temas Relacionados

Clima en TrujilloPronóstico del tiempo TrujilloEstado del tiempo en TrujilloClima en PerúÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Alianza Lima vs Banco República EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Se juega el primer set. Las ‘blanquiazules’ se miden con el equipo uruguayo, dando inicio a su camino hacia el Mundial. Sigue las incidencias de este emocionante duelo

Alianza Lima vs Banco República

Cristiano Ronaldo desafía a Renato Tapia: se enfrentarán por los cuartos de final de la Champions League 2 de Asia

El Al Nassr accedió a la siguiente instancia del circuito de segundo orden de la región oriental tras dejar en el camino a Arkadag. Su siguiente oponente será el Al Wasl

Cristiano Ronaldo desafía a Renato

Cuadros oficiales de José Jerí quedaron sin colgar en ministerios: llegaron cuando el Congreso ya había aprobado su censura

Un oficio múltiple ordenaba exhibir la fotografía oficial en todas las dependencias del Ejecutivo. El trámite administrativo continuó mientras el Congreso aprobaba su salida tras 130 días en el cargo

Cuadros oficiales de José Jerí

Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Clima en Tarapoto: el estado

Fuerza Popular de Keiko Fujimori apoyaría a Héctor Acuña para un eventual cargo como presidente interino

La presunta movida parlamentaria respondería a discrepancias internas y al reacomodo de alianzas luego de la salida del séptimo mandatario en diez años, en un escenario de negociaciones contrarreloj

Fuerza Popular de Keiko Fujimori
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fuerza Popular de Keiko Fujimori

Fuerza Popular de Keiko Fujimori apoyaría a Héctor Acuña para un eventual cargo como presidente interino

Colegio de Abogados de Lambayeque rechaza candidatura de José Balcázar: “No puede ni debe ser elegido presidente”

José Jerí se despide de la presidencia del Perú con video de TikTok: “Gracias por tanto, nos vemos pronto”

Gahela Cari, activista trans y candidata, lleva 48 horas detenida sin cargos: CNDDHH denuncia lesiones por represión policial

EN VIVO | Nuevo presidente del Perú: Congreso elige hoy al sucesor de José Jerí entre cuatro candidatos

ENTRETENIMIENTO

Anelhí Arias arremete contra Pamela

Anelhí Arias arremete contra Pamela López en redes: “como te picas cuando te dicen tus verdades”

Rebeca Escribens destapa uno de los motivos por el que Hugo García y Alessia Rovegno terminaron: “Él quería una familia, ella todavía no”

Gisela Valcárcel marca distancia de Pati Lorena y cuestiona sus comentarios en redes sociales: “no somos amigas”

Maju Mantilla confiesa que aún hay amor por Gustavo Salcedo y minimiza a María Pía Vallejos tras polémica

Camila Diez Canseco revela que vive un nuevo amor y atraviesa un momento de plenitud personal: “me da mucha paz”

DEPORTES

Cristiano Ronaldo desafía a Renato

Cristiano Ronaldo desafía a Renato Tapia: se enfrentarán por los cuartos de final de la Champions League 2 de Asia

Alianza Lima vs Banco República EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

DT de Universitario pone en duda la convocatoria de Sekou Gassama ante Sporting Cristal: “Está con déficit físico”

Guillermo Viscarra aclara el alcance de su lesión y llama a la calma por el tumultuoso momento que atraviesa Alianza Lima en Liga 1 2026

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima