Qué se celebra el 17 de febrero en el Perú: figuras y acuerdos que moldearon la proyección internacional

Esta fecha reúne acontecimientos relevantes en la memoria nacional, desde nacimientos y fallecimientos de figuras influyentes hasta la firma de pactos de paz y la instauración de jornadas internacionales de concienciación (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 17 de febrero reúne hechos significativos en la historia peruana. En 1914 nació Juan Miguel Bákula Patiño, diplomático e historiador que defendió la tesis de las 200 millas marítimas y publicó más de 40 libros.

En 1918 falleció Manuel Elías Bonnemaison, diplomático y educador con destacada labor internacional. En 1967 murió Ciro Alegría, autor de ‘El mundo es ancho y ajeno’ y figura central del indigenismo literario.

En 1995 se firmó la Declaración de Paz de Itamaraty, que puso fin a la Guerra del Cenepa. Además, se conmemora el Día Internacional del Juego Responsable.

17 de febrero de 1914 – Nace Juan Miguel Bákula Patiño, diplomático, historiador y escritor peruano

Juan Miguel Bákula fue una figura clave de la diplomacia peruana y defensor de las 200 millas marítimas en foros internacionales. (Andina)

Juan Miguel Bákula Patiño nació el 17 de febrero de 1914 en Huacho y se destacó como diplomático, historiador y autor peruano. Ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores en la década de 1930 y desarrolló una carrera de varias décadas en la diplomacia nacional, ocupando cargos como director de fronteras, viceministro de Relaciones Exteriores y embajador en Francia.

Fue pieza clave en la defensa de la tesis de las 200 millas del mar territorial peruano y desempeñó roles relevantes en foros internacionales como la Comisión Permanente del Pacífico Sur.

Bákula también publicó más de 40 libros sobre historia y política exterior, obtuvo numerosas condecoraciones y recibió el grado de doctor honoris causa antes de fallecer en 2010.

17 de febrero de 1918 – Fallece Manuel Elías Bonnemaison, diplomático y educador peruano destacado

Un día como hoy falleció Bonnemaison, diplomático que ejerció funciones en Europa y América y dejó influencia en la vida cultural peruana. (BNP)

Manuel Elías Bonnemaison murió el 17 de febrero de 1918 y es recordado como un destacado diplomático, educador y periodista del Perú. Nacido en Lima en 1841, se formó en derecho y dedicó buena parte de su vida al servicio público en el extranjero.

Fue ministro plenipotenciario en diversos países como Italia, Argentina, Chile, Venezuela y Ecuador, representando a la nación en misiones clave. Además de su labor diplomática, promovió la educación y el periodismo, y participó en movimientos intelectuales de su época.

Su carrera combinó funciones públicas con iniciativas culturales, consolidándose como una figura influyente en la vida política y educativa del país durante finales del siglo XIX y principios del XX.

17 de febrero de 1967 – Fallece Ciro Alegría Bazán, novelista, periodista y figura política peruana

Esta fecha conmemora la partida de Ciro Alegría, escritor y congresista que retrató la realidad andina en la narrativa peruana. (Andina)

Ciro Alegría Bazán falleció el 17 de febrero de 1967 y es considerado uno de los más grandes novelistas del Perú.

Nacido el 4 de noviembre de 1909 en Sartimbamba, La Libertad, desarrolló una carrera diversa como escritor, periodista y político que dejó una profunda huella en la cultura peruana.

Su obra “El mundo es ancho y ajeno” se convirtió en un referente de la narrativa indigenista y ganó reconocimiento internacional tras recibir un importante premio literario en 1941, lo que le otorgó difusión más allá de las fronteras nacionales. Además de su labor literaria, incursionó en la política y fue diputado en el Congreso peruano.

17 de febrero de 1995 – Se firma la Declaración de Paz de Itamaraty que puso fin a la Guerra del Cenepa

Un día como hoy se pactó el cese de hostilidades entre Perú y Ecuador, paso decisivo hacia la delimitación fronteriza definitiva. (Andina)

La Declaración de Paz de Itamaraty fue suscrita el 17 de febrero de 1995 en Brasilia y permitió detener los enfrentamientos entre Perú y Ecuador en la zona del Cenepa. El acuerdo dispuso un alto al fuego inmediato, la separación de fuerzas y la creación de un área sin presencia militar.

También estableció la supervisión de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro mediante la Misión de Observadores Militares.

Firmado por los vicecancilleres Eduardo Ponce Vivanco y Marcelo Fernández de Córdoba, el documento reactivó el diálogo bilateral y sentó las bases para el Acta de Brasilia de 1998, que fijó la frontera definitiva.

17 de febrero – Día Internacional del Juego Responsable

Cada 17 de febrero se refuerza el llamado a la moderación en actividades de azar y a la protección de personas vulnerables. (Freepik)

El 17 de febrero se conmemora el Día Internacional del Juego Responsable, una fecha dedicada a fomentar hábitos de entretenimiento que eviten la adicción y los riesgos asociados al juego.

La jornada busca concienciar sobre la importancia de mantener el control y establecer límites saludables al participar en actividades lúdicas, sean apuestas, casino o juegos en línea.

También pretende destacar la necesidad de apoyo profesional para quienes enfrentan problemas relacionados con el juego excesivo, así como promover políticas y prácticas que protejan a los jugadores vulnerables. La fecha brinda una oportunidad para educar sobre los signos de comportamiento problemático y alentar entornos seguros y conscientes para el ocio.