Nesty, expareja de Mayra Goñi, lanza tema con Tito el Bambino y alista su regreso a Perú

El cantante cubano Nesty sorprendió a sus seguidores tras presentar “Los Despechaos”, una colaboración junto a Dale Pututi y Tito el Bambino, que suma más de un millón de reproducciones en plataformas digitales y marca el inicio de su regreso a Perú.

Nesty y Dale Pututi unieron fuerzas con el reconocido artista puertorriqueño Tito el Bambino para lanzar un sencillo que rápidamente escaló en los rankings virales de YouTube y Spotify en países como Estados Unidos, España y varios de Latinoamérica, incluido Perú.

El tema, que se inscribe en el género de reparto cubano, se destaca por un coro que conecta con quienes atraviesan rupturas sentimentales: “Yo no te olvidé, pero me va bonito/ Todavía te extraño pero se hace alguito/ Y tú con pieza nueva ya te publicaste/ Muchas felicidades si me superaste”.

La presencia de Nesty en el país sudamericano ha generado expectativa entre sus seguidores. El artista expresó su entusiasmo por volver a Perú y compartir escenario con Dale Pututi, con quien ya viene trabajando en diferentes proyectos.

“Estoy feliz de regresar al Perú, cada vez que llego me siento como en casa, no hay ningún otro país que me reciba tan bien como aquí. Ahora vengo con mi hermano Dale Pututi, con quien desde hace un tiempo estamos haciendo un lindo dúo musical”, sostuvo el cantante.

La dupla de Nesty y Dale Pututi cuenta con un historial de éxitos, incluyendo títulos como “Tata la Conga”, “La Rumba”, “Amigo”, “Luna” y “Mal Necesario”, este último certificado como disco de oro en Estados Unidos. “Los Despechaos” ha ingresado al top 50 viral de Spotify en ocho países: Perú, Venezuela, Colombia, Uruguay, República Dominicana, Bolivia, España y Panamá, además de figurar en listas destacadas de Shazam y mantener alta visibilidad en TikTok.

La colaboración con Tito el Bambino representa un punto de encuentro entre el reggaetón clásico y las nuevas tendencias urbanas, ampliando el alcance del dúo cubano en la escena internacional. El tema se consolida como un referente para quienes buscan nuevas propuestas dentro de la música urbana.

Nesty y Dale Pututi preparan su visita a Perú, donde planean interactuar con sus seguidores y presentar en vivo su más reciente trabajo, incrementando la expectativa en torno a su llegada y a los próximos pasos de sus carreras.

Nesty vuelve a Perú

¿Quién es Nesty?

Nesty, cuyo nombre completo es Ernesto Alejandro Galguera, es un cantante, compositor y productor cubano que se ha destacado en la música urbana y ha desarrollado una carrera con proyección internacional. Su vínculo con Perú se intensificó a raíz de su relación con la actriz y cantante peruana Mayra Goñi, con quien colaboró musicalmente y mantuvo una relación sentimental pública.

Nesty ha visitado Perú en varias ocasiones, especialmente durante el tiempo que mantuvo su relación con Mayra Goñi. En 2019, ambos participaron en el programa “El artista del año” y, tras esa experiencia, Nesty expresó su deseo de quedarse más tiempo en el país, manifestando sentirse muy bien recibido por el público peruano y por la familia de Mayra Goñi.

Durante la pandemia, Nesty tuvo que permanecer en Miami, pero siempre expresó su intención de volver a Perú para reencontrarse con Mayra Goñi y continuar sus proyectos musicales en el país. La relación y permanencia de Nesty en Perú siempre generaron atención mediática, tanto por su vida personal como por su carrera artística, ya que participó en producciones musicales y colaboraciones con artistas peruanos.