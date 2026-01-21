Jorge Luna amplía su presencia en el fútbol peruano: será auspiciador oficial de FC Cajamarca y Cusco FC. Crédito: Difusión

El fútbol peruano continúa sumando nuevos auspiciadores en la Liga 1. FC Cajamarca y Cusco FC anunciaron la incorporación de Jorge Luna como patrocinador para la presente temporada, a través de su emprendimiento digital No Hay Sin Suerte, en una alianza que respalda a dos proyectos deportivos con realidades distintas dentro del campeonato nacional.

El acuerdo contempla la presencia del auspicio en las camisetas oficiales, estadios y diversas activaciones a lo largo del torneo, en un contexto donde los clubes buscan fortalecer su sostenibilidad y ampliar su vínculo con las hinchadas. La participación del popular comediante se suma a la tendencia de nuevas figuras del ámbito empresarial y digital que apuestan por el balompié profesional peruano.

Cusco FC y un presente destacado

Cusco FC vive uno de los momentos más destacados de su historia reciente. Luego de una sólida campaña en la temporada 2025, el conjunto imperial alcanzó el subcampeonato nacional y aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores de este año, consolidándose como uno de los proyectos deportivos más competitivos y consistentes de la liga local.

El club cusqueño ha destacado no solo por sus resultados en cancha, sino también por su estabilidad institucional y planificación deportiva. El nuevo acuerdo de auspicio se suma a una estructura que busca sostener el protagonismo a nivel local y tener una participación competitiva en el plano internacional.

Plantel oficial de Cusco FC para la temporada 2026. Crédito: Prensa club

FC Cajamarca y el reto de consolidarse en la Liga 1

Para FC Cajamarca, el respaldo llega en un momento clave de su historia institucional. El club afronta su debut en la máxima categoría del fútbol peruano tras conseguir el ascenso y ha generado expectativa por la conformación de un plantel competitivo, con el objetivo de mantenerse en la categoría y dar pelea desde el inicio de la temporada.

La institución cajamarquina ha reforzado su plantel con jugadores de amplia trayectoria para afrontar un torneo exigente, como Hernán Barcos y Pablo Lavandeira, referentes que dejaron huella en Alianza Lima. En ese contexto, el ingreso de nuevos auspiciadores representa un respaldo clave para acompañar el crecimiento deportivo e institucional del club en su primera experiencia en la Liga 1.

Plantel oficial de FC Cajamarca para la temporada 2026. Crédito: Prensa club

Jorge Luna y su ingreso como auspiciador en la Liga 1

La llegada de Jorge Luna como auspiciador de FC Cajamarca y Cusco FC marca su ingreso formal al ecosistema de la Liga 1. Desde el entorno del fútbol peruano, este tipo de acuerdos reflejan el interés de nuevos actores por involucrarse en el campeonato nacional, en un momento donde la inversión privada resulta clave para el desarrollo de los clubes.

Si bien el auspicio tiene un componente netamente comercial, también evidencia cómo el fútbol continúa siendo una plataforma atractiva para generar conexión con las hinchadas y ampliar audiencias, especialmente desde el ámbito digital.

Cabe señalar que la incursión de Jorge Luna en el fútbol peruano no es reciente. En enero de 2025, el comediante y empresario adquirió el Club Domingo Dianderas de Chincha, asumiendo la gestión deportiva y económica con el objetivo de llevarlo a la Liga 1.

Jorge Luna se convirtió en auspiciador oficial de FC Cajamarca y Cusco FC. Crédito: No Hay Sin Suerte

¿Cuándo inicia la Liga 1 2026?

La Liga 1 2026 dará inicio oficialmente el viernes 30 de enero, con los primeros encuentros correspondientes a la fecha inaugural del Torneo Apertura. FC Cajamarca hará su estreno en la máxima categoría el sábado 31 de enero, cuando enfrente a Juan Pablo II, mientras que Cusco FC debutará el domingo 1 de febrero en un duelo ante Alianza Atlético de Sullana.