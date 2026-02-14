Perú

Sofía Franco renuncia a candidatura al Congreso por partido de su aún esposo Álvaro Paz de la Barra

La exconductora Sofía Franco presentó una carta irrevocable ante el Jurado Electoral, alegando motivos personales y marcando su retiro de la contienda política.

Guardar
Sofía Franco renuncia a candidatura
Sofía Franco renuncia a candidatura al Congreso por partido de Álvaro Paz de la Barra.

La exconductora de televisión Sofía Franco presentó oficialmente su renuncia a su candidatura como diputada ante el Jurado Electoral Especial de Lima Este 1, según consta en un documento fechado el 13 de febrero de 2026. La carta, dirigida a la presidenta del organismo electoral, señala que su dimisión es “irrevocable” y responde a motivos personales.

“Yo, Sofía Franco Ayllón, en mi condición de candidata a la Cámara de Diputados por el partido político FE en el Perú, me dirijo a usted para comunicar que he presentado mi renuncia a la referida candidatura con fecha 11 de febrero del 2026.”, se puede leer.

En el escrito, la también figura pública indica que tomó la decisión tras una profunda reflexión. “Siendo esta decisión de suma importancia para mi persona, renuncio directamente ante este colegiado a fin de que se sirvan tramitar mi renuncia conforme a ley”, se lee en el documento firmado y acompañado de su huella digital. Asimismo, solicitó que el trámite se realice conforme a los plazos y requisitos establecidos por la normativa electoral vigente.

Sofía Franco da un paso
Sofía Franco da un paso al costado y oficializa su dimisión ante el Jurado Electoral. (Instagram)

Franco postulaba por la organización política FE en el Perú, vinculada a su esposo, el exalcalde de La Molina Álvaro Paz de la Barra, quien en los últimos años ha intentado consolidar un proyecto partidario propio con miras a procesos electorales nacionales. La renuncia se produce en medio de un contexto mediático marcado por la exposición pública de la relación entre ambos y diversas controversias que han rodeado al entorno del político.

Aunque la carta no detalla razones específicas más allá de lo personal, la decisión ha generado comentarios en círculos políticos y de espectáculos debido al perfil mediático de la excandidata. Franco, conocida por su trayectoria en televisión, había mantenido una presencia constante en la agenda pública tanto por su carrera como por su vida personal.

Esposa de Álvaro Paz de
Esposa de Álvaro Paz de la Barra abandona contienda electoral. (Instagram)

Álvaro Paz de la Barra fue captado en una discoteca

La atención mediática sobre la pareja se intensificó luego de que Álvaro Paz de la Barra fuera captado por las cámaras del programa ‘Magaly TV La Firme’ en una discoteca de Tumbes.

Paz de la Barra, quien actualmente es candidato y mantiene actividad política, fue grabado durante una salida nocturna en la que se le vio acompañado de una desconocida mujer.

El candidato político Álvaro Paz de la Barra vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras aparecer en la edición del lunes 9 de febrero de Magaly TV La Firme. Según las imágenes, el aspirante fue visto dentro de una discoteca acompañado de una mujer distinta a su expareja, la conductora Sofía Franco, a quien anteriormente se refería públicamente como “mi gringa”.

El reportaje muestra al exalcalde ingresando al local con un look urbano poco habitual en su imagen pública: pantalón ancho, lentes oscuros y un estilo asociado al ambiente nocturno. Antes de entrar, personal de seguridad revisó su acceso como parte del protocolo del establecimiento. Posteriormente, las cámaras registraron el momento en que se retiraba del lugar acompañado de la mujer, con quien caminó tomado de la mano hasta dirigirse a su vehículo.

Magaly Medina critica a Álvaro
Magaly Medina critica a Álvaro Paz de la Barra por usar a Sofía Franco en su campaña: “Lo único que los une es la angurria por el poder”.

De acuerdo con el informe televisivo, tras pasar un tiempo en el local, Paz de la Barra decidió retirarse antes que su grupo de acompañantes y condujo a la mujer hasta su automóvil, alejándose del lugar sin dar declaraciones. Las imágenes generaron comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la coherencia entre su conducta privada y su imagen pública como candidato.

