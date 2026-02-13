Magaly Medina le recuerda a Sofía Franco su accidente tras cuestionar a Laura Spoya: “Corrió como prófuga y vecinos la atraparon”

La conductora de Magaly TV La Firme recordó el episodio en el que Sofía Franco fue intervenida tras conducir en estado de ebriedad. ATV / Magaly TV La Firme.

La reciente polémica en la televisión peruana volvió a colocar en el centro del debate a Sofía Franco, luego de que un comentario suyo sobre el accidente que sufrió Laura Spoya generara una dura respuesta pública de Magaly Medina, quien no solo cuestionó sus palabras, sino que además recordó episodios del pasado de la exconductora relacionados con la conducción en estado de ebriedad.

Todo comenzó cuando Sofía fue invitada al programa Ponte en la Cola, emitido por Latina Televisión, donde se abordó el accidente vehicular que involucró a Laura Spoya. Durante la conversación, la exconductora reflexionó sobre los riesgos de manejar y dejó un comentario que llamó la atención de la audiencia.

“No sabemos, pero con este accidente, Michelle, yo ya tendría un chófer porque no me va bien manejando”, expresó en vivo, en un tono que algunos interpretaron como anecdótico, pero que posteriormente se convertiría en motivo de debate.

Magaly Medina expone antecedentes de Sofía Franco tras su comentario en televisión. ATV / Magaly TV La Firme.

En el mismo espacio, al observar imágenes del siniestro, Sofía Franco añadió: “Así el auto, mira. Esos accidentes realmente son terribles. Ha podido pasar lo peor para Laura Spoya, quien ahora radica en nuestro, nuestro país. Ya saben que ella vivió en Acapulco, en México, muchos años, pero ya sus hijos seguro le estaban esperando para que llegue a la casa en algún momento”.

Sus palabras buscaban poner énfasis en la gravedad de los accidentes de tránsito y en el impacto familiar que pueden tener, subrayando el temor que una situación de este tipo genera en los seres queridos. Sin embargo, lo que parecía un comentario más dentro del panel televisivo no tardó en encontrar eco en otro programa de espectáculos.

Magaly Medina cuestiona a Sofía Franco

El 12 de febrero, durante su espacio televisivo, Magaly Medina dedicó varios minutos a referirse al tema, cuestionando tanto la presencia de Sofía Franco como invitada para opinar sobre actualidad, como el contenido de sus declaraciones.

Con su estilo frontal, la conductora expresó: “Esos calabazones y despistados productores de estos improvisados programas que ponen a cualquiera a comentar actualidad, a dar su opinión, a ser voceros, a hablar como si estuvieran desde un altar predicando, como si fueran santas realmente. Y eso es lo que ha hecho Sofía Franco, olvidándose de quién es ella, todos los antecedentes que tiene, todos los anticuchos y escándalos que ha estado metida y, algunos de ellos, donde se le comprobó y fue noticia escandalosa por haber conducido en estado de ebriedad”.

En su comentario, Magaly no solo criticó a la invitada, sino también a la producción del programa que la convocó, cuestionando los criterios para elegir panelistas en temas sensibles como un accidente de tránsito. En tono irónico, continuó: “Parece que no… todos se olvidaron. Se olvidaron y dijeron: ‘Vamos a traer a esta proba mujer, a este ejemplo de ejemplos. Una mujer que jamás manejaría ebria. Una mujer que nunca ha sido acusada de alcohólica ni de drogadicta por su propia familia política, por su propio marido. Hay que traerla acá al frente para que ella hable por todos, para que ella exponga su opinión ante la comunidad y la opinión pública’. Sí, claro, de risa, es de risa”.

La conductora también cuestionó directamente a los responsables del programa, señalando: “Parece que a todos ahí, ¿Quiénes serán los productores?, calabazones totales, ¿no? No se le puede pedir a los que están sentados al costado, no se le puede pedir un poquito de raciocinio, pero por lo menos quienes dirigen el programa, dense cuenta, ¿no?, a quién llaman para comentar este asunto, este accidente”.

Para reforzar su crítica, el espacio televisivo difundió imágenes de archivo relacionadas con un episodio pasado protagonizado por Sofía Franco, en el que fue intervenida tras un choque vehicular. En esos registros se escuchan voces de personas presentes en el lugar, algunas de ellas gritando: “Está borracha, está borracha”, mientras se registraban momentos de tensión tras el impacto.

Borró casete

En ese mismo material, se oye a reporteros y testigos tratando de obtener declaraciones en medio del incidente, con frases como: “Sofía, buenas noches. ¿Conduce un…? ¿Sabe manejar un…?” y “Sofía, cuéntanos qué pasó. Un susto grande todo esto, Sofía”, evidenciando el caos que se vivía en ese momento.

Magaly Medina retomó entonces la palabra para profundizar en su crítica: “Parece que la predicadora, ahora candidata, se le olvidó, borró casete, que había estado manejando en estado de ebriedad, había chocado, había abandonado el auto y había corrido como prófuga por el jardín, por el parque, hasta que los propios vecinos la atraparon. ¡Qué vergüenza! Me muero de la vergüenza”.

La conductora también cuestionó la decisión de Sofía Franco de opinar públicamente sobre un caso similar, sugiriendo que hubiera sido más prudente guardar silencio. “¿No diría absolutamente nada? ¿Hubiera quedado como una lady, como una dama calladita en este tema? Ella no hubiera opinado, no hubiera abierto la boca. Pero no, pues. Se creen por encima del bien y el mal, porque creen que ya pasó un tiempo, ya, ahora sí, pueden darse las de santas”, señaló.

El programa también recordó información difundida en su momento sobre el caso de Franco, en el que se reportó que el dosaje etílico confirmó niveles de alcohol superiores a lo permitido. En el archivo televisivo se escucha la narración: “Les contamos ahora nuevamente que la expresentadora de televisión, Sofía Franco, fue intervenida tras provocar un accidente automovilístico en La Molina. El dosaje etílico confirmó que conducía con más del triple de alcohol en la sangre permitido. Por si fuera poco, el SOAT de la camioneta estaba vencido”.

Tras emitirse ese recordatorio, Magaly Medina reaccionó con ironía: “O sea, el combo completo era ella, ¿no? O sea, el triple de alcohol de lo permitido en sangre y conducía con el SOAT vencido. ¡Irresponsable!”.

La conductora también aludió a la actual participación política de Sofía Franco y a su relación con Álvaro Paz de la Barra, lo que, según su opinión, incrementa el nivel de escrutinio público sobre sus declaraciones. “Y ahora ella considera que porque ya alguien le ha puesto como candidata, no sé si a diputada, senadora, bien campante ella, ahora, desde su púlpito de grandeza y de santidad, nos quiere dar lecciones de moral. Ay, por favor, Sofía, quédate callada la próxima. No hables”, manifestó.

