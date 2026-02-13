Viajes por el Día de San Valentín podrían verse afectados: Senamhi prevé lluvias fuertes en 20 regiones

Una escapada romántica a la sierra por el Día de San Valentín podría verse afectada por condiciones meteorológicas extremas este fin de semana. El Senamhi ha emitido un aviso importante ante la previsión de intensas lluvias que iniciarán el sábado 14 de febrero, coincidiendo con las celebraciones del Día del Amor y la Amistad. Quienes planean viajar deben estar atentos a las últimas actualizaciones y considerar las recomendaciones de las autoridades.

San Valentín suele ser una fecha elegida para viajes en pareja o reuniones de amigos en destinos turísticos de la sierra, conocidos por sus paisajes y actividades al aire libre. Sin embargo, este año las condiciones podrían cambiar el panorama: las lluvias previstas no solo serían intensas, sino que también estarían acompañadas de fenómenos como granizo, nevadas y descargas eléctricas, lo que podría alterar planes y requerir medidas de precaución adicionales.

El pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advierte que las precipitaciones afectarán extensas zonas de la sierra, con acumulados significativos y eventos asociados que podrían representar riesgos para quienes se desplacen o permanezcan en estas regiones durante el fin de semana largo. Los expertos recomiendan revisar el estado de las rutas, posponer actividades al aire libre y mantenerse informados sobre la evolución del clima.

¿Hasta cuándo se esperan lluvias intensas en la sierra?

El aviso N°046 de nivel naranja emitido por el Senamhi especifica que las precipitaciones en la sierra comenzarán la madrugada del sábado 14 de febrero y se prolongarán hasta la noche del lunes 16. Durante este periodo de 71 horas, se registrarán lluvias, nieve, granizo y aguanieve de intensidad moderada a fuerte, sobre todo en las zonas altas de la sierra centro y sur.

Las autoridades meteorológicas detallan que el sábado 14 se esperan acumulados de lluvia de entre 16 y 32 mm por día en la sierra norte, entre 10 y 25 mm por día en la sierra centro y valores de entre 10 y 27 mm por día en la sierra sur. El domingo 15, los acumulados podrían alcanzar hasta 35 mm por día en la sierra norte y 29 mm en la sierra sur. El lunes 16, los valores se mantendrán elevados, con picos de hasta 35 mm diarios en el norte.

Además, el aviso señala la posibilidad de granizo en altitudes superiores a 2.800 metros sobre el nivel del mar y nevadas en localidades por encima de los 3.800 metros. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, lo que aumenta el riesgo de accidentes y complicaciones en el tránsito.

La alerta nombra también la posibilidad de lluvias localizadas de ligera intensidad en la costa, aunque el fenómeno principal se concentrará en la sierra. El Senamhi pide a la población y a los viajeros estar atentos a futuros comunicados para evitar sorpresas o situaciones de peligro durante el periodo festivo.

¿Qué regiones están bajo aviso naranja por lluvias?

El aviso naranja del Senamhi implica la predicción de fenómenos meteorológicos peligrosos. No se trata de una alerta menor: bajo esta categoría, pueden producirse daños materiales, interrupciones de servicios y riesgos para la integridad de las personas, especialmente si no se siguen las recomendaciones oficiales.

Precipitaciones fueron catalogadas de nivel amarillo. (Foto: Andina)

Las regiones bajo posible afectación incluyen Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tacna. Estas zonas abarcan una amplia franja del territorio nacional y comprenden destinos turísticos muy visitados durante el feriado de San Valentín.

El peligro naranja significa que los eventos previstos son de importancia significativa y requieren que la población se mantenga informada y preparada. Las condiciones pueden cambiar rápidamente y evolucionar hacia situaciones de mayor gravedad si las lluvias o el viento superan los valores previstos. Por ello, la atención a los avisos y la colaboración con las autoridades resultan fundamentales.

Recomendaciones del Senamhi ante el aviso de lluvias

Ante el nivel de alerta emitido por el Senamhi, se aconseja a los viajeros y residentes de la sierra priorizar la seguridad sobre cualquier plan recreativo. Las autoridades recomiendan mantenerse al corriente del desarrollo de la situación mediante los canales oficiales y cumplir estrictamente con las instrucciones que se proporcionen.

El huaico destruyó un extenso tramo de la carretera Pozuzo, dejando incomunicadas a varias localidades clave entre la sierra y la selva de Huánuco. Captura: América Noticias

Para quienes tenían previsto desplazarse por rutas de la sierra, es fundamental consultar el estado de las carreteras antes de iniciar el viaje, ya que las precipitaciones pueden provocar deslizamientos, bloqueos o accidentes. Se sugiere además evitar actividades al aire libre, especialmente en zonas de altura, donde el riesgo de granizo o nevadas es mayor.

La población debe prepararse para posibles cortes de energía, interrupciones de servicios básicos y dificultades en las comunicaciones. Tener a mano un kit de emergencia, ropa adecuada para el frío y agua potable puede marcar la diferencia en caso de incidentes. Finalmente, quienes residan en áreas vulnerables o propensas a deslizamientos deben considerar la posibilidad de trasladarse temporalmente a zonas más seguras si las autoridades lo indican.