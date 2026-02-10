Senamhi presenta nueva herramienta digital para anticipar inundaciones fluviales en el Perú

Esquina Salvador Lara y Tupac Amaru en Trujillo tras la activación de la quebrada San Ildefonso. Calles inundadas y vecinos afectados. Foto: Ozono

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció la puesta en marcha de SONICS-PBI, una plataforma digital diseñada para anticipar los posibles impactos de las inundaciones fluviales en todo el territorio nacional.

Esta herramienta, disponible de manera gratuita, ofrece pronósticos basados en la evaluación de riesgos y permite identificar con antelación los niveles de peligro asociados a las lluvias intensas.

A través de SONICS-PBI, los usuarios pueden consultar información sobre las condiciones hidrológicas actuales y acceder a pronósticos de los próximos siete días.

El sistema clasifica los eventos en distintos niveles de peligro y proporciona datos a escala distrital, lo que facilita la detección temprana de situaciones críticas en zonas vulnerables.

Según explicaron desde el Senamhi, la plataforma integra simulaciones y pronósticos hidrológicos generados por el Sistema de Observación de Inundaciones Potenciales (SONICS), junto con información sobre la exposición socioeconómica y ambiental del territorio.

Esta combinación de datos permite no solo prever el comportamiento de los ríos, sino también identificar las posibles consecuencias para la población, la infraestructura y el ambiente.

El objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades y apoyar la planificación territorial ante la llegada de lluvias intensas, especialmente en contextos de emergencia como los vividos durante el Fenómeno El Niño.

Senamhi lanza plataforma SONICS-PBI para anticipar impactos de inundaciones fluviales en todo el país.

Gestión de emergencias

La presentación de SONICS-PBI coincide con la declaración de estado de emergencia en 21 regiones y 179 distritos del país, medida adoptada por el Ejecutivo ante el peligro inminente de precipitaciones pluviales intensas.

De acuerdo con el Decreto Supremo N.º 019-2026-PCM, la intervención de instituciones como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Educación (Minedu) y otros organismos busca ejecutar acciones inmediatas para reducir el riesgo y proteger a la población.

Durante este periodo, los gobiernos regionales y locales realizan labores de prevención y respuesta, coordinando con entidades técnicas y ajustando las intervenciones según las necesidades que se presentan.

En este contexto, SONICS-PBI se convierte en una herramienta clave para la gestión del riesgo de desastres, ya que facilita el acceso a evidencia científica y tecnológica para la toma de decisiones fundamentadas.

El Senamhi destacó que la plataforma forma parte del proceso de modernización de sus servicios hidrológicos, con el propósito de ofrecer información transparente, confiable y accesible.

La disponibilidad de datos detallados permite a las autoridades anticipar escenarios, organizar recursos y definir estrategias de acción antes de que ocurran los eventos extremos.

La plataforma SONICS-PBI está disponible para consulta pública en https://www.senamhi.gob.pe/?p=sonics-pbi. El acceso libre a la información fortalece la preparación comunitaria y la capacidad de respuesta ante inundaciones, contribuyendo a proteger la vida humana, los bienes y el entorno natural.

La implementación de esta herramienta reafirma el compromiso del Senamhi con la protección de la población y la promoción del desarrollo sostenible, en un contexto donde la prevención y la gestión oportuna de la información resultan fundamentales para enfrentar los desafíos climáticos del país.