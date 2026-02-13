Qué se celebra el 13 de febrero en el Perú: hitos de defensa, pensamiento político y cultura

La fecha reúne acontecimientos y nacimientos vinculados a la historia política, cultural y musical del país, marcando episodios de impacto diverso y participación de figuras significativas en distintos ámbitos (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 13 de febrero reúne hechos y nacimientos relevantes en la historia peruana. En 1579, el corsario Francis Drake atacó el puerto del Callao, sorprendiendo a las autoridades virreinales y evidenciando debilidades defensivas.

En 1787 nació José Faustino Sánchez Carrión, ideólogo republicano y redactor de la primera Constitución. En 1834 nació el coronel Benigno Febres Morán, militar y parlamentario. En 1891 falleció José “Alvaradito” Alvarado, compositor de la marinera La Concheperla.

En 1969 nació Pedro Suárez-Vértiz, figura del rock nacional, líder de Arena Hash y exitoso solista, referente musical contemporáneo del Perú.

13 de febrero de 1579 — Ataque del corsario Francis Drake al puerto de Callao

Una incursión inesperada de Francis Drake en 1579 sembró alarma en el Callao y expuso la fragilidad militar del virreinato. (BNP)

El 13 de febrero de 1579, durante la época del Virreinato del Perú, el corsario inglés Sir Francis Drake sorprendió a las autoridades españolas al llegar al puerto del Callao tras atravesar el peligroso estrecho de Magallanes y navegar el Pacífico.

La incursión fue inesperada, ya que las defensas coloniales se centraban en amenazas cercanas al Atlántico. Drake penetró en la bahía bajo la luz lunar y saqueó varios barcos anclados, tomando objetos de valor y causando alarma en la población local, que intentó organizar una defensa improvisada.

La ausencia de una respuesta efectiva facilitó su escape, dejando en evidencia la necesidad de reforzar las defensas costeras del virreinato.

13 de febrero de 1787 — nace José Faustino Sánchez Carrión, ideólogo de la república peruana

El ideólogo conocido como “El Solitario de Sayán” vino al mundo en 1787 y marcó la construcción política del país. (Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú)

José Faustino Sánchez Carrión nació en Huamachuco el 13 de febrero de 1787 y se convirtió en una figura clave de la independencia del Perú. Apodado “El Solitario de Sayán”, fue uno de los principales redactores de la primera Constitución del país y defendió el sistema republicano frente a las ideas monárquicas tras la emancipación.

Representó al departamento de La Libertad en el primer Congreso Constituyente y luego integró la misión diplomática que invitó a Simón Bolívar a liderar la lucha libertadora.

Sánchez Carrión también ocupó altos cargos durante el gobierno del Libertador y gestionó recursos para el ejército que triunfó en las batallas de Junín y Ayacucho. Murió joven a los 38 años, dejando un legado fundamental en la construcción del Estado peruano.

13 de febrero de 1834 — nace el Coronel Benigno Febres Morán, militar y político peruano

El coronel Febres Morán, nacido en 1834, combinó carrera castrense y participación política en el siglo XIX. (BNP)

José Benigno Febres Morán nació en Aplao, provincia de Castilla, el 13 de febrero de 1834. Militar de carrera como coronel de artillería, participó en el Combate del 2 de mayo de 1866.

También incursionó en la política, representando a su región como diputado entre 1876 y 1879 y luego en el Congreso de Chorrillos en 1881.

Contrajo matrimonio con Manuela Odriozola Roa y tuvo hijos, entre ellos al destacado médico Enrique Febres Odriozola. Falleció el 3 de enero de 1908 a los 74 años, dejando huella en la vida pública y familiar.

13 de febrero de 1891 — Fallece José “Alvaradito” Alvarado, figura clave de la marinera tradicional peruana

José Alvarado falleció en 1891 dejando como legado la melodía de una de las marineras más emblemáticas. (BNP)

José Alvarado, conocido en el ambiente artístico como “Alvaradito”, murió el 13 de febrero de 1891. Nacido en 1845, destacó como poeta y creador musical en Lima durante los inicios de la música criolla.

Su nombre quedó ligado a la historia cultural del país por haber compuesto la melodía de la célebre marinera “La Concheperla”, también llamada “La Decana”, cuya letra perteneció a Abelardo Gamarra, “El Tunante”.

Esta pieza se convirtió en referente imprescindible del repertorio tradicional peruano. La contribución de Alvarado consolidó una etapa decisiva en la formación y difusión de la identidad musical costeña.

13 de febrero de 1969 — nace Pedro Suárez-Vértiz, ícono del rock peruano que dejó un gran legado musical

El Callao vio nacer en 1969 a Pedro Suárez-Vértiz, figura central del pop rock nacional contemporáneo. (Andina)

Pedro Martín José María Suárez-Vértiz Alva fue un influyente músico, compositor y cantante peruano nacido el 13 de febrero de 1969 en Bellavista, Callao.

Figura central del rock en el país, inició su carrera con la banda Arena Hash y luego destacó como solista con álbumes como (No existen) Técnicas para olvidar y Póntelo en la lengua, que lo consolidaron como uno de los artistas más populares del pop-rock local. Su tema “Los globos del cielo” fue reconocido como una obra emblemática del rock en español. Además de su trabajo musical, escribió columnas y un libro personal.

Tras ser diagnosticado con parálisis bulbar que afectó su voz, se retiró de los escenarios. Falleció el 28 de diciembre de 2023 a los 54 años, siendo ampliamente recordado como un referente del rock peruano.