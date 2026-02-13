Perú

La demagogia no construye viviendas

El déficit habitacional no es un fenómeno coyuntural ni se resuelve con anuncios grandilocuentes: es el resultado de décadas de desorden urbano, informalidad y políticas públicas mal diseñadas

Guardar
construccion - expropiacion - caterpillar
construccion - expropiacion - caterpillar

Las recientes declaraciones de una candidata a diputada del partido Venceremos, quien afirmó que “las viviendas que construye el sector privado solo están destinadas para que las compren los sectores A y B”, revelan algo más que una opinión ideológica que, como de costumbre, carece de sustento técnico: evidencian un profundo desconocimiento de cómo funciona cualquier mercado.

En el sector construcción e inmobiliario, como en todos los demás, la oferta no se define por prejuicios políticos, sino por la existencia de una demanda efectiva y por la rentabilidad esperada de los proyectos. El capital privado invierte allí donde existen condiciones económicas, regulatorias y financieras que hacen viable una iniciativa, independientemente del estrato socioeconómico al que esté dirigida.

Los datos oficiales desmienten con claridad el enunciado de la candidata. Según cifras del Ministerio de Vivienda y de CAPECO, hacia 2024, el 74,4% del total de la oferta de edificaciones urbanas se concentró en Lima Top y Lima Moderna, mientras que el 25,6% restante se distribuyó entre Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y el Callao. Afirmar que el sector privado “solo construye para los sectores A y B” es, simplemente, falso. Una cuarta parte de la oferta formal se desarrolla fuera de las zonas tradicionalmente asociadas a los mayores ingresos, atendiendo a segmentos medios y emergentes de la población.

La ligereza del discurso se agrava cuando la candidata propone construir un millón de viviendas “sociales” por año, para luego “rectificarse” y plantear un millón en cinco años: 200.000 viviendas anuales. En 2024, la oferta total de edificaciones urbanas en Lima Metropolitana y el Callao apenas alcanzó las 48.540 unidades. ¿Tiene sentido considerar viable una meta que cuadruplica la producción actual? ¿Con qué presupuesto y bajo qué capacidades de gestión?

Un reciente estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) aporta más luces sobre la magnitud real del problema. Entre los años 2007 y 2024, la producción promedio de nuevas viviendas formales en las principales ciudades del Perú ascendió a 54.000 unidades por año. Esta oferta apenas logra cubrir alrededor de la tercera parte de la demanda anual, estimada en un promedio de 147.000 nuevos hogares por año. El déficit habitacional no es un fenómeno coyuntural ni se resuelve con anuncios grandilocuentes: es el resultado de décadas de desorden urbano, informalidad y políticas públicas mal diseñadas.

Más del 65% de las viviendas que se construyen cada año en el país son informales. A ello se suma una brecha persistente en el acceso a servicios básicos. En los últimos años, la brecha de acceso a agua y desagüe en zonas urbanas no solo no se ha cerrado, sino que se ha incrementado, pese a inversiones públicas que superan los S/ 15.000 millones. La escasez de suelo urbano habilitado, la inseguridad jurídica sobre la propiedad, la tramitología municipal y la debilidad de la planificación urbana constituyen las verdaderas barreras para el desarrollo de vivienda formal y accesible.

Ignorar estas restricciones estructurales y, en su lugar, responsabilizar al sector privado o prometer cifras imposibles solo contribuye a desinformar al electorado. Quizás lo único rescatable de este tipo de declaraciones es que permiten identificar rápidamente propuestas demagógicas y carentes de sustento técnico. En tiempos electorales, escuchar con atención y contrastar discursos con datos es, más que un derecho, una obligación ciudadana.

Temas Relacionados

Sector construcciónSector viviendaOpiniónperu-noticias

Más Noticias

Laura Spoya sufre brutal accidente en Surco: chocó su camioneta contra muro y presenta golpes en el cuerpo

La exmiss Perú perdió el control de su camioneta en la madrugada e impactó contra un muro en la avenida El Polo. La conductora fue trasladada de emergencia a una clínica local, donde se encuentra bajo observación.

Laura Spoya sufre brutal accidente

Desde mañana peruanos y extranjeros no podrán tener más de siete líneas móviles a su nombre

El gobierno ha aprobado un decreto legislativo para frenar la extorsión, limitando la cantidad de números que puede tener una persona. La medida ya entrará en vigencia

Desde mañana peruanos y extranjeros

Proponen noveno retiro de AFP de hasta S/22.000 y devolución total para herederos

Congreso lo haría otra vez. Acaba de cumplirse el plazo para solicitar AFP en enero y nuevamente se busca un nuevo acceso de 4 UIT a las pensiones

Proponen noveno retiro de AFP

Cirugía compleja de ocho horas salva a bebé con tumor que ocupaba la mitad de su hígado

El diagnóstico de hepatoblastoma grado II fue posible gracias a la insistencia de la madre, quien buscó atención médica tras notar una hinchazón abdominal en su hija, lo que permitió la detección precoz y un abordaje oportuno

Cirugía compleja de ocho horas

Datos personales: riesgos penales que no deben ignorarse

Las empresas deben adoptar medidas inmediatas y estructurales: auditar integralmente sus bases de datos personales

Datos personales: riesgos penales que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PCM y Fuerza Popular en

PCM y Fuerza Popular en contra de la vacancia de José Jerí por basarse en hechos “sin pruebas” y “elucubraciones”

Darwin Espinoza: autorizan levantamiento del secreto de comunicaciones del congresista por caso ‘Ley del Atún’

Kelly Portalatino tiene fuerte altercado con médica en hospital de Arequipa: personal de salud la increpó y la tildó de ‘corrupta’

Roberto Kamiche retira respaldo al Pleno extraordinario y Fernando Rospigliosi afirma que solo 28 firmas son válidas: ¿qué pasó?

Prófugo Vladimir Cerrón presenta demanda contra el Estado: pretende pago de S/ 8.6 millones por “daño moral”

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya sufre brutal accidente

Laura Spoya sufre brutal accidente en Surco: chocó su camioneta contra muro y presenta golpes en el cuerpo

Samahara Lobatón sorprende al aceptar viajar a EE. UU. con Youna tras polémica con Bryan Torres: “Llevaría a mi hija”

Laura Spoya se pronuncia por primera vez tras accidente y niega haber chocado por culpa del alcohol: “Me dan cólera”

Magaly Medina cuestiona versión de Laura Spoya tras accidente: “¿Hasta las 3 de la mañana solo tomaste agua?”

Laura Spoya revela detalles de la dedicada operación a la que será sometida: “Tengo dos vértebras fracturadas. Estoy en UCI”

DEPORTES

¿Pablo Guede continuará en Alianza

¿Pablo Guede continuará en Alianza Lima?: la firme postura de Franco Navarro tras eliminación de Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Universitario vs Cienciano HOY: partido en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Julio César Uribe llamó a la reflexión tras la derrota de Alianza Lima en Copa Libertadores: “No debemos alegrarnos con la desgracia del otro”

Aliancistas del Perú tomó acciones por la debacle en Copa Libertadores 2026: se convocó a junta general tras eliminación de Alianza Lima